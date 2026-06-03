Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

S-market Näsin uudistus etenee aikataulussa

3.6.2026 15:06:08 EEST | Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag | Tiedote

Jaa

S-market Näsissä toteutetaan vuoden 2026 aikana mittava uudistus. Kiinteistössä työt käynnistyivät helmikuussa, ja kevään aikana uudistuksia on tehty parkkihallissa, taustatiloissa ja lastauslaiturilla. Asiakkaille näkyvimpiä muutoksia ovat pääsisäänkäynnin uudistukset sekä Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -pisteen uudet tilat lisärakennuksessa.

Uudistustyöt ovat edenneet aikataulussa, ja nyt alkukesästä työt etenevät myös myymälätilojen puolelle. Sisäkaton purkaminen kassojen takana sijaitsevalla käytävällä on aloitettu toukokuun lopulla. Työt tehdään pääosin öisin, jotta niistä aiheutuisi asiakkaille mahdollisimman vähän haittaa.

Seuraavaksi myymälässä käynnistyvät valmistelevat sähkötyöt. Laajemmat uudistustyöt myymälätiloissa toteutetaan kuitenkin vasta kesälomakauden jälkeen.

Kesän aikana viimeistellään nyt käynnissä olevia työvaiheita. Uusi pullonpalautus ja verkkokaupan noutopiste avataan heinäkuun lopulla. Samalla avataan myös uusi Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -piste.

Yhteyshenkilöt

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye