Neljännes pienistä taloyhtiöistä ei tiedä miten pitää toimia, vaikka taloyhtiöillä on enää tämä kuukausi aikaa ilmoittaa hallinnolliset tiedot

Taloustutkimuksen toteuttamassa pienille taloyhtiöille suunnatussa kyselyssä selvisi, että 27 % taloyhtiöistä ei tiedä, miten taloyhtiön hallinnolliset tiedot ilmoitetaan eikä 43 % tiedä ilmoittamisen oikeaa määräaikaa. Tutkimuksessa haastateltiin 300 pienen taloyhtiön edustajaa.

− Tietojen vähäisen ilmoittamisen takana on osin taloyhtiöiden heikko tietoisuus ilmoittamisen yksityiskohdista. Nyt kannattaa havahtua toimimaan. Lain mukaan on enää kesäkuu aikaa ilmoittaa tiedot, sanoo huoneistotietojärjestelmästä vastaava johtaja Janne Murtoniemi Maanmittauslaitoksesta.

Maanmittauslaitos lähetti vuoden alussa 1–10 huoneiston taloyhtiöille kirjeen, jossa kerrottiin tietojen ilmoitusvelvollisuudesta ja ohjeistettiin, miten tiedot ilmoitetaan.

Osa uskoo virheellisesti, ettei velvoite koske heitä

Tutkimukseen vastanneista 38 % oli sitä mieltä, että ilmoittaminen on vapaaehtoista alle kuuden osakehuoneiston taloyhtiöille. 23 % arvioi puolestaan ilmoittamisen olevan pakollista kaikille. Tämä voi selittää huoneistotietojärjestelmään kertyneiden tietojen vähyyttä. Osa taloyhtiöistä uskoo virheellisesti, ettei velvoite koske heitä, osaa velvoite ei koske ja osalla tietojen ilmoittaminen on vielä kesken.

Lainsäädäntö sisältää monta tilannetta, milloin hallinnollisten tietojen ilmoittaminen on pakollista.

Lainsäädäntö määrittää velvoitteen seuraavasti: alle kuuden huoneiston taloyhtiöiden tulee ilmoittaa hallinnolliset tiedot silloin, jos taloyhtiöllä on yhtiölainaa tai tiedot pyydetään päivittämään huoneistotietojärjestelmään. Tietojen päivittämistä voi pyytää esimerkiksi huoneiston omistaja, luotonantaja tai kiinteistönvälittäjä.

– On selvää, että pienenkin taloyhtiön kannattaa ilmoittaa remontti- ja lainatietonsa huoneistotietojärjestelmään. Vain siten taloyhtiöt ja huoneistojen omistajat pääsevät hyötymään järjestelmästä. Tiedoista on hyötyä esimerkiksi asuntokauppatilanteissa, jolloin tiedot ovat saatavilla digitaalisessa muodossa kaupanteon eri osapuolille, Janne Murtoniemi korostaa.

Näin taloyhtiö ilmoittaa hallinnolliset tiedot

Taloyhtiöiden tulee ilmoittaa seuraavat tiedot viimeistään 30.6.2026:

kunnossapito- ja muutostyöt eli taloyhtiön hankkeet ja huoneiston omistajien ilmoittamat remontit

kunnossapitotarveselvitys

hoito-, tontti-, kunnossapito- ja pääomavastikkeet

huoneistokohtaiset lainaosuudet

Kunnossapito- ja muutostyö tarkoittaa sellaista remonttia, muutosta tai korjausta, joka kirjataan isännöitsijäntodistukseen. Huoneiston omistajan tekemä remontti ilmoitetaan huoneistotietojärjestelmään, jos se koskee taloyhtiön rakenteita. Taloyhtiön rakenteita koskeva remontti on esimerkiksi keittiö- tai kylpyhuoneremontti. Tiedot tulee päivittää vähintään kerran vuodessa aina yhtiökokouksen jälkeen.

Tiedot voi ilmoittaa joko huoneistotietojärjestelmää tukevan isännöintijärjestelmän kautta tai Maanmittauslaitoksen maksuttoman verkkopalvelun kautta. Taloyhtiöt ja isännöitsijät vastaavat tietojen oikeellisuudesta. Ilmoitusvelvollisuus koskee taloyhtiöitä, ei yksittäistä huoneiston omistajaa. Maanmittauslaitos ei tarkista tai korjaa ilmoitettuja tietoja. Toimia kannattaa heti.