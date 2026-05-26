Prisman ja Sokoksen verkkokauppojen ostokset omaan lähikauppaan ilman toimituskuluja
3.6.2026 12:00:00 EEST | Kymen Seudun Osuuskauppa | Tiedote
S-ryhmän maksuton myymälänouto laajentui KSO:n kaikkiin ruokakauppoihin ja liikennemyymälöihin toukokuussa.
Myymälänouto valjastaa S-ryhmän koko maan kattavan toimipaikka- ja logistiikkaverkoston asiakkaiden hyödyksi. Prismoista ja Sokoksista tuttu palvelu on tullut vuoden 2026 aikana satoihin S-ryhmän myymälöihin ympäri Suomen.
- Laajentamalla myymälänoutoa vahvistamme alueemme palveluja. Verkkokauppojen laajat valikoimat ovat entistä paremmin asiakkaidemme saatavilla, kun tuotteet voi nyt noutaa myös lähimmästä S-marketista, Salesta tai ABC-liikenneasemalta. Tilaukset toimitetaan myymälöihin keskusvarastolta samoilla kuljetuksilla kuin muutkin tuotteet, kertoo KSO:n kaupallinen johtaja Ari Hyytiä.
Suurin osa prisma.fi- ja sokos.fi-verkkokauppojen tuotteista on tilattavissa myymälänoudolla kaikkiin toimipaikkoihin. Suurikokoiset tuotteet kuten isot kodinkoneet ja polkupyörät voidaan toimittaa vain Prismoihin. Verkkokauppa tarjoaa luettelon mahdollisista noutopaikoista, kun myymälänouto on valittu tilauksen toimitustavaksi. Tarkemmat nouto-ohjeet annetaan tekstiviestillä, kun tilaus on saapunut myymälään.
Lue lisää
https://www.prisma.fi/tuki/prismafi-myymalanouto
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Yhteyshenkilöt
Ari HyytiäKaupallinen johtajaKymen Seudun OsuuskauppaPuh:0107624013ari.hyytia@sok.fi
Johanna KoistinenViestintäpäällikköKymen Seudun OsuuskauppaPuh:0107624019johanna.koistinen@sok.fi
Tietoja julkaisijasta
Kymen Seudun Osuuskauppa, eli KSO, on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja 100 toimipaikassa Kymenlaaksossa. Kymen Seudun Osuuskaupan omistavat yli 90 000 kymenlaaksolaista kotitaloutta ja se työllistää 1 600 eri ammattialojen osaajaa.
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