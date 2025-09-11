Terve!Areena: Voiko harvinaissairas luottaa hoitoon – ja mikä Suomessa muuttuu nyt?

Tervetuloa seuraamaan asiantuntijoiden ja päättäjien keskustelua keskiviikkona 24.6. klo 13 Puuvillan lavalla SuomiAreenassa Porissa. Tilaisuutta voi seurata myös suorana MTV Katsomossa.

Mistä on kyse?

Suomi on Euroopan tilastoissa viimeinen harvinaissairauksien hoitokuluissa.¹ Tämä heijastaa sitä, kuinka paljon harvinaissairauksia priorisoidaan terveydenhuollossa.

Suomessa harvinaissairauden tai -vamman kanssa elää noin 450 000.² Vaikka harvinaissairaudet ovat harvinaisia, ne muodostavat yhdessä merkittävän potilasryhmän.

Haasteet ovat selkeät. Monien harvinaissairauksien, kuten vaskuliittien sekä tiettyjen munuais- ja maksasairauksien, kuten IgAN-nefropatian, diagnostiikka on haastavaa ja hoitopolut vaihtelevia. Oireet voivat jäädä pitkäksi aikaa ilman selitystä, hoito viivästyy ja kuormittaa potilaita sekä kasvattaa kustannuksia. Pahimmillaan syntyy elinvaurioita, jotka olisivat voineet olla ehkäistävissä. Myös alueelliset erot erikoissairaanhoitoon pääsyssä heikentävät luottamusta siihen, että jokaisella olisi yhtäläinen oikeus saada osaavaa hoitoa asuinpaikasta riippumatta.

“Koen, että vastuu hoidostani on pitkälti minulla itselläni. Ilman omaa aktiivisuutta ja tiedonhakua olisin täysin hukassa.”

-Vaskuliittia ja munuaisten vajaatoimintaa sairastava mies

Potilastarina kuvaa, miten harvinaissairaudessa hoito voi käytännössä edellyttää potilaalta jatkuvaa tiedonhakua, itseohjautuvuutta ja jopa omien seurantaratkaisujen kehittämistä tilanteessa, jossa hoitopolku ei ole selkeä tai yhtenäinen.

Miksi kannattaa tulla?

Paneeli tarjoaa medialle ajankohtaista taustatietoa, panelistien haastattelumahdollisuuden paneelin jälkeen ja yhteiskunnallisesti merkittäviä näkökulmia harvinaissairauksien hoidon ja tuen kehittämiseen.

Paneelissa käsitellään mm.:

Miten harvinaissairauksien diagnostiikkaa ja varhaista tunnistamista voidaan parantaa?

Miten varmistamme sujuvat ja yhdenvertaiset hoitopolut koko maassa?

Miten potilasjärjestöt voivat tukea sairastuneita ja vahvistaa luottamusta hoitojärjestelmään?

Mitä voimme oppia Pirkanmaan ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueilta?

Panelistit:

Ville Väyrynen, kansanedustaja, Kokoomus

Satu Mäkelä, nefrologian ylilääkäri, Pirkanmaan hyvinvointialue

Sally Leskinen, hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Maarit Heinimäki, asiantuntija ja munuaissairaanhoitaja, Munuais- ja maksaliitto

Runo Nopanen, puheenjohtaja ja kokemusasiantuntija, Vaskuliittiyhdistys

Juontaja: Eva Torra, johtava konsultti, Ahjo Communications

Tapahtuman järjestäjät ja taustat:

Tilaisuuden SuomiAreenassa järjestävät CSL, Munuais- ja maksaliitto, Vaskuliittiyhdistys ja Ahjo Communications osana Terve!Areenaa, joka keskittyy hyvinvointipolitiikan ajankohtaisiin kysymyksiin. Terve!Areena kokoaa yhteen terveysalan asiantuntijat, päättäjät, järjestöt ja yritykset etsimään ratkaisuja Suomen terveydenhuollon haasteisiin. Voit tutustua lisää Terve!Areenaan ja aiempiin paneelikeskusteluihin verkkosivuillamme.

Lähteet:

Mejer, M., Nissen, M. T., & Wahl, J. S. (2025, September 9). Spending on orphan medicinal products across Europe: What drives it and is it sustainable? Copenhagen Economics.

Harvinaiset-verkosto (N.d.). Harvinaissairaudet. Viitattu 27.4.2026. Saatavilla osoitteessa https://harvinaiset.fi/diagnoosit/harvinaissairaudet/

FI-NA-2600009 202605