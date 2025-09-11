Terve!Areena: Voiko harvinaissairas luottaa hoitoon – ja mikä Suomessa muuttuu nyt?
8.6.2026 12:00:00 EEST | Ahjo Communications Oy | Kutsu
Miten harvinaissairaudet vaikuttavat hoitoon pääsyyn ja potilaiden arkeen? Mitä tarvitaan, jotta jokainen saa yhdenvertaista ja oikea-aikaista hoitoa? Mitä uutta on tulossa?
Tervetuloa seuraamaan asiantuntijoiden ja päättäjien keskustelua keskiviikkona 24.6. klo 13 Puuvillan lavalla SuomiAreenassa Porissa. Tilaisuutta voi seurata myös suorana MTV Katsomossa.
Mistä on kyse?
Suomi on Euroopan tilastoissa viimeinen harvinaissairauksien hoitokuluissa.¹ Tämä heijastaa sitä, kuinka paljon harvinaissairauksia priorisoidaan terveydenhuollossa.
Suomessa harvinaissairauden tai -vamman kanssa elää noin 450 000.² Vaikka harvinaissairaudet ovat harvinaisia, ne muodostavat yhdessä merkittävän potilasryhmän.
Haasteet ovat selkeät. Monien harvinaissairauksien, kuten vaskuliittien sekä tiettyjen munuais- ja maksasairauksien, kuten IgAN-nefropatian, diagnostiikka on haastavaa ja hoitopolut vaihtelevia. Oireet voivat jäädä pitkäksi aikaa ilman selitystä, hoito viivästyy ja kuormittaa potilaita sekä kasvattaa kustannuksia. Pahimmillaan syntyy elinvaurioita, jotka olisivat voineet olla ehkäistävissä. Myös alueelliset erot erikoissairaanhoitoon pääsyssä heikentävät luottamusta siihen, että jokaisella olisi yhtäläinen oikeus saada osaavaa hoitoa asuinpaikasta riippumatta.
“Koen, että vastuu hoidostani on pitkälti minulla itselläni. Ilman omaa aktiivisuutta ja tiedonhakua olisin täysin hukassa.”
-Vaskuliittia ja munuaisten vajaatoimintaa sairastava mies
Potilastarina kuvaa, miten harvinaissairaudessa hoito voi käytännössä edellyttää potilaalta jatkuvaa tiedonhakua, itseohjautuvuutta ja jopa omien seurantaratkaisujen kehittämistä tilanteessa, jossa hoitopolku ei ole selkeä tai yhtenäinen.
Miksi kannattaa tulla?
Paneeli tarjoaa medialle ajankohtaista taustatietoa, panelistien haastattelumahdollisuuden paneelin jälkeen ja yhteiskunnallisesti merkittäviä näkökulmia harvinaissairauksien hoidon ja tuen kehittämiseen.
Paneelissa käsitellään mm.:
-
Miten harvinaissairauksien diagnostiikkaa ja varhaista tunnistamista voidaan parantaa?
-
Miten varmistamme sujuvat ja yhdenvertaiset hoitopolut koko maassa?
-
Miten potilasjärjestöt voivat tukea sairastuneita ja vahvistaa luottamusta hoitojärjestelmään?
-
Mitä voimme oppia Pirkanmaan ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueilta?
Panelistit:
-
Ville Väyrynen, kansanedustaja, Kokoomus
-
Satu Mäkelä, nefrologian ylilääkäri, Pirkanmaan hyvinvointialue
-
Sally Leskinen, hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Karjalan hyvinvointialue
-
Maarit Heinimäki, asiantuntija ja munuaissairaanhoitaja, Munuais- ja maksaliitto
-
Runo Nopanen, puheenjohtaja ja kokemusasiantuntija, Vaskuliittiyhdistys
Juontaja: Eva Torra, johtava konsultti, Ahjo Communications
Tapahtuman järjestäjät ja taustat:
Tilaisuuden SuomiAreenassa järjestävät CSL, Munuais- ja maksaliitto, Vaskuliittiyhdistys ja Ahjo Communications osana Terve!Areenaa, joka keskittyy hyvinvointipolitiikan ajankohtaisiin kysymyksiin. Terve!Areena kokoaa yhteen terveysalan asiantuntijat, päättäjät, järjestöt ja yritykset etsimään ratkaisuja Suomen terveydenhuollon haasteisiin. Voit tutustua lisää Terve!Areenaan ja aiempiin paneelikeskusteluihin verkkosivuillamme.
Lähteet:
Mejer, M., Nissen, M. T., & Wahl, J. S. (2025, September 9). Spending on orphan medicinal products across Europe: What drives it and is it sustainable? Copenhagen Economics.
Harvinaiset-verkosto (N.d.). Harvinaissairaudet. Viitattu 27.4.2026. Saatavilla osoitteessa https://harvinaiset.fi/diagnoosit/harvinaissairaudet/
FI-NA-2600009 202605
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elisa Kähkönenelisa.kahkonen@ahjocomms.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ahjo Communications Oy
Maria Kesti nimitetty Ahjon Head of Operations -rooliin11.9.2025 14:02:49 EEST | Tiedote
Maria Kesti on nimitetty Ahjo Communicationsin Head of Operations -tehtävään 10.9.2025 alkaen. Uudessa roolissaan Kesti on vastuussa päivittäisen toiminnan ohjauksesta. Hän keskittyy työssään erityisesti Ahjon kasvustrategian toteuttamiseen, työyhteisön toimivuuteen ja myynnin kehitykseen. Lisäksi hän vastaa toimintakulttuurin ja henkilöstöprosessien pitkäjänteisestä kehittämisestä.
Terve!Areenan paneelikeskustelu SuomiAreenassa 26.6.2025 klo 15.00: Nuoret uupuvat uransa alkumetreillä — mitä tehdä rikkinäiselle työelämälle?6.6.2025 10:00:00 EEST | Kutsu
Yhä useampi nuori uupuu heti työuransa alussa. Miksi emme tunnista ongelmaa ajoissa — ja mitä rakenteita pitäisi korjata, jotta työelämä olisi kestävää myös nuorille? Tule kuulemaan asiantuntijoiden ja päättäjien näkemyksiä nuorten työuupumuksesta, sen syistä ja ratkaisuista torstaina 26.6. klo 15.00–15.45 SuomiAreenan Puuvillan lavalle (Siltapuistonkatu 10–12, Pori). Tilaisuutta voi seurata myös suorana MTV Katsomossa.
Terve!Areenan paneelikeskustelu SuomiAreenassa 26.6.2025 klo 11.00: Vaihdevuodet, työkyky ja hallitusohjelma — mitä uutta naisten työkyvyn tueksi?4.6.2025 10:00:00 EEST | Kutsu
Miten vaihdevuodet vaikuttavat työkykyyn? Mitä hallitusohjelma lupaa työikäisten naisten tueksi? Tervetuloa seuraamaan asiantuntijoiden ja päättäjien keskustelua torstaina 26.6. klo 11.00–11.45 SuomiAreenan Puuvillan lavalle (Siltapuistonkatu 10–12, Pori). Tilaisuutta voi seurata myös suorana MTV Katsomossa.
Terve!Areenan paneelikeskustelu SuomiAreenassa 26.6.2025 klo 10.00: Nyt murretaan myyttejä naisten ylipainosta — hormonaalinen terveys ja elämänvaiheet yli 40-vuotiailla naisilla2.6.2025 10:00:00 EEST | Kutsu
Ylipainon taustalla on muutakin kuin itsekurin puute. Tule kuulemaan asiantuntijoiden keskustelua naisten hormonaalisesta terveydestä, ylipainon syistä ja siihen liittyvistä väärinkäsityksistä torstaina 26.6. klo 10.00–10.45 SuomiAreenan Vaakunan lavalle (Gallen-Kallelankatu 7, Pori). Tilaisuutta voi seurata myös suorana MTV Katsomossa.
Ajattele uudestaan! – Terve!Areenalla törmäytetään ideoita ja ratkaistaan Suomen terveydenhuollon haasteita21.6.2023 09:00:00 EEST | Tiedote
Suomen terveydenhuolto on uuden edessä. Kohtaamamme haasteet ovat tällä hetkellä niin suuria ja yhteiskunnallisesti merkittäviä, että koko terveydenhuolto on ajateltava uudestaan. Terve!Areena on uusi kansainvälinen hyvinvointipolitiikan areena, jossa syntyy uutta ajattelua ja uusia kohtaamisia. Ahjo Communications järjestää tapahtuman tänä kesänä ensimmäistä kertaa osana Porissa järjestettävää SuomiAreenaa. Terve!Areena – ratkaisuja tämän ajan polttavimpiin terveydenhuollon kysymyksiin Terve!Areena osana Nordic Health Talks -tapahtumia Pohjoismaissa on uusi kansainvälinen hyvinvointipolitiikan areena, joka kokoaa yhteen terveysalan toimijat, yritykset, lääkärit, järjestöt ja päätöksentekijät etsimään ratkaisuja ja ideoita Suomen terveydenhuollon haasteisiin. Tämän vuoden Terve!Areena koostuu kahdesta 45 minuutin kestoisesta ajankohtaisesta paneelikeskustelusta. Terve!Areenan järjestää strateginen viestintätoimisto Ahjo Communications, jolla on kymmenien vuosien kokemus vaikuttavasta v
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme