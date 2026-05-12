Haminan Salmenkylän sähköasemalle on uusittu päämuuntaja
3.6.2026 13:23:41 EEST | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Tiedote
Haminan Salmenkylän sähköaseman päämuuntaja on uusittu. Uusi muuntaja kuljetettiin sähköasemalle toukokuun lopussa, ja uudelle muuntajalle kytkettiin sähkökuormat kesäkuun alussa.
Päämuuntaja uusittiin, sillä vanha päämuuntaja oli tullut elinkaarensa päähän. Uusi päämuuntaja on teholtaan samankokoinen kuin vanha, mutta uutta muuntajaa voidaan kuormittaa suuremmalla teholla radiaattoreiden erillisten jäähdytyspuhaltimien avulla.
Päämuuntajan toimitti Hitachi Energy, joka hoiti myös päämuuntajan asennuksen ja koestuksen. Elvera Oy hoiti muut sähköasemalla tehtävät työt kuten 110 kV sähkölinjan köysien muutokset, 20 kV sähkölinjan muutokset sekä ohjauskaapelien asennukset.
Investoinnin arvo on noin 700 000 euroa.
Kymenlaakson Sähköverkko investoi vuonna 2026 noin 30 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen ja ylläpitoon. Hankkeiden toteutusta ohjaa vuoteen 2036 asti ulottuva kehittämissuunnitelma. Verkon toimitusvarmuutta parannetaan maakaapeloinnilla, verkostoautomaatiolla sekä ilmajohtojen siirtämisellä metsistä teiden varsille. Hankkeiden painopiste on siirtymässä enemmän taajamista haja-asutusalueille. Vuosittain toteutamme myös alueellisesti merkittäviä sähköasema- ja voimajohtohankkeita yhteistyössä kumppaniverkostomme kanssa. Vuosien 2024–2027 aikana vaihdamme kaikille asiakkaillemme uudet sähkömittarit. Hankkeilla työllistämme mm. maanrakennuksen, sähköasennuksen ja suunnittelun ammattilaisia.
Yhteyshenkilöt
Juha SaxellRakennuttaja, Kymenlaakson Sähköverkko OyPuh:045 788 409 35juha.saxell@ksoy.fi
Kuvat
Kymenlaakson Sähköverkko Oy
Kymenlaakson Sähköverkko toimittaa sähköä koteihin ja yrityksiin yli 100 000 asiakkaalle neljän maakunnan alueella Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä sekä Uudellamaalla. Tavoitteenamme on turvata häiriötön sähkönjakelu vuoden jokaisena päivänä. Sähköverkkoa kehitetään jatkuvasti entistä paremmaksi ja investoimme vuosittain lähes 30 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen ja uudistamiseen.
Kymenlaakson Sähköverkko on osa Kymenlaakson Sähkö -konsernia. Konsernissamme työskentelee noin 55 asiantuntijaa. Toimipisteemme sijaitsevat Kouvolan Elimäellä ja Kotkassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson Sähköverkko Oy
Sähköverkon parannushankkeet Haminan Onkamaalla ja Suur-Uskissa ovat käynnissä12.5.2026 09:03:17 EEST | Tiedote
KSOY parantaa sähkön toimitusvarmuutta investoimalla noin 3 miljoonaa euroa verkon parannuksiin Haminan Onkamaalla ja Suur-Uskissa. Aiemmin tänä vuonna on jo tiedotettu yli 2 miljoonan euron hankkeesta Haminan Pyhällössä, eli Haminan alueelle kohdistuu merkittävästi Kymenlaakson Sähköverkon investointeja.
Kuutsalon saaressa parannetaan sähkön toimitusvarmuutta kahdella miljoonalla eurolla14.4.2026 14:47:06 EEST | Tiedote
Kotkan edustalla Kuutsalossa sekä Kirkonmaan ja Haapasaaren alueilla on ollut paljon sähkökatkoja, ja niiden korjaustöiden toteuttaminen on saariston sääolosuhteiden vuoksi usein haastavaa. Nyt toteutettavan sähköverkon saneerauksen myötä näiden alueiden asiakkaiden kokemat sähkökatkot vähenevät.
Muuntamoita ja jakokaappeja saneerataan Kotkassa, Taavetissa ja Orimattilassa4.3.2026 14:31:02 EET | Tiedote
Kymenlaakson Sähköverkko saneeraa muuntamoita ja jakokaappeja vuosittain sähkön toimitusvarmuuden varmistamiseksi.
Kaakon Alueverkko on yhdistynyt osaksi Kymenlaakson Sähköverkkoa31.12.2025 09:01:10 EET | Tiedote
Kesällä 2025 tehty yrityskauppa on saatu vuoden vaihteessa päätökseen ja Kaakon Alueverkko on sulautunut osaksi Kymenlaakson Sähköverkkoa. Kaakon Alueverkko Oy siirtyi heinäkuussa 2025 kokonaan Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n omistukseen.
Sähkölinjojen johtoalueen alustaraivausta Hollolassa, Orimattilassa, Myrskylässä sekä osittain Lapinjärven ja Kouvolan (Elimäki) alueilla8.12.2025 08:11:02 EET | Tiedote
Parannamme sähkönjakelun toimitusvarmuutta raivaamalla sähkölinjojen (sekä pienjännite- että keskijännitelinjojen) alustojen puustoa Hollolassa, Orimattilassa, Myrskylässä sekä osittain Lapinjärven ja Kouvolan (Elimäki) alueilla vuoden 2026 aikana. Raivaukset alkavat jo joulukuussa 2025, sääolosuhteet huomioiden, ja kestävät koko vuoden 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme