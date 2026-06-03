Kouvolan datakeskuksen YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä
3.6.2026 12:40:06 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Kouvolan datakeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Hanke sijoittuu noin 2,5 kilometriä Kouvolan keskustaajamasta lounaaseen Korian taajamaan Hiivurin alueelle parhaillaan rakenteilla olevan datakeskuksen viereen. Noin 11 hehtaarin laajuiselle alueelle suunnitellaan IT-teholtaan noin 100 MW datakeskuksen perustamista. Datakeskus koostuu datakeskusrakennuksesta ja toimintaa tukevista erillisistä rakennuksista ja rakenteista.
Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.
Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle kuulemisessa 4 lausuntoa ja 0 mielipidettä.
Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.
Rakennettavan datakeskusalueen hulevedet suunnitellaan johdettavaksi Kymijokeen. Hanke muuttaa alueen hydrologiaa, ja tällä voi Lupa- ja valvontaviraston näkemyksen mukaan olla merkittäviä vaikutuksia Kymijoen rantapenkkaan kovertuneihin raviineihin. Lisäksi hankkeesta aiheutuu melua erityisesti rakentamisen aikana, ja se muokkaa alueen maisemakuvaa. Myös hankkeen välilliset ilmastovaikutukset voivat nousta merkittäviksi suuren sähkönkulutuksen vuoksi.
Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/Hyperco-Kouvolan-datakeskus-YVA
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Yhteyshenkilöt
Jonna Heinänen, ylitarkastaja, p. 0295 255 482, etunimi.sukunimi@lvv.fi
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