Espoon kulttuurikesässä teatteria, ulkoilmakeikkoja ja kaupunkitansseja

Pihakisa on nyt käynnissä 3.6.2026 10:41:10 EEST | Tiedote

Espoon luontoviisaat pihat -kisa on käynnistynyt. Espoolaisten asuin- ja vapaa-ajan rakennusten pihoille suunnatussa pihakisassa etsitään luontoviisaita pihoja. Kilpailun tavoitteena on sekä jakaa tietoa luontoviisaudesta että kerätä innostavia esimerkkejä luontoviisaista pihoista suunnittelijoiden ja kaikkien espoolaisten hyödyksi, iloksi ja inspiraatioksi. Kilpailuaika on 1.6.-15.7.2026. Voittajat julkistetaan ja palkitaan Espoo-päivänä 29.8.2026.