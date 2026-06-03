S-market Näsin uudistus etenee aikataulussa
3.6.2026 15:06:08 EEST | Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag | Tiedote
S-market Näsissä toteutetaan vuoden 2026 aikana mittava uudistus. Kiinteistössä työt käynnistyivät helmikuussa, ja kevään aikana uudistuksia on tehty parkkihallissa, taustatiloissa ja lastauslaiturilla. Asiakkaille näkyvimpiä muutoksia ovat pääsisäänkäynnin uudistukset sekä Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -pisteen uudet tilat lisärakennuksessa.
Uudistustyöt ovat edenneet aikataulussa, ja nyt alkukesästä työt etenevät myös myymälätilojen puolelle. Sisäkaton purkaminen kassojen takana sijaitsevalla käytävällä on aloitettu toukokuun lopulla. Työt tehdään pääosin öisin, jotta niistä aiheutuisi asiakkaille mahdollisimman vähän haittaa.
Seuraavaksi myymälässä käynnistyvät valmistelevat sähkötyöt. Laajemmat uudistustyöt myymälätiloissa toteutetaan kuitenkin vasta kesälomakauden jälkeen.
Kesän aikana viimeistellään nyt käynnissä olevia työvaiheita. Uusi pullonpalautus ja verkkokaupan noutopiste avataan heinäkuun lopulla. Samalla avataan myös uusi Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -piste.
Yhteyshenkilöt
Jaana HagelbergviestintäpäällikköVaruboden-OslaPuh:010 765 9333jaana.hagelberg@sok.fi
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