Huuhkajien torstain Teams-infossa Jansson ja Mahuta
3.6.2026 20:20:18 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi kohtaa Unkarin A-maaottelussa Budapestissa perjantaina.
Huuhkajat matkusti keskiviikkona Saksasta Budapestiin, jossa Unkari isännöi Suomea Puskás Arénalla perjantaina kello 20.45 Suomen aikaa.
Joukkue järjestää torstaina kello 16.00 Teams-infon, jossa etäyhteyden välityksellä haastateltavissa ovat Rony Jansson ja Ryan Mahuta.
Myös perjantain ottelun jälkeen järjestetään Teams-info, jossa on haastateltavissa yksi pelaaja. Info pyritään käynnistämään noin 30 minuuttia päätösvihellyksen jälkeen.
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Huuhkajien Teams-infoihin tämän lomakkeen kautta >>
Huuhkajien mediaohjelma
Ajat Suomen aikaa
Muutokset ohjelmaan mahdollisia. Yllä olevan lomakkeen kautta ilmoittautuneita median edustajia tiedotetaan mahdollisista muutoksista.
Torstai 4.6.
16.00 Teams-info
Rony Jansson, Ryan Mahuta
Liity infoon klikkaamalla tästä
Perjantai 5.6.
20.45 Unkari – Suomi, Puskás Aréna, Budapest
Ottelun jälkeinen Teams-info
Liity infoon klikkaamalla tästä
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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