Virallinen uimakausi alkaa kesäkuussa – Suurin osa yleisistä uimarannoista laatuluokitukseltaan erinomaisia

Suurin osa uimarannoista erinomaisia

Yleiset uimarannat luokitellaan neljään laatuluokkaan neljän edellisen vuoden vedenlaatutulosten perusteella: erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja huono. Tänä vuonna 254 uimarantaa luokiteltiin vedenlaadultaan erinomaisiksi. Laatuluokkaan hyvä kuuluu puolestaan 22 uimarantaa ja tyydyttävään kahdeksan uimarantaa. Huonossa laatuluokassa on vain kaksi uimarantaa. Lisäksi kuudella uimarannalla ei ole vielä luokitusta, koska rannat ovat uusia, eikä niiltä ole vielä otettu riittävästi näytteitä luokituksen tekemiseen.

Tietoa uimarantojen veden laadusta saa kunnan verkkosivuilta, yleisen uimarannan uimavesiprofiilista sekä uimarannan ilmoitustaululta. Uimavesiprofiili on uimaveden riskienhallinta-asiakirja, jossa kuvataan uimaveden ominaisuudet. Uimavesiprofiili löytyy kunnan verkkosivuilta.

Pieniä muutoksia viime vuoteen

Viime vuoteen verrattuna on tapahtunut pieniä muutoksia. Suomeen on tullut kaksi uutta yleistä uimarantaa, Sorvalammen uimaranta Espoossa ja Palettilammen uimaranta Helsingissä. Uimarantaluettelosta on myös poistettu neljä uimarantaa. Yleensä poistamisen syynä on, että rannoilla on todettu käyvän vähän uimareita ja ne on muutettu pieniksi yleisiksi uimarannoiksi. Uimarannat luokitellaan kävijämäärän mukaan yleisiin uimarantoihin ja pieniin yleisiin uimarantoihin.

Lupa- ja valvontavirasto ohjaa ja valvoo kuntia uimavesivalvonnassa

Lupa- ja valvontavirasto ohjaa kuntia uimarantaluettelon laadinnassa ja uimarantojen valvonnassa. Kuntien terveydensuojeluviranomaiset valvovat uimavesien laatua uimakauden aikana ottamalla säännöllisesti vesinäytteitä rantojen vesistä. Lisäksi uimarantojen olosuhteita valvotaan, esimerkiksi tarkastusten avulla. Tietoa uimarantojen veden laadusta saa kunnan verkkosivuilta sekä uimarannan ilmoitustaululta.

Kuntien terveydensuojeluviranomaiset koostavat uimarantaluettelon alueensa yleisistä uimarannoista. Lupa- ja valvontavirasto tarkistaa koko Suomea koskevan uimarantaluettelon, ja valtakunnallinen uimarantaluettelo julkaistaan Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla. Euroopan ympäristökeskus (EAA) julkaisee yleisten uimarantojen tiedot koko EU:n laajuudelta verkkosivuillaan. Sivuilla on muun muassa uusin vuosittain laadittava raportti rantojen uimaveden laadusta.

Lisätietoja

Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Erja Alanen, p. 029 5254425

Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Sini Mustakallio, p. 029 5255613

Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Pia Ratilainen, p.029 5255476