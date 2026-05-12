Haminan Salmenkylän sähköasemalle on uusittu päämuuntaja

Päämuuntaja uusittiin, sillä vanha päämuuntaja oli tullut elinkaarensa päähän. Uusi päämuuntaja on teholtaan samankokoinen kuin vanha, mutta uutta muuntajaa voidaan kuormittaa suuremmalla teholla radiaattoreiden erillisten jäähdytyspuhaltimien avulla.

Päämuuntajan toimitti Hitachi Energy, joka hoiti myös päämuuntajan asennuksen ja koestuksen. Elvera Oy hoiti muut sähköasemalla tehtävät työt kuten 110 kV sähkölinjan köysien muutokset, 20 kV sähkölinjan muutokset sekä ohjauskaapelien asennukset.

Investoinnin arvo on noin 700 000 euroa.

Kymenlaakson Sähköverkko investoi vuonna 2026 noin 30 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen ja ylläpitoon. Hankkeiden toteutusta ohjaa vuoteen 2036 asti ulottuva kehittämissuunnitelma. Verkon toimitusvarmuutta parannetaan maakaapeloinnilla, verkostoautomaatiolla sekä ilmajohtojen siirtämisellä metsistä teiden varsille. Hankkeiden painopiste on siirtymässä enemmän taajamista haja-asutusalueille. Vuosittain toteutamme myös alueellisesti merkittäviä sähköasema- ja voimajohtohankkeita yhteistyössä kumppaniverkostomme kanssa. Vuosien 2024–2027 aikana vaihdamme kaikille asiakkaillemme uudet sähkömittarit. Hankkeilla työllistämme mm. maanrakennuksen, sähköasennuksen ja suunnittelun ammattilaisia.