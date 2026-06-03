Espoon kulttuurikesässä teatteria, ulkoilmakeikkoja ja kaupunkitansseja
4.6.2026 08:00:00 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Espoossa pääsee nauttimaan laajasta kulttuuritarjonnasta tänä kesänä. Kesäkulttuuria parhaimmillaan tarjoavat muun muassa kolme kesäteatteria, Saaristomuseo Pentala sekä ulkoilmakeikat WeeGeellä ja Kino Tapiolan terassilla. Urkuyö ja Aaria -festivaalin konsertit soivat torstai-iltaisin. Lähes kaikki museot ovat auki läpi kesän, osa lähikirjastoista on kiinni.
Kesäteatterit
- Finns sommarteater: Rödluvan-esitykset ruotsiksi kesäkuussa 4.6.–28.6. Kauklahdessa
- Teatteri Särön Valelääkäri-esitykset 27.6–26.7. Espoonlahdessa.
- Teatteri Hyökyvuori: Eppu Nuotion musiikkikomedia Se kulkee suvussa elokuussa 5.8.–29.8. Espoonlahdessa
Kaupunkitansseja Tapiolassa ja Leppävaarassa
Kaupunkitanssit tarjoaa maksutonta paritanssiopetusta kesäaikaan torstaisin 28.5.-13.8. Espoon kulttuurikeskuksen ulkoilmanäyttämö Amfilla sekä Soittoniekanaukiolla Leppävaarassa maanantaisin 8.6., 15.6., 10.8., 17.8. ja 24.8.
Konsertit ja muut kulttuuritapahtumat
Poimintoja kesän ohjelmistosta:
- Espoossa juhannusta voi juhlia Kivenlahden juhannuksessa tai merimaisemassa Saaristomuseo Pentalassa.
- WeeGee Live -konsertit tulevat taas! Maksuttomilla keikoilla kesäkuussa näyttelykeskus WeeGeellä nähdään mm. Sonia, Asla Jo, Superposition ja Modem. Tapahtumapäivät: pe 5.6., su 7.6., ti 9.6. ja to 11.6.
- Kino Tapiolan terassijazzit ilahduttavat läpi kesän. Keikkoja järjestetään klo 18–20 joka kolmas perjantai aina syyskuun alkuun saakka.
- Villa Elfvik soi -konserttisarja tuo lintujen ja musiikin ystävät tunnelmalliseen Villa Elfvikiin. Konsertit järjestetään su 5.7. ja su 30.8.
- Urkuyö ja Aaria -festivaali on Suomen vanhimpia klassisen musiikin tapahtumia. Festivaali kokoaa taidemusiikin huippunimet Espooseen koko kesän ajan torstaisin kello 20.
- Espoon pelimannien perinteinen kesäkonsertti Vindängensalissa 10.6. – vapaa pääsy!
- Tapiola Sinfoniettan kesäkuinen kamarimusiikin konserttikokonaisuus Syrjityt antaa äänen niille, joiden äänet liian usein ovat jääneet kuulumattomiin. Kamarimusiikkia Villa Gyllenbergissä 10.–12.6.
- Järvenperässä sijaitseva Lasten kulttuurikeskus Aurora on auki koko kesän ma-pe klo 9-16. Kaikille avoimet ja maksuttomat Auroran kesälavakeikat ilahduttavat 11.6.-9.7. välisenä aikana aina torstai-iltaisin ja kesäkiertue tuo lastenkulttuuriesitykset Espoon asukaspuistoihin. Lisäksi Auroran kesäohjelmaan kuuluu runsaasti erilaisia maksuttomia luovia työpajoja koko perheelle.
- Saaristomuseo Pentala on avoinna 2.6.-30.8.2026 ti-su. Huom! Saaristomuseo on auki myös juhannuksena 19.6.–20.6. Museoalueelle vapaa pääsy.
- Villa Rulludd on ainutlaatuinen huvilakokonaisuus, jossa Kihlmanin kulttuurisuku vietti kesiään sadan vuoden ajan. Huvilamuseo kertoo kesänvietosta ja huvilaelämästä Espoossa. Museo on avoinna joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 11-15.
- Talomuseo Glimsin kesäkauden aukioloajat 2.5.–31.8. ti–pe klo 10–17, la–su klo 11–17
Keskiviikkoisin Glimsiin on ilmainen sisäänpääsy. Uusi Voihan kakka -näyttely esittelee maatilan jätöksiä ja niiden hyödyntämistä. Museon kahvila ja lampaat toivottavat tervetulleiksi.
- KAMU WeeGeessä, näyttelykeskus WeeGeessä on esillä Meteliä ja meininkiä - rokkia ja nuoruutta Espoossa 1970-80 luvuilla -näyttely. Ilmaisilta joka perjantai klo 15 alkaen.
EMMA – Espoon modernin taiteen museo
- Näyttelyt ovat auki läpi kesän, maanantaisin museo on suljettu. Ilmaisilta joka perjantai klo 15 alkaen.
- Tänä kesänä EMMA avaa Björn Weckströmin ateljeekodin ovet Soukanniemessä yleisölle ensimmäistä kertaa.
- Uusi näyttely Aurinkoa ja elämäniloa – 1910-luvun väritaidetta aukeaa 12.6. 12.6.–30.8.2026 museo on avoinna päivittäin klo 11–18 ja keskiviikkoisin klo 11–20.
- Helinä Rautavaaran museo Espoon keskuksen Entressessä on auki läpi kesän tiistaista lauantaihin. Juuria ja heijastumia -näyttely tuo esiin hazara-yhteisön rikasta kulttuuriperintöä ja E zor amendar – voima meissä esittelee romanien elämää Itä-Euroopassa
- Tapiolassa sijaitseva Kruunu on ainoa museo Pohjoismaissa, joka on erikoistunut kelloihin ja koruihin? Kruunu on kesäkaudella auki ti–pe klo 10–17.
- Leikin kesä on täynnä iloa! Museo on avoinna 29.6-12.8. joka päivä klo 10–17. Päivittäin tarjolla on kivaa ohjelmaa kuten työpajoja, suunnistusta ja leikkituokioita.
Vuosi 2026 on Espoon neljäs vuosi Helsinki Priden virallisena Working with Pride -kumppanina ja se näkyy myös kulttuuritapahtumien kirjossa. Ohjelmassa on dragia, stand-upia, pride-teemaisia näyttelyitä ja opastuksia sekä Espoo Bay Pride -tapahtuma.
Monissa Espoon kirjastoissa on kesällä poikkeusaukioloajat: Kesä vaikuttaa erityisesti Espoon lähikirjastojen aukioloihin: Karhusuon, Laajalahden, Otaniemen, Saunalahden ja Suurpellon kirjastot ovat kokonaan kiinni 22.6.–9.8.2026. Laaksolahden kirjasto suljetaan 19.6., ja kirjasto muuttaa kesän aikana väliaikaiseen tilaan. Kirjastojen aukioloajat palautuvat normaaleiksi 10.8.
Espoon kaikki kulttuuritapahtumat löytyvät täältä: Kulttuuritapahtumat Espoossa | Espoon kaupunki
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Yhteyshenkilöt
Leena KummuMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö / Kulttuurin tulosyksikköPuh:+358 40 639 3379leena.kummu@espoo.fi
Kuvat
Kulttuurin tulosyksikkö vastaa Espoon kulttuuritarjonnasta ja kulttuuriprofiilista. Tulosyksikköön kuuluu kuusi palvelualuetta: kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta, kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet, kulttuuritalot ja -palvelut sekä nuorisopalvelut.
www.kulttuuriespoo.fi | www.espoo.fi/kulttuuri
#KulttuuriEspoo @kulttuuriespoo
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