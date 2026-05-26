Prisman ja Sokoksen verkkokauppojen ostokset omaan lähikauppaan ilman toimituskuluja

Defibrillaattori nyt käytössä kaikissa KSO:n toimipaikoissa - merkittävä parannus sydänturvallisuuteen ja ensiapuvalmiuksiin 19.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote

Maaliskuun alusta lähtien kaikilla KSO:n työntekijöillä on elvytystilanteissa mahdollisuus käyttää defibrillaattoria eli sydäniskuria. 44 uutta ZOLL AED3 -defibrillaattoria asennettiin alkuvuoden 2026 aikana osuuskaupan yksiköihin, ja verkosto kattaa nyt kaikki toimipaikkamme. Lähimmän laitteen sijainnin voi selvittää defi.fi-verkkosivulta. Defibrillaattorit toimitti KSO:lle SOK:n puitesopimuskumppanin Safetycon-konsernin tytäryhtiö Savon Sammutinhuolto. Yritys vastaa myös laitteiden vuosittaisesta huollosta ja käyttökoulutuksista henkilöstölle. - Yli 3 000 ihmistä Suomessa saa vuosittain äkillisen sydänpysähdyksen sairaalan ulkopuolella ja vain 10 % heistä selviytyy. Sydänpysähdyksen ensiavussa tarvitaan aina elvytystä, ja tehokkain hoito saavutetaan yhdistämällä painelu-puhalluselvytys defibrillointiin. Kun defibrillaattoria käytetään 3–5 minuutin sisällä sydänpysähdyksestä, selviytymismahdollisuus moninkertaistuu ja sydäniskurilla elvytetyistä 50–70 % selviytyy, kertoo Safetycon Oy: