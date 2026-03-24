Merus Power ja CATL sähkövarastoyhteistyöhön Pohjois-Euroopassa.
3.6.2026 12:57:57 EEST | Merus Power Oyj | Tiedote
Merus Power Oyj ja Contemporary Amperex Technology Co., Limited, CATL, ovat allekirjoittaneet strategisen yhteistyösopimuksen, joka koskee noin 3 GWh sähkövarastoratkaisujen toimituksia Pohjois-Eurooppaan. Sopimus jatkaa yhtiöiden 3 vuoden yhteistyötä, jonka aikana Merus Power on toimittanut Pohjois-Eurooppaan CATL:n akkuteknologiaa hyödyntäviä sähkövarastoratkaisuja noin 500 megawattitunnin edestä.
Sopimus vahvistaa yhtiöiden yhteistyötä nopeasti kasvavalla sähkövarastointimarkkinalla. Ratkaisuissa yhdistyvät globaalin markkinajohtaja CATL:n akkuteknologia sekä Merus Powerin Suomessa kehittämä ja valmistama tehoelektroniikka, verkkoinvertteriteknologia, kyberturvalliset ohjaus- ja suojausjärjestelmät sekä järjestelmätoimituskyvykkyys. Yhteistyöllä vastataan Pohjois-Euroopan kasvavaan tarpeeseen lisätä sähköjärjestelmän joustavuutta ja uusiutuvan energian käyttöä.
“Merus Powerin strategian ytimessä on energiamurroksen kriittisten infrastruktuurihaasteiden ratkaiseminen. Sähköistyminen ja uusiutuvan energian kasvu lisäävät nopeasti tarvetta joustolle, verkon vakaudelle ja toimitusvarmoille sähkövarastoratkaisuille. CATL:n kanssa allekirjoitettu sopimus tukee strategiamme etenemistä ja vahvistaa asemaamme Pohjois-Euroopan sähkövarastomarkkinassa. Meidän hankekehitysosaamisemme, Suomessa valmistamamme teknologia ja turvalliset ohjelmistomme yhdistyvät CATL:n akkuteknologiaan. Kokonaisuus vastaa Pohjois-Euroopan vaativiin sää-, verkko- ja kyberturvallisuusolosuhteisiin.”, sanoo Merus Powerin toimitusjohtaja Kari Tuomala.
”Merus Powerin kanssa allekirjoitettu sopimus vahvistaa pitkäjänteistä yhteistyötämme Pohjois-Euroopan sähkövarastomarkkinassa. CATL:n johtava akkuteknologia ja kokemus vaativista sähkövarastosovelluksista yhdistyvät Merus Powerin vahvaan paikalliseen järjestelmäosaamiseen, verkkoinvertteriteknologiaan ja toimituskyvykkyyteen. Uskomme, että yhteistyö tukee korkealaatuisten, turvallisten ja luotettavien sähkövarastoratkaisujen käyttöönottoa sekä vauhdittaa uusiutuvan energian integraatiota ja energiamurrosta Pohjois-Euroopassa”, sanoo Hank Zhao, Managing Director of Western Europe, CATL.
Yhteyshenkilöt
Kari TuomalaToimitusjohtajaPuh:+358 20 735 4320kari.tuomala@meruspower.com
Jonna KannostoViestintä- ja sijoittajasuhdejohtajaPuh:+358 44 357 8320jonna.kannosto@meruspower.com
Kuvat
Merus Power lyhyesti
Merus Power on teknologiayhtiö, joka mahdollistaa kestävän energian murrosta. Suunnittelemme ja tuotamme innovatiivisia sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita uusiutuvan energian ja teollisuuden tarpeisiin. Skaalautuvan teknologiamme avulla mahdollistamme uusiutuvan energian kasvun sähköverkoissa ja parannamme yhteiskunnan energiatehokuutta. Olemme kotimainen innovatiivinen sähkötekniikan erikoisosaaja ja toimimme globaaleilla ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Henkilöstömme edustaa kansainvälisesti arvostettua insinööriosaamista. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 54,6 miljoonaa euroa, ja osakkeemme kaupankäyntitunnus Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla on MERUS. www.meruspower.com.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Merus Power Oyj
Merus Power toimittaa yli 2 miljoonan euron sähkövaraston Savon Voimalle Kuopioon24.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Merus Power on tehnyt sopimuksen Savon Voima Oy:n kanssa 5 MW/10 MWh:n sähkövarastosta. Merus Powerin toimituksen arvo on yli 2 miljoonaa euroa. Sähkövarasto toimitetaan Juankoskelle Kuopioon vuoden 2027 alussa. Yhtiöt aikovat solmia sopimuksen myös kattavista huolto- ja ylläpitopalveluista. Sähkövarasto rakentuu Juankosken vesivoimalaitoksen välittömään läheisyyteen historialliselle tehdasalueelle. Merus Power vastaa hankkeessa sähkövaraston laitetoimituksesta, asennuksesta, testauksesta ja käyttöönotosta. Markkinakäyttöön suunniteltu sähkövarasto kykenee myös niin sanottuun pimeäkäynnistykseen. Tämä tarkoittaa sitä, että sähkövarastolla on kyky palauttaa sähköverkko toimintaan sähkökatkon jälkeen. Savon Voimalla on lisäksi suunnitelmia kehittää kokonaisuutta tulevaisuudessa yhdessä viereisen Juankosken vesivoimalaitoksen kanssa. ”Savon Voiman ensimmäinen sähkövarasto kytkettynä vesivoimatuotannon yhteyteen on erittäin mielenkiintoinen kokonaisuus, joka auttaa meitä kohdistamaan sähkö
Merus Power delivers an energy storage system worth over two million euros to Savon Voima in Kuopio24.3.2026 08:00:00 EET | Press release
Merus Power has made an agreement with Savon Voima Oy on a 5 MW / 10 MWh energy storage system. The value of Merus Power’s delivery is over two million euros. The energy storage system will be delivered to Juankoski in Kuopio at the beginning of 2027. The companies also intend to conclude an agreement on comprehensive service and maintenance services. The energy storage system will be built in the immediate vicinity of the Juankoski hydropower plant in a historical factory area. Merus Power is responsible for the equipment delivery of the energy storage system, installation, testing, and commissioning. The energy storage system designed for market use is also capable of so-called black start. This means that the energy storage system has the capability to restore the electricity grid into operation after a power outage. Savon Voima additionally has plans to develop the entirety in the future together with the adjacent Juankoski hydropower plant. “Savon Voima’s first energy storage syst
Merus Power ja Nefco sopivat 5 miljoonan euron lainasta kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi sähkövarastomarkkinoilla18.11.2025 14:00:00 EET | Tiedote
Merus Power ja Nefco, pohjoismaiden vihreä pankki, ovat sopineet 5 miljoonan euron lainasta, joka tukee Merus Powerin kansainvälistymistä ja valmiuksia osallistua yhä suurempiin energia-alan hankkeisiin. Rahoituspaketti tukee Merus Powerin asemaa yhtenä Pohjoismaiden johtavista sähkövarasto- ja sähkönlaaturatkaisujen toimittajista. ”Rahoituksen varmistaminen on tärkeä osa Merus Powerin kasvustrategian toteutuksessa, ja tämä laina varmistaa osaltaan resurssit jatkaa panostuksia kansainväliseen kasvuun ja uusiin hankkeisiin Suomessa ja muualla Euroopassa”, kertoo Kari Tuomala, MerusPowerin toimitusjohtaja. Yhtiön kehittämät sähkövarasto- ja sähkönlaaturatkaisut edistävät energiatehokkuutta sekä energiamurrosta kohti hiilineutraalia ja joustavaa sähköverkkoa. Yhtiön tavoitteena on varmistaa, että ratkaisut vastaavat markkinoiden kasvaviin tarpeisiin niin Suomessa kuin kansainvälisesti. “Merus Powerin teknologia ja sähkövarastoratkaisut tukevat vihreää siirtymää ja sähköverkon varmuutta. Y
Merus Power and Nefco agree on a EUR 5 million loan to accelerate growth and internationalization in the energy storage market18.11.2025 14:00:00 EET | Press release
Merus Power and Nefco, the Nordic Green Bank, have agreed on a EUR 5 million loan to support Merus Power's internationalization and its ability to participate in increasingly large energy sector projects. The financing package supports Merus Power's position as one of the leading suppliers of energy storage and power quality solutions in the Nordic countries. "Securing financing is an important part of Merus Power's growth strategy, and this loan will help ensure that we have the resources to continue investing in international growth and new projects in Finland and elsewhere in Europe," says Kari Tuomala, CEO of Merus Power. The energy storage and power quality solutions developed by the company promote energy efficiency and the energy transition towards a carbon-neutral and flexible electricity grid. The company's goal is to ensure that its solutions meet the growing needs of the market, both in Finland and internationally. "Merus Power's technology and energy storage solutions suppo
Merus Powerilta tärkeä lanseeraus – uutta sähkövarastoteknologiaa Pohjoismaissa30.10.2025 14:00:00 EET | Tiedote
Merus Power on toteuttanut ensimmäisen verkkoa luovan (grid-forming) sähkövaraston Pohjoismaissa. Valkeakoskella käyttöön otettu 30 MW/36 MWh:n sähkövarasto täyttää Fingridin suurten verkkoa luovien sähkövarastojen vaatimukset. Teknologian toimivuus on hyväksytty ja todennettu simulointien ja vaativien kenttätestien avulla Fingridin toimesta. Verkkoa luovat sähkövarastot kykenevät itsenäisesti tukemaan verkkoa häiriö- ja vikatilanteissa. Sähkövarasto vahvistaa sähköverkon vakautta ja mahdollistaa uusiutuvan energian lisäämisen sähköverkossa. "Olemme ylpeitä siitä, että Merus Power on ensimmäisenä Pohjoismaissa toteuttanut verkkoa luovan sähkövaraston. Tämä saavutus osoittaa suomalaisen tuotekehityksen ja osaamisen huipputason sekä sen, että voimme vastata energiamurroksen tuomiin uusiin vaatimuksiin nopeasti ja luotettavasti. Myös huoltovarmuus ja kyberturvallisuus ovat keskeisiä arvoja toiminnassamme, sillä sähkövarastot ovat osa kriittistä infrastruktuuria. Tämä projekti vahvistaa as
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme