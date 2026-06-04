CO2-kompensoitu kiertue: Amorphis, ScanwAi ja Macon mullistavat rock-logistiikan – kiertuedata valjastetaan teiden kunnossapitoon ja tekoälyn kouluttamiseen

Musiikkiala ja huipputeknologia kohtaavat ennennäkemättömällä tavalla, kun metallijätti Amorphis suuntaa CO2-kompensoidulle kiertueelle yhdessä ScanwAin ja Maconin kanssa. Kiertuebussin matkadataa ei käytä pelkästään päästöjen minimointiin, vaan se valjastetaan reaaliaikaisesti teiden kunnossapidon tehostamiseen ja suomalaisen tekoälyn kouluttamiseen. Kyseessä on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen hanke, joka voi muuttaa tavan, jolla live-viihteen logistiikka ja ympäristövastuu tulevaisuudessa ymmärretään.