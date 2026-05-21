Talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketissa esitetään etenemissuunnitelma EU:n talouden häiriönsietokyvyn ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi
3.6.2026 14:50:51 EEST | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Komissio on esitellyt tänään vuoden 2026 talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketin. Paketissa keskitytään erityisesti vahvistamaan EU:n kilpailukykyä, strategista riippumattomuutta sekä taloudellista ja sosiaalista palautumiskykyä ja yhteenkuuluvuutta. Samalla huolehditaan julkisen talouden kestävyydestä.
Vuoden 2026 EU-ohjausjakso toimii analyyttisenä kehyksenä, jonka avulla voidaan määrittää tulevia toimintapoliittisia ja investointitarpeita useilla eri aloilla.
Kevätpaketissa jäsenmaita kehotetaan toimiin EU:n kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Paketissa suositellaan, että Suomi
-
noudattaa finanssipoliittisia sitoumuksia, vahvistaa puolustusmenoja ja parantaa julkisen varainkäytön tehokkuutta
-
edistää innovointia ja innovaatioiden kaupallistamista
-
helpottaa kasvu- ja laajentumisrahoituksen saatavuutta
-
vauhdittaa teollisuuden ja liikenteen hiilestä irtautumista, vihreitä teknologioita ja kiertotalouden ratkaisuja sekä vahvistaa maan ja metsävarojen kestävää käyttöä
-
vahvistaa talouden häiriönsietokykyä, myös kriittisessä infrastruktuurissa ja kyberturvallisuudessa
-
parantaa aktiivisen työvoimapolitiikan kohdentamista ja etsii ratkaisuja osaamisvajeeseen sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan epätasapainoon
-
pyrkii tehostamaan sosiaali- ja terveyspalveluja ja parantamaan niiden saatavuutta.
Vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen julkisen talouden valvonta
Komissio on arvioinut kevään 2026 aikana, noudattavatko jäsenmaat EU:n finanssipolitiikan kehystä. Arvio perustuu toteutumatietoihin, ja niiden perusteella Suomi on noudattanut maalle asetettua nettomenopolkua vuonna 2025. Kevään 2026 talousennusteen mukaan Suomen ennustetaan noudattavan sitä myös vuonna 2026, kun puolustusmenojen kasvattamista koskeva jousto otetaan huomioon. Komissio arvioi, että Suomi on toteuttanut tuloksellisia toimia liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn sääntöjen mukaisesti. Tuloksellisista toimista ja julkisen talouden valvonnasta on määrä raportoida seuraavan kerran syksyllä 2026. Lisäksi komissio katsoo, että sopeutuskauden pidentämisen perustana olevien uudistusten ja investointien toteuttaminen on yleisesti ottaen edennyt suunnitellusti.
Jatkossa, jos jäsenmaat vahvistavat Euroopan energiaturvallisuutta ja nopeuttavat fossiilisista polttoaineista luopumista, ne voivat uutena joustona pyytää rajattua finanssipoliittista joustoa nykyisen puolustusmenoja koskevan kansallisen poikkeuslausekkeen nojalla. Lausekkeen soveltamisalaa voidaan jäsenmaan pyynnöstä laajentaa kattamaan helmikuun 2026 jälkeen toteutetut toimet, joilla vähennetään riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden tuonnista ja parannetaan siten Euroopan turvallisuutta ja kriisinsietokykyä.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1140
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
Euroopan komission Suomen-edustuston tehtävänä on:
- Tiedottaa Euroopan unionin toiminnasta ja sen vaikutuksista Suomessa.
- Tarjota suomalaisille tiedotusvälineille ja suoraan kansalaisille tietoa EU:n toimista ja päätöksistä
toimia EU-komission edustajana Suomessa.
- Raportoida komissiolle tärkeistä poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista Suomessa.
Euroopan komission Suomen-edustuston kotisivu: https://finland.representation.ec.europa.eu/index_fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan komission Suomen-edustusto
Ekonomisk vårprognos 2026: Tillväxten avtar och energikrisen triggar inflationen på EU-nivå21.5.2026 13:02:10 EEST | Pressmeddelande
EU-kommissionens ekonomiska vårprognos 2026 förutser en svagare ekonomisk aktivitet i EU-länderna på grund av konflikten i Mellanöstern. I Finland syns tecken på att ekonomin börjar piggna till.
Kevään 2026 talousennuste: kasvu hidastuu ja energiasokki nopeuttaa inflaatiota EU-tasolla21.5.2026 13:02:10 EEST | Tiedote
Komission kevään 2026 talousennusteen mukaan talouden toimeliaisuus heikkenee EU-maissa Lähi-idän konfliktin vuoksi. Suomessa on havaittavissa merkkejä talouden piristymisestä.
EU-kommissionens plan för att trygga tillgången på gödselmedel och livsmedelsförsörjningen i Europa19.5.2026 18:32:08 EEST | Pressmeddelande
I dag har EU-kommissionen antagit handlingsplanen för gödselmedel för att stödja jordbrukare som står inför ökande kostnader och brist på gödselmedel, stärka den inhemska produktionen och minska EU:s importberoende. Planen är till för att trygga livsmedelsförsörjningen och stärka Europas strategiska oberoende, samtidigt som högt ställda klimat- och miljömål upprätthålls.
Komissio suunnitelmalla turvataan lannoitteiden tarjonta ja ruokaturva Euroopassa19.5.2026 18:32:08 EEST | Tiedote
Euroopan komissio hyväksyi tänään lannoitteita koskevan toimintasuunnitelman. Kyseisellä aloitteella tuetaan viljelijöitä, joiden toimintaa lannoitteiden nousevat hinnat ja tarjonnan vähyys vaikeuttavat. Lisäksi sillä vahvistetaan EU:n omaa tuotantoa ja vähennetään Euroopan riippuvuutta tuonnista. Suunnitelmalla varmistetaan ruokaturva ja vahvistetaan Euroopan strategista riippumattomuutta sekä edistetään samalla EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteita.
Res i Europa – allt på en biljett: EU-kommissionen gör det enklare att boka resor i hela Europa13.5.2026 12:56:41 EEST | Pressmeddelande
EU-kommissionen har föreslagit nya regler för att förenkla resandet inom Europa. Enligt förslaget kommer planeringen och bokningen av resor att förenklas, både för kortdistansresor, långdistansresor och gränsöverskridande resor. Detta gäller särskilt för tågresor med avsnitt som opereras av flera järnvägsbolag. Dessutom skyddas tågresenärernas rättigheter under hela resan. I dag är det svårt att jämföra olika resealternativ och hitta de mest hållbara valen, särskilt om rutten går genom flera länder och resan företas med tåg. Resenärsskyddet är begränsat vid tågresor där biljetter utfärdas av olika tågoperatörer. Målsättningen för kommissionens förslag är att göra resandet smidigt och enkelt och samtidigt bidra till EU:s klimatmål. Förslaget går ut på att en resenär ska få kombinera flera tågbolags reseavsnitt på en och samma biljett. Detta kommer att öppna upp järnvägsmarknaden och göra den mer tillgänglig. Resenärerna kan leta efter och jämföra olika tågoperatörers förbindelser och kö
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme