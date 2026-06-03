70 vuotta muotia ja kauneutta Lahden Sokoksella
4.6.2026 10:13:00 EEST | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote
Lahden keskustan ikoninen kulmakivi, Sokos Lahti, viettää tänä vuonna 70-vuotispäiviään.
9.6.1956 Suomen toinen Sokos-tavaratalo avattiin Lahden kauppatorin kulmalle. Aleksanterinkatu 6:n ja Rauhankatu 14:sta risteyksessä sijainnut tavaratalo tunnettiin aluksi nimellä Valtakulma.
Tavaratalo palveli kahdessa kerroksessa 20 osaston voimin. Pinta-ala oli noin 2 800 neliömetriä. Valikoimaan kuuluivat muun muassa naisten, miesten ja lasten puvustot ja asusteet, kankaat ja ompelutarvikkeet, sisustus ja huonekalut, sekä rauta- ja maataloustarvikkeet.
Useimmilla osastoilla ei ollut myyntipöytiä asiakkaiden ja myyjien välissä vaan tavarat oli aseteltu esittelypöydille. Asiakkaat pääsivät siis tutkimaan tuotteita omatoimisesti.
Kahdeksankerroksisessa rakennuksessa oli tavaratalon lisäksi hotelli, ravintola, konditoria ja toimistoja.
”Sokos Lahti on muuttunut ajassa asiakkaiden tarpeiden ja mieltymysten mukaan ja on edelleen keskustan ikoninen ostospaikka. On upeaa viettää 70-vuotispäiviä ihanien asiakkaidemme ja upean henkilökuntamme kanssa”, kertoo toimialajohtaja Saija Vuorinen.
Kaikki palvelut saman katon alta
Nykyiselle paikalleen, Aleksanterinkadulle, Sokos Lahti avattiin vuonna 1983. Tavaratalo on kokenut monia kaikki osastot kattavia muutoksia, joista viimeisimmät on tehty viime vuosina.
Nyt Sokos Lahti palvelee kauneuden, muodin ja kodintuotteiden osastoilla. Osastoja on vähemmän kuin avajaisvuonna, mutta osastojen valikoima on laajentunut merkittävästi.
Kiinteistössä sijaitsevat lisäksi viime vuonna täysin uudistuneet Alex & Ines ja Hesburger -ravintolamaailma ja S-market Sokos Lahti sekä lahtelainen kätketty helmi, Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneen Loft House, jonka ylelliset hotellihuoneet sijaitsevat tavaratalon kolmannessa kerroksessa.
”Sokos on mittava kokonaisuus, ja kivijalan valikoimaa täydentää sokos.fi-verkkokauppa. Asiakkaamme arvostavat edelleen sitä, että pääsevät testaamaan, miltä vaate tai asuste tuntuu päällä, miltä tuote tuoksuu, mikä sävy on omalle iholle sopivin ja mitä tuotteita kauneuden tai muodin ammattilainen suosittaa juuri heille,” Vuorinen summaa.
Syntymäpäivän kunniaksi juhlaviikko
Sokos Lahden syntymäpäiviä vietetään 9.6. alkaen. Virallisena syntymäpäivänä tarjoillaan kakkukahvit 500 ensimmäiselle asiakkaalle.
Syntymäpäiväviikolla on tarjouksia, S-mobiilikuponkeja, tuote-esittelyjä sekä arvontoja tavaratalossa ja Sokos Lahden Instagramissa ja Facebookissa.
Lauantaina 13.6. vietetään tapahtumapäivää. Silloin ohjelmassa on nopeita puuterimeikkejä, huivi-workshop, S-mobiili-neuvontaa ja muotinäytös, jossa esitellään upeita kesätyylejä. Lapsille on luvassa ilmapalloja ja kasvomaalausta. Paikalla ovat myös Onni Orava ja Sini-nalle.
Koko ohjelma Sokoksen tapahtumasivulla
Tässä artikkelissa on käytetty lähteenä kirjaa Koko Suomen Sokos (2024) Kimmo Salo & Pälvi Salo.
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Yhteyshenkilöt
Saija VuorinenToimialajohtaja (liikenne- ja tavaratalokauppa)Puh:050 538 4738saija.vuorinen@sok.fi
Tietoa julkaisijasta
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Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 250 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 179 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
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