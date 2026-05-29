Miljoonasade viettää juhlavuottaan erikoiskonsertilla Valkeakoskella

Työväen Musiikkitapahtuma kerää heinäkuussa tuhansia ihmisiä monipuolisen ohjelmansa pariin Valkeakoskelle. UPM Tervasaaren paperitehtaan ja Myllysaaren museon pihamaan ainutlaatuiseen miljööseen sijoittuvassa festivaalissa on laadukas kattaus huippuartisteja, vaihtoehtomusiikkia, työväenkulttuuria, yhteislaulua, ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia keskustelutilaisuuksia, sirkustaidetta, lastenmusiikkia, ilmakitaransoiton SM-kisat, lavatansseja ja paljon muuta. Heinäkuun lopussa esiintymislavalle nousevat muun muassa Komiat, Diandra, Viikate, Erja Lyytinen, Saa kiljua, Liisa Akimof ja ruotsalainen Velvet Moon.

Musarit järjestetään 23.-26.7.2026. Katso lisätiedot ja aikataulut musarit.fi ja osta liput ennakkoon Tiketistä



