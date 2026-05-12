Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Haminan Salmenkylän sähköasemalle on uusittu päämuuntaja

3.6.2026 13:23:41 EEST | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Tiedote

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Haminan Salmenkylän sähköaseman päämuuntaja on uusittu.  Uusi muuntaja kuljetettiin sähköasemalle toukokuun lopussa, ja uudelle muuntajalle kytkettiin sähkökuormat kesäkuun alussa.

Tavallisesta päämuuntajan haalauksesta poiketen muuntaja nostettiin Salmenkylässä paikoilleen nosturilla.
Tavallisesta päämuuntajan haalauksesta poiketen muuntaja nostettiin Salmenkylässä paikoilleen nosturilla. Kuva: KSOY

Päämuuntaja uusittiin, sillä vanha päämuuntaja oli tullut elinkaarensa päähän. Uusi päämuuntaja on teholtaan samankokoinen kuin vanha, mutta uutta muuntajaa voidaan kuormittaa suuremmalla teholla radiaattoreiden erillisten jäähdytyspuhaltimien avulla.  

Päämuuntajan toimitti Hitachi Energy, joka hoiti myös päämuuntajan asennuksen ja koestuksen. Elvera Oy hoiti muut sähköasemalla tehtävät työt kuten 110 kV sähkölinjan köysien muutokset, 20 kV sähkölinjan muutokset sekä ohjauskaapelien asennukset.

Investoinnin arvo on noin 700 000 euroa.

Kymenlaakson Sähköverkko investoi vuonna 2026 noin 30 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen ja ylläpitoon. Hankkeiden toteutusta ohjaa vuoteen 2036 asti ulottuva kehittämissuunnitelma. Verkon toimitusvarmuutta parannetaan maakaapeloinnilla, verkostoautomaatiolla sekä ilmajohtojen siirtämisellä metsistä teiden varsille. Hankkeiden painopiste on siirtymässä enemmän taajamista haja-asutusalueille. Vuosittain toteutamme myös alueellisesti merkittäviä sähköasema- ja voimajohtohankkeita yhteistyössä kumppaniverkostomme kanssa. Vuosien 2024–2027 aikana vaihdamme kaikille asiakkaillemme uudet sähkömittarit. Hankkeilla työllistämme mm. maanrakennuksen, sähköasennuksen ja suunnittelun ammattilaisia.

Yhteyshenkilöt

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Tavallisesta päämuuntajan haalauksesta poiketen muuntaja nostettiin Salmenkylässä paikoilleen nosturilla.
Tavallisesta päämuuntajan haalauksesta poiketen muuntaja nostettiin Salmenkylässä paikoilleen nosturilla.
Kuva: KSOY
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Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Kymenlaakson Sähköverkko toimittaa sähköä koteihin ja yrityksiin yli 100 000 asiakkaalle neljän maakunnan alueella Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä sekä Uudellamaalla. Tavoitteenamme on turvata häiriötön sähkönjakelu vuoden jokaisena päivänä. Sähköverkkoa kehitetään jatkuvasti entistä paremmaksi ja investoimme vuosittain lähes 30 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen ja uudistamiseen.

Kymenlaakson Sähköverkko on osa Kymenlaakson Sähkö -konsernia. Konsernissamme työskentelee noin 55 asiantuntijaa. Toimipisteemme sijaitsevat Kouvolan Elimäellä ja Kotkassa.

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