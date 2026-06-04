Lasten kulttuurikeskus Auroran Kesälava soi jälleen Espoon Järvenperässä!
5.6.2026 15:25:54 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Lasten kulttuurikeskus Auroran Kesälavalla nautitaan jälleen kesä-heinäkuussa mukaansatempaavasta lastenmusiikkiohjelmasta. Kaikille avoimet ja maksuttomat kesälavakeikat ilahduttavat Lasten kulttuurikeskus Aurorassa 11.6.-9.7. välisenä aikana aina torstai-iltaisin.
Lasten kulttuurikeskus Auroran Kesälavalla kuullaan jälleen kesä-heinäkuussa riemukas kattaus laadukasta lastenmusiikkia. Kaikille avoimet ja maksuttomat kesälavakeikat ilahduttavat Lasten kulttuurikeskus Aurorassa 11.6.-9.7. välisenä aikana aina torstai-iltaisin.
Viiden ulkoilmakonsertin sarjan avaa Pikku Papun Orkesteri triokeikallaan. Yhtyeen laulut ovat tulleet monille tutuiksi Yle TV2:n Pikku Kakkosesta, Musarullaa-konserttisarjasta ja nyt uusimpana helmikuussa julkaistusta Pikku Papun aakkosista (YLE). Pikku Papun Orkesteri (trio) kuullaan Auroran Kesälavalla 11. kesäkuuta.
Kesäkuussa keikoilla kuullaan myös muun muassa Vuoden yhtye (2024) -palkinnolla sekä Vuoden lastenlevy (2025) -palkinnolla palkittu Mimmit-duo 18. kesäkuuta sekä Nelosen Ruudusta, Pikku Kakkosesta, Foxin aamuista tutut Mimi ja Kuku 25. kesäkuuta. Mimin ja Kukun vuorovaikutteinen esitys on suunniteltu erityisesti vahvistamaan pienen ihmisen itsetuntoa, sekä tunne- ja kaveritaitoja.
Heinäkuun alussa, 2. heinäkuuta, Kesälavalla lapsiyleisöä ilahduttaa riemukasta rytmimusiikkipohjaista lastenmusiikkia soittava Henna ja Supersankarit -duo. Kesäkonserttien sarjan päättää torstaina 9. heinäkuuta varhaiskasvatuksesta ponnistaneiden lastenmuusikkojen muodostama Pentti Punkin Syntymäpäivät.
Auroran Kesälavan ulkoilmakonserteilla on säävaraus, eikä yleisölle ole katettua katsomoa.
Auroran Kesälavan koko ohjelma on katsottavissa Lasten kulttuurikeskus Auroran verkkosivuilta.
Kesäkonserttien lisäksi Lasten kulttuurikeskus Aurorassa on runsaasti myös muuta kuin musiikillista ohjelmaa.
Osoite: Lasten kulttuurikeskus Aurora, Järvenperäntie 1-3, 02940 Espoo.
Suositellaan saapumista julkisilla, kävellen tai pyöräillen. Lasten kulttuurikeskus Auroran piha on autoton. Parkkipaikkoja on rajoitetusti. Maksuton pysäköintialue sijaitsee lyhyen kävelymatkan päässä kulttuurikeskuksesta, osoitteessa Träskändanristi 4.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reea-Maija Ruohonen
reea-maija.ruohonen@espoo.fi
+358 40 6368639
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Linkit
Lasten kulttuurikeskus Aurora on monipuolinen taiteen- ja kulttuurin tapahtumakeskus ja iloinen kohtaamispaikka lapsille ja perheille Espoon Järvenperässä.
Espoon kaupungin kulttuuritaloihin ja -palveluihin kuuluu Espoon kulttuurikeskus, Sellosali, Kannusali, Lasten kulttuurikeskus Aurora, Näyttelykeskus WeeGee sekä Espoonlahden kulttuurihanke. Kulttuuritalot ja -palvelut on osa kulttuurin tulosyksikköä, joka vastaa Espoon kulttuuritarjonnasta ja kulttuuriprofiilista.
www.kulttuuriespoo.fi | www.espoo.fi/kulttuuri
#KulttuuriEspoo @kulttuuriespoo
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