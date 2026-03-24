Merus Power ja CATL sähkövarastoyhteistyöhön Pohjois-Euroopassa.

Sopimus vahvistaa yhtiöiden yhteistyötä nopeasti kasvavalla sähkövarastointimarkkinalla. Ratkaisuissa yhdistyvät globaalin markkinajohtaja CATL:n akkuteknologia sekä Merus Powerin Suomessa kehittämä ja valmistama tehoelektroniikka, verkkoinvertteriteknologia, kyberturvalliset ohjaus- ja suojausjärjestelmät sekä järjestelmätoimituskyvykkyys. Yhteistyöllä vastataan Pohjois-Euroopan kasvavaan tarpeeseen lisätä sähköjärjestelmän joustavuutta ja uusiutuvan energian käyttöä.

“Merus Powerin strategian ytimessä on energiamurroksen kriittisten infrastruktuurihaasteiden ratkaiseminen. Sähköistyminen ja uusiutuvan energian kasvu lisäävät nopeasti tarvetta joustolle, verkon vakaudelle ja toimitusvarmoille sähkövarastoratkaisuille. CATL:n kanssa allekirjoitettu sopimus tukee strategiamme etenemistä ja vahvistaa asemaamme Pohjois-Euroopan sähkövarastomarkkinassa. Meidän hankekehitysosaamisemme, Suomessa valmistamamme teknologia ja turvalliset ohjelmistomme yhdistyvät CATL:n akkuteknologiaan. Kokonaisuus vastaa Pohjois-Euroopan vaativiin sää-, verkko- ja kyberturvallisuusolosuhteisiin.”, sanoo Merus Powerin toimitusjohtaja Kari Tuomala.

”Merus Powerin kanssa allekirjoitettu sopimus vahvistaa pitkäjänteistä yhteistyötämme Pohjois-Euroopan sähkövarastomarkkinassa. CATL:n johtava akkuteknologia ja kokemus vaativista sähkövarastosovelluksista yhdistyvät Merus Powerin vahvaan paikalliseen järjestelmäosaamiseen, verkkoinvertteriteknologiaan ja toimituskyvykkyyteen. Uskomme, että yhteistyö tukee korkealaatuisten, turvallisten ja luotettavien sähkövarastoratkaisujen käyttöönottoa sekä vauhdittaa uusiutuvan energian integraatiota ja energiamurrosta Pohjois-Euroopassa”, sanoo Hank Zhao, Managing Director of Western Europe, CATL.