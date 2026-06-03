Viranomaisten pankkitietojen tiedustelu tehostui

Tullin ylläpitämä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä parantaa viranomaisten tiedonsaantia kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen tietyistä pankki- ja maksutilitiedoista.

PMJ koostuu kahdesta toiminnallisuudesta. Uusi tekninen toiminnallisuus otettiin käyttöön 1. kesäkuuta. Sen avulla viranomaiset voivat tehdä kyselyitä saldo- ja tilitapahtumatiedoista. Muutos ei laajentanut viranomaisten toimivaltuuksia. Jo aiemmin käytössä olleen keskitetyn automatisoidun tilitietojärjestelmän avulla viranomaisten on mahdollista saada pankki- ja maksutilitiedot ja tallelokerotiedot välittömästi.

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän saldo- ja tilitapahtumatiedot ovat tärkeitä tietoja rikostorjunnalle, harmaan talouden torjunnalle ja rahanpesun estämiselle.

– PMJ on rakennettu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa varten. Uusi lainsäädäntö mahdollisti kauan kaivatun käytön laajentamisen tilitapahtumiin. Samalla järjestelmä mahdollistaa jatkossakin tietoturvallisen, yhteisen tietojenvaihtokanavan tiedusteluille viranomaisten ja finanssialan yritysten välille, kertoo johtaja Samy Gardemeister.

Keskittämällä viranomaisten kyselyt samaan järjestelmään saadaan muun muassa kustannussäästöjä, vähennetään päällekkäisten tietojärjestelmien aiheuttamaa työmäärää ja parannetaan tietosuojaa ja tietoturvaa.

PMJ:n tietoja voivat hyödyntää laissa säädetyt viranomaiset, kuten Tulli, poliisi ja Verohallinto. Tiedon luovuttajat eli luottolaitokset, maksulaitokset, sähkörahayhteisöt ja kryptovarapalvelun tarjoajat luovuttavat asiakkaidensa pankki- ja maksutilitiedot järjestelmän kautta.

Tulli vastaa pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän toteuttamisesta. Tulli ylläpitää pankki- ja maksutilirekisteriä, koostavaa sovellusta ja tiedonluovutusjärjestelmää.

Lisätietoja pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä Tullin verkkosivuilla