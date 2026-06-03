Neljännes pienistä taloyhtiöistä ei tiedä miten pitää toimia, vaikka taloyhtiöillä on enää tämä kuukausi aikaa ilmoittaa hallinnolliset tiedot
4.6.2026 06:53:00 EEST | Maanmittauslaitos | Tiedote
Maanmittauslaitoksen teettämän tutkimuksen mukaan pienillä taloyhtiöillä ei ole riittävää tietoa velvollisuuksistaan ilmoittaa taloyhtiön hallinnollisia tietoja huoneistotietojärjestelmään. Vähäinen tietoisuus huolettaa Maanmittauslaitosta, sillä taloyhtiöiden on ilmoitettava tiedot viimeistään 30.6.2026, ja vasta reilu kolmannes on hoitanut velvollisuutensa.
Taloustutkimuksen toteuttamassa pienille taloyhtiöille suunnatussa kyselyssä selvisi, että 27 % taloyhtiöistä ei tiedä, miten taloyhtiön hallinnolliset tiedot ilmoitetaan eikä 43 % tiedä ilmoittamisen oikeaa määräaikaa. Tutkimuksessa haastateltiin 300 pienen taloyhtiön edustajaa.
− Tietojen vähäisen ilmoittamisen takana on osin taloyhtiöiden heikko tietoisuus ilmoittamisen yksityiskohdista. Nyt kannattaa havahtua toimimaan. Lain mukaan on enää kesäkuu aikaa ilmoittaa tiedot, sanoo huoneistotietojärjestelmästä vastaava johtaja Janne Murtoniemi Maanmittauslaitoksesta.
Maanmittauslaitos lähetti vuoden alussa 1–10 huoneiston taloyhtiöille kirjeen, jossa kerrottiin tietojen ilmoitusvelvollisuudesta ja ohjeistettiin, miten tiedot ilmoitetaan.
Osa uskoo virheellisesti, ettei velvoite koske heitä
Tutkimukseen vastanneista 38 % oli sitä mieltä, että ilmoittaminen on vapaaehtoista alle kuuden osakehuoneiston taloyhtiöille. 23 % arvioi puolestaan ilmoittamisen olevan pakollista kaikille. Tämä voi selittää huoneistotietojärjestelmään kertyneiden tietojen vähyyttä. Osa taloyhtiöistä uskoo virheellisesti, ettei velvoite koske heitä, osaa velvoite ei koske ja osalla tietojen ilmoittaminen on vielä kesken.
Lainsäädäntö sisältää monta tilannetta, milloin hallinnollisten tietojen ilmoittaminen on pakollista.
Lainsäädäntö määrittää velvoitteen seuraavasti: alle kuuden huoneiston taloyhtiöiden tulee ilmoittaa hallinnolliset tiedot silloin, jos taloyhtiöllä on yhtiölainaa tai tiedot pyydetään päivittämään huoneistotietojärjestelmään. Tietojen päivittämistä voi pyytää esimerkiksi huoneiston omistaja, luotonantaja tai kiinteistönvälittäjä.
– On selvää, että pienenkin taloyhtiön kannattaa ilmoittaa remontti- ja lainatietonsa huoneistotietojärjestelmään. Vain siten taloyhtiöt ja huoneistojen omistajat pääsevät hyötymään järjestelmästä. Tiedoista on hyötyä esimerkiksi asuntokauppatilanteissa, jolloin tiedot ovat saatavilla digitaalisessa muodossa kaupanteon eri osapuolille, Janne Murtoniemi korostaa.
Näin taloyhtiö ilmoittaa hallinnolliset tiedot
Taloyhtiöiden tulee ilmoittaa seuraavat tiedot viimeistään 30.6.2026:
- kunnossapito- ja muutostyöt eli taloyhtiön hankkeet ja huoneiston omistajien ilmoittamat remontit
- kunnossapitotarveselvitys
- hoito-, tontti-, kunnossapito- ja pääomavastikkeet
- huoneistokohtaiset lainaosuudet
Kunnossapito- ja muutostyö tarkoittaa sellaista remonttia, muutosta tai korjausta, joka kirjataan isännöitsijäntodistukseen. Huoneiston omistajan tekemä remontti ilmoitetaan huoneistotietojärjestelmään, jos se koskee taloyhtiön rakenteita. Taloyhtiön rakenteita koskeva remontti on esimerkiksi keittiö- tai kylpyhuoneremontti. Tiedot tulee päivittää vähintään kerran vuodessa aina yhtiökokouksen jälkeen.
Tiedot voi ilmoittaa joko huoneistotietojärjestelmää tukevan isännöintijärjestelmän kautta tai Maanmittauslaitoksen maksuttoman verkkopalvelun kautta. Taloyhtiöt ja isännöitsijät vastaavat tietojen oikeellisuudesta. Ilmoitusvelvollisuus koskee taloyhtiöitä, ei yksittäistä huoneiston omistajaa. Maanmittauslaitos ei tarkista tai korjaa ilmoitettuja tietoja. Toimia kannattaa heti.
Yhteyshenkilöt
Janne MurtoniemiJohtaja, huoneistojen omistusPuh:+358 40 710 8862janne.murtoniemi@maanmittauslaitos.fi
Maanmittauslaitos on yksi suomalaisten yhteiskunnan toimivuuden turvaajista. Tarjoamme tietoa ja palveluita omistuksen turvaamiseksi ja paikkatietojen hyödyntämiseksi. Teemme paikkatietoalaa eteenpäin vievää tutkimusta. Olemme yksi Suomen perusrekisteriviranomaisista ja kansainvälisesti arvostettu tutkimuslaitos.
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