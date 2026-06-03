Sairaan hyvää taidetta -näyttely avautuu tänään Pikigalleriassa

Yleisöllä on ensimmäistä kertaa mahdollisuus tarkastella Pohjois-Pohjanmaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen kuvataidetta kokonaisuutena. Pohteen taidekokoelma käsittää lähes tuhat ammattitaiteilijoiden teosta, kiinteää taidetta, maalaustaidetta, akvarelleja, öljyvärimaalauksia, valokuvia, pronssiveistoksia ja grafiikkaa.

Yliopistosairaalan johtaja Miia Turpeinen on iloinen mahdollisuudesta tuoda julkisesti esille taidekokoelmaa ja toivoo, että mahdollisimman moni vierailisi näyttelyssä. "Näyttely on kuratoitu erinomaisesti ja tarjoaa hienon läpileikkauksen kokoelmaan. Suuri kiitos kaikille näyttelyä valmistelleille".

Näyttelyn on kuratoinut taidekoordinaattori Anu Keränen yhdessä Pohteen tila-asiantuntija Kimmo Hautamäen kanssa. Näyttelyn järjestäminen sai tukea Terttu-säätiöltä. Ilman Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tukisäätiön taloudellista tukea näyttelyn toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista.

Taiteen tuominen sairaaloihin ja muihin palvelupaikoihin vähentää tutkitusti potilaiden ja asiakkaiden stressiä, ahdistusta ja kipukokemuksia, samalla kun se edistää paranemisprosessia ja parantaa elämänlaatua. Sairaalat ja muut Pohteen tilat eivät ole vain palvelu- ja hoitopaikkoja, vaan myös elinympäristöjä.

Yli 30 teosta eri vuosikymmeniltä

Valtavasta taidekokoelmasta näyttelyyn valikoitui yli 30 teosta eri vuosikymmeniltä. Mukana on esimerkiksi Reidar Särestöniemen, Terttu Jurvakaisen ja Jorma Ohenojan teoksia sekä Sanna Koiviston veistoksia.

Lähes 30 eri taiteilijan teoksen kokonaisuudessa yhdistyvät paikallinen ulottuvuus, kokoelman monimuotoisuus ja yhteydet laajempaan suomalaiseen taiteeseen. Maalaukset, grafiikka ja veistokset asettuvat vuoropuheluun keskenään ja avaavat samalla näkymän siihen, millaisista aineksista Pohteen taidekokoelma rakentuu.

Sairaalaklovnit tutustuvat taidenäyttelyyn

Sairaalaklovnit vierailevat torstaina 11.6. klo 13–15 välisenä aikana taidenäyttelyssä. Klovnit Hölökkä ja Luppo ovat paikalla ihmettelemässä kesää ja taidetta.

Näyttely on saavutettava erilaisille kohderyhmille

Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Pohde järjestää kuvailutulkattuja näyttelykierroksia kolme kertaa kesäkuun aikana. Kuvailutulkkauksella tarkoitetaan esineen, asian, taideteoksen tai vaikka tapahtuman kuvailua näkövammaiselle ihmiselle. Kuvailutulkatut kierrokset järjestetään sunnuntaina 14.6. klo 10–11, torstaina 18.6. klo 12–13 ja tiistaina 23.6. klo 17–18.

Kuurojen liitto ja Oulun kuurojen yhdistys järjestävät kaikille avoimen viittomakielisen taidenäyttelykäynnin keskiviikkona 17.6. klo 15–18.

Pikigalleria on esteetön. Käytettävissä on hissi ja liikuntaesteisille tarkoitettu WC.

Näyttely on osa Oulu2026-kulttuuriohjelmaa ja kulttuuri-ilmastonmuutosta

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026, yhdessä 39 pohjoisen kunnan kanssa. Tarjolla on maailmanluokan elämyksiä läheltä, kaukaa ja siitä välistä. Kulttuuria, taidetta ja monipuolisia tapahtumia koetaan kaupungeissa, kylissä ja luonnossa.

Lue lisää

Tiedote 7.5.2026

Exceptionally Good Art from the Pohde Art Collection

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Sairaan hyvää taidetta

Pohteen kokoelmista 4.-28.6.2026 Pikigalleria, Oulu

Avoinna ti-pe klo 12–18 ja la-su klo 10–16, ma 15.6. klo 12–18. Suljettu juhannuksena 19.–21.6.

Osoite: Pikisaarentie 15 B1 2. kerros, 90100 Oulu