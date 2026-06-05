Lastenkodinkadun silta avattiin jalankulkijoille ja pyöräilijöille 4. kesäkuuta
5.6.2026 13:44:55 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Baanan ylittävä jalankulku- ja pyöräilysilta helpottaa ja selkeyttää alueella liikkumista. Sillan yhteydessä on myös uusi ramppi, joka johtaa keskustan suunnasta Baanalta suoraan Marian alueelle. Entisen Marian sairaala-alueen kehittäminen jatkuu vuosikymmenen vaihteeseen saakka.
– Marian alue kehittyy tällä hetkellä kovaa vauhtia hienoksi startup-yrittäjyyden ja innovaatioiden alueeksi. Nyt avattu Lastenkodinkadun silta sujuvoittaa liikkumista, yhdistää Marian aluetta vahvemmin osaksi keskustaa ja on keskeinen osa rakentuvaa uuden aikakauden Marian alueen kampusta, totesi Helsingin pormestari Daniel Sazonov vihkiessään Lastenkodinkadun uuden sillan käyttöön torstai-iltana 4. kesäkuuta.
Nyt avattu silta palvelee alkuvaiheessa etenkin alueella toimivaa start-up-keskittymä Maria 01:stä, ja sitä pitkin pääsee Marian alueelta Lastenkodinkadulle tai ramppia pitkin Baanalle.
Uudet kulkuyhteydet ja uusittu kunnallistekniikka mahdollistavat alueen kehityksen
Marian sairaala-alue on ollut muutoksen keskiössä sairaalatoiminnan lakattua vuonna 2014.
Kaupunki aloitti alueen katujen, puistojen ja yleisten alueiden rakentamisen vuonna 2024 mahdollistaakseen aiempaa laajemman toiminnan ja kulkuyhteydet alueelle. Tällä hetkellä näkyvin kaupungin rakennushanke on uusi silta, mutta myös Baanan linjausta on muutettu ja Mechelininkadun pyöräily- ja kävelymahdollisuuksia on parannettu.
Alueelle on suunnitteilla pyöräilytunneli Lapinlahdentieltä Mechelininkadun ali Baanalle. Myös Satamatunneli rakennetaan kulkemaan osittain alueen ali.
Marian alueelle nousee vuosikymmenen loppupuolella Supercellin pääkonttori, ja samalla kaupunki jatkaa alueen viimeistelyä rakentamalla sinne muun muassa vehreän Marianpuiston. Tavoitteena on viihtyisä alue, jonne kuljetaan esimerkiksi Baanaa ja uutta siltaa pitkin.
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