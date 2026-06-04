CO2-kompensoitu kiertue: Amorphis, ScanwAi ja Macon mullistavat rock-logistiikan – kiertuedata valjastetaan teiden kunnossapitoon ja tekoälyn kouluttamiseen
4.6.2026 13:00:00 EEST | ScanwAi Oy | Tiedote
Musiikkiala ja huipputeknologia kohtaavat ennennäkemättömällä tavalla, kun metallijätti Amorphis suuntaa CO2-kompensoidulle kiertueelle yhdessä ScanwAin ja Maconin kanssa. Kiertuebussin matkadataa ei käytä pelkästään päästöjen minimointiin, vaan se valjastetaan reaaliaikaisesti teiden kunnossapidon tehostamiseen ja suomalaisen tekoälyn kouluttamiseen. Kyseessä on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen hanke, joka voi muuttaa tavan, jolla live-viihteen logistiikka ja ympäristövastuu tulevaisuudessa ymmärretään.
Metalliyhtye Amorphis, Suomalainen teknologiayritys ScanwAi ja bio- ja kiertotalouden asiantuntijayritys Macon Oy käynnistävät vuosille 2026–2027 ajoittuvan uraauurtavan yhteistyöhankkeen. Tulevilla kiertueilla bändin keikkabussi toimii paitsi rock-koneena, myös liikkuvana datakerääjänä. Hankkeessa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla musiikkikiertueet, tekoäly ja ympäristövastuu, ja sen tavoitteena on luoda täysin CO2-kompensoitu kiertuekonsepti sekä kerätä arvokasta tietoa tiestön kunnosta yhteiskunnan käyttöön.
Musiikkiala etsii jatkuvasti keinoja muuttua ympäristöystävällisemmäksi. Koska raskaasti varustellut kiertueet ja pitkät välimatkat ovat perinteisesti olleet bändien suurin päästölähde, yhtye muuttaa välttämättömän matkustamisen hyötyteoksi yhdistämällä voimansa suomalaisen ScanwAin tekoälypohjaisen teknologian kanssa.Sopimus on merkittävä ja pitkäkestoinen: se kattaa Amorphiksen Suomen ja Euroopan kiertueet vuonna 2026 sekä alkuvuoden 2027 Euroopan kiertueen. Mahdollisesta jatkosta päätetään hankkeen edetessä.
Kiertuebussista älyviranomaisen silmät tekoälyn avulla
Kiertueiden aikana Amorphiksen kiertuebussin liikkumista hyödynnetään teiden kunnon analysointiin ja kunnossapidon kehittämiseen ScanwAin toimittaman mobiililaitteiston ja älykameroiden avulla. Kun bändi liikkuu kaupungista ja maasta toiseen, laitteisto analysoi tienpinnan laatua täysin automaattisesti ja reaaliajassa.
Ennakoiva vaurioanalyysi tekoälyllä: Tekoäly tunnistaa tienpinnan halkeamat, kuopat, kulumat ja routavauriot nopeammin kuin perinteiset tarkastusmenetelmät. Kerättyä dataa käytetään tekoälyn kouluttamiseen, mikä mahdollistaa entistä tarkemman ja ennakoivamman teiden kunnossapidon.
Yhteiskunnallinen hyöty: Kerätty data voidaan välittää eteenpäin teiden kunnossapidosta vastaaville tahoille. Tämä mahdollistaa oikea-aikaisen huollon, mikä säästää verovaroja ja parantaa liikenneturvallisuutta.
Tarkka CO2-profiili: Pelkän karkean arvion sijaan järjestelmä auttaa muodostamaan kiertueesta tarkan päästöprofiilin huomioiden todelliset kilometrit ja logistiikan.Tieteellisen tarkkaa ilmastovastuuta ja kompensaatiota
Projektissa panostetaan raskaasti ilmastovastuuseen ja läpinäkyvyyteen.
Asiantuntijayritys Macon Oy vastaa hankkeen hiilidioksidipäästöjen tiukasta laskennasta, päästöjen vähennysmahdollisuuksien tarkastelusta sekä virallisesta raportoinnista.Kun kiertueen tarkka päästömäärä on selvitetty datan pohjalta, ScanwAi sitoutuu kompensoimaan yhteistyöhön kuuluvien kiertueiden päästöt täysimääräisesti korkealaatuisiin ympäristöprojekteihin, jotka sitovat hiiltä tehokkaasti ja pysyvästi.
"Tämä yhteistyö on erinomainen esimerkki siitä, miten voimme yhdistää voimamme eri toimialojen välillä ja luoda konkreettista hyötyä yhteiskunnalle samalla, kun huomioimme ympäristön", toteaa Juha Rytkönen, Scanwai Oy:n toimitusjohtaja.
"Pelkkä eurojen heittäminen sinne tänne ei enää riitä, vaan halusimme hankkeeseen mukaan läpinäkyvyyttä ja aitoa dataa. Tämä yhteistyö antaa meille ensimmäistä kertaa mahdollisuuden paitsi hyvittää päästömme konkreettisesti, myös tuottaa jotain hyödyllistä takaisin yhteiskunnalle samalla kun teemme sitä mitä rakastamme", Amorphis-yhtyeestä kommentoidaan.
Sisältöä teknologian ja musiikin rajapinnasta
Yhteistyö tuo mukanaan myös monipuolista viestintää ja sisältöä, joka yhdistää musiikin ja teknologian maailmat ennennäkemättömällä tavalla. ScanwAi hyödyntää Amorphiksen tuottamaa tie- ja kiertuemateriaalia omassa yritystoiminnassaan. Faneille ja yleisölle on luvassa myös mielenkiintoista kulissien taakse kurkistavaa behind the scenes -sisältöä.Projektin etenemisestä viestitään aktiivisesti koko hankkeen ajan niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Yhteistyön tavoitteena on osoittaa maailmanlaajuisesti, miten eri toimialojen huippuosaaminen voidaan yhdistää konkreettisiksi ratkaisuiksi suuriin yhteiskunnallisiin ja ympäristöllisiin haasteisiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna AlakerttulaMacon OyPuh:050 549 7275
Juha RytkönenScanwAi OyPuh:0456773199juha.rytkonen@scanwai.com
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ScanwAi
ScanwAi Oy (www.scanwai.com) on vuonna 2023 perustettu suomalainen teknologiayritys, joka digitalisoi tie- ja liikenneinfrastruktuurin kunnonvalvontaa älypuhelimella ja tekoälyllä toimivalla sovelluksella, joka tunnistaa ajon aikana automaattisesti tiestön vauriot, kuten kuopat ja halkeamat, sekä inventoi liikennemerkit tarjoten kunnille, kaupungeille ja infra-alan urakoitsijoille globaalisti edullisen, päästöjä vähentävän ja ennakoivan tavan korvata kalliit erikoistarkastusautot.
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