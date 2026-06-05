Seikkailua ja omintakeista huumoria todellisissa ja kuvitteellisissa maailmoissa: Annu-Elina Erkkilä & Jani Leppiniemi

Annu-Elina Erkkilän fantasiaromaani Jos jotain hyvää auringon alla? on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Paidoran kuningaskunta on sekaisin. Puheet Manuelista leviävät, valittu-koulutus menettää auktoriteettiaan ja uusia uskonnollisia suuntauksia nousee.



Joku julkinen mielipide on päätettävä, tai kansa ottaa vielä ohjat omiin käsiinsä. Samalla, kun Jarvis väittelee neuvostossa uuden mestarin Elijotin, ylivoimia omaavan lahkopomon Peetterin ja muiden päättäjien kanssa, Bleir yrittää parhaansa mukaan olla hyödyksi uusille ystävilleen, koska elämä kuninkaanlinnassa ei vieläkään suju. Mutta miten perustella asioita, kun muut eivät halua edes kuunnella?

Teos on vuonna 2024 ilmestyneen Jos jotain uutta auringon alla? jatko-osa, jossa sivuhahmojen touhuista on tullut pääjuoni ja hahmojen on otettava vastuuta sen mukaan.



Kokkolalainen Annu-Elina Erkkilä (s. 1998) on puhevammaisten tulkki ja kommunikaatio-ohjaaja, jolle tarinointi on tapa käsitellä elämän asioita. Jos jotain hyvää auringon alla? on Erkki­län toinen kaunokirjallinen julkaisu.

ERKKILÄ, ANNU-ELINA : Jos jotain hyvää auringon alla?

370 sivua

ISBN 9789524173704

Ilmestymisaika: Toukokuu 2026

Jani Leppiniemen romaani Kupolinautti on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Mikaelin arkinen päivä anoppilasta pois kiiruhtaessa saa traagisen käänteen, kun paluumatkalla kotiin auton eteen juoksee mies. Autokolarissa Mikael menettää perheensä ja elämänilonsa. Ainoa elossa pitävä voima on kostoon usuttava viha, joka vie vielä Mikaelin ikuisen tuomion porteille.

Omintakeisen huumorin myötä tutut asiat saavat uudenlaisia näkökulmia ja tuntemastamme poikkeavia merkityksiä.

Jani Leppiniemi on tehnyt uraa elektroniikkateollisuuden, metalliteollisuuden ja kaupan alan erilaisissa tehtävissä, rivihenkilöstä esihenkilöön. Yli kaksikymmentä vuotta hänen haaveenaan on ollut kirjailijanura. Siinä ohella kaikki muu hänen tekemänsä on ollut toissijaista.



Leppiniemi ei ole aiemmin kirjoittanut pöytälaatikkoon, mutta Kupolinautin materiaali päätyi sinne odottamaan julkaisua.

LEPPINIEMI, JANI : Kupolinautti

157 sivua

ISBN 9789524173100

Ilmestymisaika: Maaliskuu 2026

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