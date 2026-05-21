Talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketissa esitetään etenemissuunnitelma EU:n talouden häiriönsietokyvyn ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi

Komissio on esitellyt tänään vuoden 2026 talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketin. Paketissa keskitytään erityisesti vahvistamaan EU:n kilpailukykyä, strategista riippumattomuutta sekä taloudellista ja sosiaalista palautumiskykyä ja yhteenkuuluvuutta. Samalla huolehditaan julkisen talouden kestävyydestä.

Vuoden 2026 EU-ohjausjakso toimii analyyttisenä kehyksenä, jonka avulla voidaan määrittää tulevia toimintapoliittisia ja investointitarpeita useilla eri aloilla.

Kevätpaketissa jäsenmaita kehotetaan toimiin EU:n kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Paketissa suositellaan, että Suomi

noudattaa finanssipoliittisia sitoumuksia, vahvistaa puolustusmenoja ja parantaa julkisen varainkäytön tehokkuutta

edistää innovointia ja innovaatioiden kaupallistamista

helpottaa kasvu- ja laajentumisrahoituksen saatavuutta

vauhdittaa teollisuuden ja liikenteen hiilestä irtautumista, vihreitä teknologioita ja kiertotalouden ratkaisuja sekä vahvistaa maan ja metsävarojen kestävää käyttöä

vahvistaa talouden häiriönsietokykyä, myös kriittisessä infrastruktuurissa ja kyberturvallisuudessa

parantaa aktiivisen työvoimapolitiikan kohdentamista ja etsii ratkaisuja osaamisvajeeseen sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan epätasapainoon

pyrkii tehostamaan sosiaali- ja terveyspalveluja ja parantamaan niiden saatavuutta.

Vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen julkisen talouden valvonta

Komissio on arvioinut kevään 2026 aikana, noudattavatko jäsenmaat EU:n finanssipolitiikan kehystä. Arvio perustuu toteutumatietoihin, ja niiden perusteella Suomi on noudattanut maalle asetettua nettomenopolkua vuonna 2025. Kevään 2026 talousennusteen mukaan Suomen ennustetaan noudattavan sitä myös vuonna 2026, kun puolustusmenojen kasvattamista koskeva jousto otetaan huomioon. Komissio arvioi, että Suomi on toteuttanut tuloksellisia toimia liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn sääntöjen mukaisesti. Tuloksellisista toimista ja julkisen talouden valvonnasta on määrä raportoida seuraavan kerran syksyllä 2026. Lisäksi komissio katsoo, että sopeutuskauden pidentämisen perustana olevien uudistusten ja investointien toteuttaminen on yleisesti ottaen edennyt suunnitellusti.

Jatkossa, jos jäsenmaat vahvistavat Euroopan energiaturvallisuutta ja nopeuttavat fossiilisista polttoaineista luopumista, ne voivat uutena joustona pyytää rajattua finanssipoliittista joustoa nykyisen puolustusmenoja koskevan kansallisen poikkeuslausekkeen nojalla. Lausekkeen soveltamisalaa voidaan jäsenmaan pyynnöstä laajentaa kattamaan helmikuun 2026 jälkeen toteutetut toimet, joilla vähennetään riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden tuonnista ja parannetaan siten Euroopan turvallisuutta ja kriisinsietokykyä.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1140