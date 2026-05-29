Miljoonasade viettää juhlavuottaan erikoiskonsertilla Valkeakoskella
4.6.2026 08:00:00 EEST | Työväen Musiikkitapahtuma ry | Tiedote
Työväen Musiikkitapahtuma juhlistaa ensi kesänä suomalaisen rockin merkkivuotta, kun Miljoonasade saapuu Valkeakoskelle ainutlaatuisella juhlakokoonpanolla. Vuonna 1986 perustettu yhtye viettää vuonna 2026 nelikymppisiään, ja juhlan kunniaksi Työväen Musiikkitapahtumassa nähdään erityinen konsertti, jota ei nähdä missään muualla Suomessa.
Miljoonasateen kanssa lavalle nousee suomalaisen rockin omaleimaisimpiin tekijöihin kuuluva Jarkko Martikainen. YUP-yhtyeen keulahahmona tunnettu Martikainen tuo konserttiin oman tunnistettavan äänensä ja tulkintansa.
Miljoonasade on yksi suomalaisen rockhistorian rakastetuimmista yhtyeistä. Sen kappaleet, kuten Lapsuuden sankarille, Marraskuu, 506 ikkunaa, Lelukaupan häät, Ikäväni Tallinnaan, Rakkaus on lihaa, Olkinainen, Tulkoon rakkaus ja Voipallo ovat jättäneet pysyvän jäljen suomalaiseen musiikkikulttuuriin jo neljän vuosikymmenen ajan.
Miljoonasateen keulahahmo Heikki Salo tiivistää tulevan festivaalivierailun tunnelmat ytimekkäästi: "Musarit ja Miljoonasade! Sehän on oikea MM-kokoonpano!"
Yhtye nousi koko kansan tietoisuuteen 1980-luvun lopulla, mutta on säilyttänyt asemansa aktiivisena ja uudistuvana kokoonpanona myös myöhempinä vuosikymmeninä. Miljoonasade tunnetaan vahvoista sanoituksistaan, ajattomista melodioistaan sekä kyvystään yhdistää herkkyys, yhteiskunnallisuus ja rockin energia omaleimaiseksi kokonaisuudeksi.
Työväen Musiikkitapahtuman ohjelmassa juhlakonsertti nähdään osana festivaalin ainutlaatuisia erikoissisältöjä. Festivaali haluaa nostaa esiin kotimaisia artisteja ja ilmiöitä, joilla on merkittävä paikka suomalaisessa kulttuurihistoriassa ja samalla luoda uusia, vain Valkeakoskella koettavia elämyksiä.
Miljoonasateen 40-vuotisjuhlavuoden spesiaalikonsertti nähdään Työväen Musiikkitapahtumassa lauantaina 25.7. Paperitorin päälavalla.
Työväen Musiikkitapahtuma yhdistää suuret juhlakonsertit, yhteiskunnalliset keskustelut ja koko perheen elämykset
Työväen Musiikkitapahtumassa esiintyy yli 300 taidokasta artistia, muusikkoa ja kulttuurialan ammattilaista, eikä Miljoonasade ole ainut juhlavuosia viettävä legenda. Viikonlopun aikana koetaan myös blueskitaristi Erja Lyytisen 50-vuotisjuhlakonsertti ja Viikate-yhtyeen 30-vuotiskonsertit. Lisäksi suurta yleisöä ihastuttaa muun muassa Komiat, Meiju Suvas, Diandra sekä Linda Lampenius x Pete Parkkonen.
Päälavan konserttikokonaisuuksien rinnalla tapahtumassa pääsee kuuntelemaan yhteiskunnallisia keskustelutilaisuuksia, nauttimaan koko perheen ohjelmasta kuten lastenmusiikista ja tanssivista muumeista, sekä lavatansseista, ilmakitaransoiton SM-kisoista sekä uusista ja vanhoista työväenlauluista.
Työväen Musiikkitapahtuma järjestetään Valkeakoskella 23.–26. heinäkuuta 2026.
Lipunmyynti ja lisätiedot
Koko viikonloppu 98€
Perjantai 60€
Lauantai 60€
Eläkeläiset tapahtumaan puoleen hintaan ja yli 80-vuotiaat ilmaiseksi.
Liitto- ja osastoalennukset https://www.musarit.fi/osta-liput/
Liput myynnissä:
https://www.tiketti.fi/tyovaen-musiikkitapahtuma-2026-valkeakoski-lippuja/113756
Lisätietoja ja päivittyvä ohjelma löytyvät tapahtuman verkkosivuilta: musarit.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marianne HaapojaTyöväen Musiikkitapahtuma, ToiminnanjohtajaPuh:0400982987marianne.haapoja@musarit.fi
TapahtumatoimistoTyöväen MusiikkitapahtumaPuh:0405257177info@musarit.fi
Kuvat
Linkit
Työväen Musiikkitapahtuma - Lämminhenkinen festivaali keskellä kaupunkia
Työväen Musiikkitapahtuma kerää heinäkuussa tuhansia ihmisiä monipuolisen ohjelmansa pariin Valkeakoskelle. UPM Tervasaaren paperitehtaan ja Myllysaaren museon pihamaan ainutlaatuiseen miljööseen sijoittuvassa festivaalissa on laadukas kattaus huippuartisteja, vaihtoehtomusiikkia, työväenkulttuuria, yhteislaulua, ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia keskustelutilaisuuksia, sirkustaidetta, lastenmusiikkia, ilmakitaransoiton SM-kisat, lavatansseja ja paljon muuta. Heinäkuun lopussa esiintymislavalle nousevat muun muassa Komiat, Diandra, Viikate, Erja Lyytinen, Saa kiljua, Liisa Akimof ja ruotsalainen Velvet Moon.
Musarit järjestetään 23.-26.7.2026. Katso lisätiedot ja aikataulut musarit.fi ja osta liput ennakkoon Tiketistä
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