Kauppakeskus Myllyssä ennätysmyynnit – kuusi uutta liikettä vauhdittaa kasvua

– Kauppakeskus Myllyn liiketoiminnan ytimessä ovat pitkäjänteinen brändityö ja panostukset asiakaskokemukseen, ja niiden vaikutus näkyy konkreettisesti tuloksissa. Panostamme jatkuvasti asiakasarvon kehittämiseen sekä uudistuvaan ja relevanttiin palvelu- ja liikevalikoimaan, joka osaltaan vahvistaa Myllyn vetovoimaa entisestään, sanoo Kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula.

Muotia, sisustusta, lääkäripalveluita ja virtuaalielämyksiä

Tammikuussa avautui Fazer Café Mylly XXL:n viereen, ja Lääkärikeskus Lumi avasi vastaanoton Finnkinon päädyn sisäänkäynnin edustalla. Helmikuussa Kierrätyskeskus Ekotori muutti suurempiin tiloihin Picniciä vastapäätä.

Maaliskuu oli vilkkainta muutosten aikaa. Suosittuna pop up -myymälänä Myllyssä usein vieraillut Paratiisipaja avasi pysyvän liikkeen Picniciä vastapäätä ja Spice Ice palasi uudistuneena Myllyntorille.

Maaliskuussa avautui myös suomalainen Your & More -muotimyymälä kauppakeskuksen ensimmäiseen kerrokseen Fazer Café Myllyn naapuriin. Myymälä keskittyy neljään laadukkaaseen kotimaiseen brändiin: Your FACE, Ril’s, Balmuir ja Luhta.

Maalis- ja huhtikuussa Cubus ja Dressmann vaihtoivat liiketiloja keskenään ja uudistivat samalla konseptejaan. Valikoimiin tuli myös Dressmann XL.

Huhtikuussa Myllyyn avautui Suomen suurin Hemtex. Huhtikuusta alkaen asiakkaille on ollut tarjolla myös virtuaalielämyksiä, kun fyysistä liikettä ja virtuaalimaailmaa yhdistävä V-Room avautui Arnoldsin naapuriin.

Kesäkuussa avautuu Blue Lagoon -kauneushoitola Amarillon viereen, ja syksyllä Myllyyn saapuu Søstrene Grene, jonka tuotteet innostavat sisustamiseen ja luoviin projekteihin.

Ensimmäisen kvartaalin huipputulos kaikkien aikojen paras

Tammi–maaliskuussa Myllyssä tehtiin kaikkien aikojen myyntiennätys ensimmäiselle kvartaalille, kun myynnit nousivat lähes 60 miljoonaan euroon. Samaan aikaan kauppakeskuksessa vieraili lähes 1,4 miljoonaa kävijää, mikä on 6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Myllyn käyttöaste on edelleen täydet 100 prosenttia.

Kesän pop up -liikkeistä laadukkaita herkkuja ja luontotuotteita