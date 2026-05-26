Kymen Seudun Osuuskauppa

Prisman ja Sokoksen verkkokauppojen ostokset omaan lähikauppaan ilman toimituskuluja

3.6.2026 12:00:00 EEST | Kymen Seudun Osuuskauppa | Tiedote

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S-ryhmän maksuton myymälänouto laajentui KSO:n kaikkiin ruokakauppoihin ja liikennemyymälöihin toukokuussa. 

Myymälänouto valjastaa S-ryhmän koko maan kattavan toimipaikka- ja logistiikkaverkoston asiakkaiden hyödyksi. Prismoista ja Sokoksista tuttu palvelu on tullut vuoden 2026 aikana satoihin S-ryhmän myymälöihin ympäri Suomen. 

- Laajentamalla myymälänoutoa vahvistamme alueemme palveluja. Verkkokauppojen laajat valikoimat ovat entistä paremmin asiakkaidemme saatavilla, kun tuotteet voi nyt noutaa myös lähimmästä S-marketista, Salesta tai ABC-liikenneasemalta. Tilaukset toimitetaan myymälöihin keskusvarastolta samoilla kuljetuksilla kuin muutkin tuotteet, kertoo KSO:n kaupallinen johtaja Ari Hyytiä

Suurin osa prisma.fi- ja sokos.fi-verkkokauppojen tuotteista on tilattavissa myymälänoudolla kaikkiin toimipaikkoihin. Suurikokoiset tuotteet kuten isot kodinkoneet ja polkupyörät voidaan toimittaa vain Prismoihin. Verkkokauppa tarjoaa luettelon mahdollisista noutopaikoista, kun myymälänouto on valittu tilauksen toimitustavaksi. Tarkemmat nouto-ohjeet annetaan tekstiviestillä, kun tilaus on saapunut myymälään. 

Lue lisää 

https://www.prisma.fi/tuki/prismafi-myymalanouto 

https://www.sokos.fi/info/sokos-fi-myymalanouto

Avainsanat

kymen seudun osuuskauppakso

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Tietoja julkaisijasta

Kymen Seudun Osuuskauppa, eli KSO, on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja 100 toimipaikassa Kymenlaaksossa. Kymen Seudun Osuuskaupan omistavat yli 90 000 kymenlaaksolaista kotitaloutta ja se työllistää 1 600 eri ammattialojen osaajaa.

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Defibrillaattori nyt käytössä kaikissa KSO:n toimipaikoissa - merkittävä parannus sydänturvallisuuteen ja ensiapuvalmiuksiin19.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote

Maaliskuun alusta lähtien kaikilla KSO:n työntekijöillä on elvytystilanteissa mahdollisuus käyttää defibrillaattoria eli sydäniskuria. 44 uutta ZOLL AED3 -defibrillaattoria asennettiin alkuvuoden 2026 aikana osuuskaupan yksiköihin, ja verkosto kattaa nyt kaikki toimipaikkamme. Lähimmän laitteen sijainnin voi selvittää defi.fi-verkkosivulta. Defibrillaattorit toimitti KSO:lle SOK:n puitesopimuskumppanin Safetycon-konsernin tytäryhtiö Savon Sammutinhuolto. Yritys vastaa myös laitteiden vuosittaisesta huollosta ja käyttökoulutuksista henkilöstölle. - Yli 3 000 ihmistä Suomessa saa vuosittain äkillisen sydänpysähdyksen sairaalan ulkopuolella ja vain 10 % heistä selviytyy. Sydänpysähdyksen ensiavussa tarvitaan aina elvytystä, ja tehokkain hoito saavutetaan yhdistämällä painelu-puhalluselvytys defibrillointiin. Kun defibrillaattoria käytetään 3–5 minuutin sisällä sydänpysähdyksestä, selviytymismahdollisuus moninkertaistuu ja sydäniskurilla elvytetyistä 50–70 % selviytyy, kertoo Safetycon Oy:

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