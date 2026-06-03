S-market Näsin uudistus etenee aikataulussa

Uudistustyöt ovat edenneet aikataulussa, ja nyt alkukesästä työt etenevät myös myymälätilojen puolelle. Sisäkaton purkaminen kassojen takana sijaitsevalla käytävällä on aloitettu toukokuun lopulla. Työt tehdään pääosin öisin, jotta niistä aiheutuisi asiakkaille mahdollisimman vähän haittaa.

Seuraavaksi myymälässä käynnistyvät valmistelevat sähkötyöt. Laajemmat uudistustyöt myymälätiloissa toteutetaan kuitenkin vasta kesälomakauden jälkeen.

Kesän aikana viimeistellään nyt käynnissä olevia työvaiheita. Uusi pullonpalautus ja verkkokaupan noutopiste avataan heinäkuun lopulla. Samalla avataan myös uusi Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -piste.