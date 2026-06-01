Suomen naisten CP-jalkapallomaajoukkue pelaa historiansa ensimmäiset maaottelut – “Unelmana paralympialaiset”

CP-jalkapallo on soveltavan jalkapallon muoto pelaajille, joilla on CP-vamma, sairastettu aivoverenkiertohäiriö tai muu aivoperäinen liikuntavamma. Miesten CP-jalkapallomaajoukkue on toiminut jo vuodesta 1999 – lue lisää maajoukkueesta ja CP-jalkapallosta.

Naisten CP-jalkapallomaajoukkue perustettiin kesällä 2025 vastaamaan kasvaneeseen tarpeeseen tarjota myös tytöille ja naisille mahdollisuus tavoitella unelmiaan jalkapallon parissa vammasta riippumatta.

– Jalkapalloperhe on erilaisten ihmisten yhteisö. On merkittävä askel niin vammais- kuin naisjalkapallolle, että saamme toteuttaa Palloliiton strategiaa ”Pidetään kaikki mukana” näin konkreettisesti, naisten CP-maajoukkueen valmennustiimiin kuuluva Jutta Kurki kertoo.

– Paitsi että edistämme näiden yksittäisten tyttöjen ja naisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia kilpailla rakastamansa lajin parissa, näytämme myös mallia muille. Nämä ensimmäiset ”CP-Helmarit” ovat tienraivaajia ja esikuvia niille tytöille, jotka eivät ehkä koskaan ole uskaltaneet unelmoida urheilusta tai edes lähteä kokeilemaan liikuntaharrastusta tai joukkuelajeja.

Naisten maajoukkue on perustamisensa jälkeen valmistautunut maaotteluihin viidellä eri puolilla Suomea järjestetyllä harjoitusleirillä. Tavoitteena lisätä tietoisuutta mahdollisuuksista lajin parissa sekä luoda tulevaisuudessa edellytyksiä kansainvälisessä kilpailutoiminnassa menestymiseen. Unelmana siintää Brisbanen Paralympialaiset vuonna 2032, johon CP-jalkapallo on hakenut lajipaikkaa.

– Ensimmäinen maaottelu tulee olemaan ikimuistoinen kokemus minulle ja koko joukkueelle. On kunnia päästä edustamaan Suomea. Olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta, maajoukkueen perustamisesta asti mukana ollut Tuuli Aaltonen kertoo.

– On upeaa päästä pelaamaan ensimmäisessä maaottelussa. Odotan joukkueiden välille jännittäviä ja tasaväkisiä otteluita. Peleissä on varmasti vauhtia ja kovaa kamppailua.

Perjantaina myös miesten maaotteluissa tehdään historiaa, kun porilainen Janne Helander pelaa uransa 100. CP-jalkapallomaaottelun – ensimmäisensä hän pelasi jo vuonna 2004. Helander toivoo, että porilainen urheiluväki löytää tiensä Musan Wembleylle juhlistamaan historiallista ottelua.

– Hiljainen toiveeni on, että perjantaina Wembleyllä olisi enemmän yleisöä kuin samaan aikaan pelattavassa MuSan Kakkosen ottelussa, Helander naurahtaa.

CP-jalkapallon maaottelut Suomi - Tanska Musan kentällä:

- Pe 5.6. klo 19.00 miehet (Janne Helanderin 100. maaottelu)

- La 6.6 klo 15.00 naiset (naisten maajoukkueen 1. maaottelu)

- La 6.6. klo 19.00 miehet

- Su 7.6. klo 10.00 naiset

Otteluihin on vapaa pääsy. Ottelut myös livestriimataan Palloliiton Youtube-kanavalla.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Ville Sallinen, maajoukkuemanageri

Suomen CP-jalkapallomaajoukkueet / Suomen Vammaisjalkapallo ry

+358 50 5176763 / villesallinen1@gmail.com