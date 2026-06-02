Radion sinfoniaorkesterille etsitään uutta intendenttiä
3.6.2026 11:02:27 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote
Uusi intendentti saa johdettavakseen pian sata vuotta täyttävän orkesterin.
Radion sinfoniaorkesterille etsitään uutta intendenttiä. Hakuilmoitus on julkaistu tänään.
“Valittava henkilö pääsee ottamaan ohjaksiinsa 100 vuotta ensi vuonna täyttävän, huippukunnossa olevan orkesterin. Radion sinfoniaorkesteri on kaikkien suomalaisten orkesterina vahva esimerkki Ylen kulttuuritehtävästä”, sanoo Ylen Kulttuuri ja asia -yksikön johtaja ja vastaava päätoimittaja Johanna Törn-Mangs.
RSO:n nykyinen intendentti Maris Gothoni jättää tehtävänsä. Hän on päättänyt suunnata uusiin haasteisiin Ylen ulkopuolelle. Lisäksi hän jatkaa Weiwuying International Music Festivalin sekä Tongyeong International Music Festivalin taiteellisena neuvonantajana.
“Maris Gothoni on tehnyt RSO:ssa paljon hyvää työtä, ja haluan lämpimästi kiittää häntä siitä. Orkesteri on hänen aikanaan lähtenyt rohkeasti kokeilemaan uusia yhteistyön mahdollisuuksia”, Törn-Mangs kiittää.
Gothonin ohjelmistosuunnittelusta mainittakoon muun muassa Antoine Tamestit RSO:n residenssitaiteilijana, RSO:n ensimmäiset Jukka Tiensuun, Hans Abrahamsenin ja Sofia Gubaidulinan musiikkia sisältävät levytykset, Hans Abrahamsen kotisäveltäjänä, Lili Boulanger ja Sofia Gubaidulina RSO:n teemasäveltäjinä sekä orkesterin ensimmäinen vierailu arvostetulle Musikfest Berlin-festivaalille juhlistamaan Berliner Festspielen 75-vuotistaivalta festivaalin avajaiskonsertissa.
Nicholas Collon jatkaa RSO:n ylikapellimestarina kesäkuuhun 2030 asti.
“On ollut suuri ilo työskennellä tämän maailmanluokan orkesterin ja loistavan Nicholas Collonin kanssa. On ollut innoittavaa olla osa dynaamista mediayhtiötä. Suuret kiitokset kaikille yhteistyöstä kuluneen kahden vuoden aikana”, toteaa Gothoni.
Yhteyshenkilöt
Johanna Törn-Mangsjohtaja ja vastaava päätoimittajaKulttuuri ja asia, Ylejohanna.torn-mangs@yle.fi
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