Viranomaisten pankkitietojen tiedustelu tehostui
4.6.2026 08:30:00 EEST | Tulli | Tiedote
Tullin ylläpitämässä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmässä (PMJ) otettiin 1. kesäkuuta käyttöön onnistuneesti uusi toiminnallisuus. Nyt viranomaiset voivat tehdä saldo- ja tilitapahtumatietojen kyselyitä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän avulla. Päivitys parantaa tietosuojaa ja tietoturvaa, ja keskittäminen tuo kustannussäästöjä. PMJ:llä on tärkeä rooli myös harmaan talouden ja rahanpesun torjunnassa.
Tullin ylläpitämä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä parantaa viranomaisten tiedonsaantia kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen tietyistä pankki- ja maksutilitiedoista.
PMJ koostuu kahdesta toiminnallisuudesta. Uusi tekninen toiminnallisuus otettiin käyttöön 1. kesäkuuta. Sen avulla viranomaiset voivat tehdä kyselyitä saldo- ja tilitapahtumatiedoista. Muutos ei laajentanut viranomaisten toimivaltuuksia. Jo aiemmin käytössä olleen keskitetyn automatisoidun tilitietojärjestelmän avulla viranomaisten on mahdollista saada pankki- ja maksutilitiedot ja tallelokerotiedot välittömästi.
Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän saldo- ja tilitapahtumatiedot ovat tärkeitä tietoja rikostorjunnalle, harmaan talouden torjunnalle ja rahanpesun estämiselle.
– PMJ on rakennettu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa varten. Uusi lainsäädäntö mahdollisti kauan kaivatun käytön laajentamisen tilitapahtumiin. Samalla järjestelmä mahdollistaa jatkossakin tietoturvallisen, yhteisen tietojenvaihtokanavan tiedusteluille viranomaisten ja finanssialan yritysten välille, kertoo johtaja Samy Gardemeister.
Keskittämällä viranomaisten kyselyt samaan järjestelmään saadaan muun muassa kustannussäästöjä, vähennetään päällekkäisten tietojärjestelmien aiheuttamaa työmäärää ja parannetaan tietosuojaa ja tietoturvaa.
PMJ:n tietoja voivat hyödyntää laissa säädetyt viranomaiset, kuten Tulli, poliisi ja Verohallinto. Tiedon luovuttajat eli luottolaitokset, maksulaitokset, sähkörahayhteisöt ja kryptovarapalvelun tarjoajat luovuttavat asiakkaidensa pankki- ja maksutilitiedot järjestelmän kautta.
Tulli vastaa pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän toteuttamisesta. Tulli ylläpitää pankki- ja maksutilirekisteriä, koostavaa sovellusta ja tiedonluovutusjärjestelmää.
Lisätietoja pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä Tullin verkkosivuilla
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
johtaja Samy Gardemeister ja PMJ-hankepäällikkö Teppo Weckman.
Yhteydenotot Tullin mediapalvelun kautta p. 0295 527 150, viestinta@tulli.fi
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