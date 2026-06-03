Suomen Palloliitto

Huuhkajien torstain Teams-infossa Jansson ja Mahuta

3.6.2026 20:20:18 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

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Suomi kohtaa Unkarin A-maaottelussa Budapestissa perjantaina.

Rony Jansson.
Rony Jansson. Elna Rikkinen / SPL

Huuhkajat matkusti keskiviikkona Saksasta Budapestiin, jossa Unkari isännöi Suomea Puskás Arénalla perjantaina kello 20.45 Suomen aikaa.

Joukkue järjestää torstaina kello 16.00 Teams-infon, jossa etäyhteyden välityksellä haastateltavissa ovat Rony Jansson ja Ryan Mahuta.

Myös perjantain ottelun jälkeen järjestetään Teams-info, jossa on haastateltavissa yksi pelaaja. Info pyritään käynnistämään noin 30 minuuttia päätösvihellyksen jälkeen.

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Huuhkajien Teams-infoihin tämän lomakkeen kautta >>

Huuhkajien mediaohjelma
Ajat Suomen aikaa

Muutokset ohjelmaan mahdollisia. Yllä olevan lomakkeen kautta ilmoittautuneita median edustajia tiedotetaan mahdollisista muutoksista.

Torstai 4.6.
16.00 Teams-info
Rony Jansson, Ryan Mahuta
Liity infoon klikkaamalla tästä

Perjantai 5.6.
20.45 Unkari – Suomi, Puskás Aréna, Budapest

Ottelun jälkeinen Teams-info
Liity infoon klikkaamalla tästä

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

Kuvat

Rony Jansson.
Rony Jansson.
Elna Rikkinen / SPL
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