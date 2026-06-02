SDP:n Marko Asell: Työsuhde-etujen uudistaminen hyödyttäisi työntekijöitä, yrittäjiä ja koko yhteiskuntaa

– Nykyisin työsuhde-etujen käyttöä ohjaavat rajaukset ovat monin paikoin jäykkiä ja vaikeasti hahmotettavia. Erityisesti verottajan ohjeistuksen tulkinnanvaraisuus ja muuttuvuus aiheuttavat epävarmuutta työnantajille, työntekijöille ja palveluntarjoajille, mikä heikentää etujen käyttöä ja ennakoitavuutta, kansanedustaja Marko Asell (sd.) sanoo.

Järjestelmä nojaa tällä hetkellä liian tarkkoihin palveluluetteloihin sen sijaan, että lähtökohtana olisi työntekijän hyvinvoinnin, työkyvyn ja arjen sujuvuuden tukeminen. Tämä kaventaa valinnanvapautta ja estää järjestelmää kehittymästä yhteiskunnan muutosten mukana.

Esimerkiksi lounasedun käyttöä koskevat kiristyneet tulkinnat ovat lisänneet epätietoisuutta. Kulttuuriedun piiri on puolestaan jäänyt liian kapeaksi, vaikka kulttuurin muodot ovat monipuolistuneet. Myös hyvinvointietujen kohdalla rajaukset näyttäytyvät paikoin epäjohdonmukaisina, eivätkä ne aina vastaa tämän päivän tarpeisiin, joissa ennaltaehkäisy, palautuminen ja mielenterveyden tukeminen korostuvat.

– Työsuhde-etujärjestelmää tulisi kehittää selkeyttämällä verottajan ohjeistusta, siirtymällä yksityiskohtaisista rajauksista laajempiin periaatteisiin sekä laajentamalla hyväksyttyjen palveluiden määrittelyä hallitusti. Näin etujen käyttö helpottuisi ja byrokratia vähenisi, Asell linjaa.

– Uudistettu järjestelmä lisäisi työntekijöiden valinnanvapautta ja etujen tosiasiallista käyttöä sekä vahvistaisi palvelualojen yrittäjien kysyntää ja paikallista elinvoimaa. Samalla työsuhde-etujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvaisi nykyistä selvästi laajemmaksi, Asell painottaa.

Kansanedustaja Asell on tehnyt aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.