Pihakisa on nyt käynnissä
3.6.2026 10:41:10 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Espoon luontoviisaat pihat -kisa on käynnistynyt. Espoolaisten asuin- ja vapaa-ajan rakennusten pihoille suunnatussa pihakisassa etsitään luontoviisaita pihoja. Kilpailun tavoitteena on sekä jakaa tietoa luontoviisaudesta että kerätä innostavia esimerkkejä luontoviisaista pihoista suunnittelijoiden ja kaikkien espoolaisten hyödyksi, iloksi ja inspiraatioksi. Kilpailuaika on 1.6.-15.7.2026. Voittajat julkistetaan ja palkitaan Espoo-päivänä 29.8.2026.
Espoon luontoviisaat pihat -kisassa etsitään luontoviisaita pihoja, joilla viihtyvät niin ihmiset, pörriäiset, linnut kuin muut eläimet.
Merkittävä osa kaupunkivihreästä sijaitsee omakoti- ja rivitalojen pihoilla ja taloyhtiöiden yhteispihoilla. Parhaimmillaan kotipihat voivatkin olla tärkeä osa monimuotoista kaupunkiluontoa. Ne myös tukevat asukkaiden hyvinvointia luomalla viihtyisiä keitaita rakennettuun ympäristöön.
Pihakisan voittaja palkitaan 500 euron lahjakortilla puutarhamyymälään. Lisäksi myönnetään kunniamainintoja, ja kaikkien osallistujien kesken arvotaan 100 euron lahjakortti puutarhamyymälään.
Näin ilmoitat pihasi kisaan
Kisa on tarkoitettu espoolaisten asuin- ja vapaa-ajan rakennusten pihoille. Piha voi olla esimerkiksi pientalon piha, rivitalo- tai kerrostaloyhtiössä sijaitseva oma piha tai taloyhtiön yhteispiha. Kisaan voi osallistua myös pihan osalla, jolla on luonnon monimuotoisuutta edistäviä ratkaisuja.
Pienilläkin teoilla ja valinnoilla on mahdollista tukea luonnon monimuotoisuutta pihalla. Luontoviisautta pihalla voi edustaa esimerkiksi pölyttäjäystävällinen perennapenkki, niittyalue tai luonnonmukainen vesiaihe. Jo pienikin niitty voi tarjota kodin uhanalaisille lajeille ja ravintoa pölyttäjille. Kasvillisuus paitsi tekee pihasta viihtyisän, myös luo helteillä viilentävää varjoa ja haihduttaa vettä. Kotipihan maaperän hyvinvointiin voi panostaa esimerkiksi kompostoimalla puutarhajätettä. Lahopuu ja risuaita puolestaan tarjoavat elinympäristöjä ja pesäpaikkoja tiiviissäkin kaupunkiympäristössä. Luontoviisaita tekoja on pieniä ja suuria, ja ne ovat kaikki tärkeitä. Pihakisan sivuilta löytyy lisää vinkkejä luontoviisaaseen pihaan.
Voit ilmoittaa pihasi kisaan täyttämällä sähköisen ilmoittautumislomakkeen, jonka löydät pihakisan verkkosivulta osoitteesta espoo.fi/pihakisa. Lomakkeella pyydetään kertomaan lyhyesti pihan tarina, mitä kotipihan luonto merkitsee sinulle ja perheellesi ja millaisia valintoja olet tehnyt pihallasi. Lomakkeen tietojen perusteella asiantuntijat arvioivat alustavasti pihan luonnon monimuotoisuutta. Lopulliset valinnat tekee pihakisan tuomaristo. Luontoviisaan pihan vinkit auttavat vastaamaan lomakkeen kysymyksiin. Mukaan tarvitaan liitteeksi myös muutama valokuva pihastasi.
Pihakisan verkkosivulle on koottu säännöt, tuomarien esittelyt ja tarkemmat osallistumisohjeet. Kilpailuun voi osallistua aina 15.7.2026 saakka. Pihakisasta saa tietoa myös Träskandan luontotapahtumassa 6.6.2026. Pihakisan painetuja esitteitä on saatavilla Villa Elfvikissä, Espoon kirjastoissa ja asiointipisteissä. Lähde rohkeasti mukaan!
Pihakisan järjestävät yhteistyössä Espoon kaupunkisuunnittelukeskus ja ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus, josta mukana on Villa Elfvik in luontotalo. Voittajat valitsee kisan tuomaristo, ja voittajat julkistetaan Espoo-päivänä 29.8.2026. Pihakisan verkkosivuilla kerrotaan syksyllä 2026 finalistien pihoista, ja lisäksi niistä kerrotaan Villa Elfvikin luontotalossa vuonna 2027 avautuvassa näyttelyssä.
Lisätietoja:
Ina Westerlund, maisema-arkkitehti, asemakaavoitus, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, puh. 040 636 9256, ina.westerlund@espoo.fi
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