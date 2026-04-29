Asuntosäätiön ja A-Kruunun viherkorttelin rakennustyöt etenevät Helsingin Vuosaaressa

Asuntosäätiön kohteeseen rakentuu 115 asumisoikeuskotia, joista ensimmäiset valmistuvat alkuvuodesta 2027 ja loput keväällä 2027. A-Kruunun 121 vuokra-asunnosta ensimmäiset valmistuvat syksyllä 2026 ja loput alkuvuodesta 2027. Sekä Asuntosäätiön että A-Kruunun asunnot ovat jo haettavissa yritysten verkkopalveluissa.

Asuntosäätiön ja A-Kruunun asunnot sijoittuvat viiteen moderniin 3–8-kerroksiseen taloon. Ensi parven asuntojen monipuoliset pohjaratkaisut tarjoavat koteja eri elämäntilanteisiin, sinkkuyksiöistä tilaviin viiden huoneen perheasuntoihin. Kohteessa korostuvat erityisesti suuret parvekkeet, joiden aaltomainen muoto luo kohteelle erityisen ulkoilmeen. Lasitettujen parvekkeiden ulkopuolella on istutuslaatikot parvekeviljelyä varten.

”Hanke tukee tavoitettamme rakentaa kestäviä kortteleita ja viihtyisiä asuinympäristöjä kasvaviin kaupunkeihin. Vehreys on ollut meille keskeinen lähtökohta jo Tapiolan puutarhakaupungista lähtien. On hienoa olla mukana toteuttamassa kohtuuhintaista asumista uudenlaisella viherkonseptilla”, sanoo Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.

Hankkeen viherkonsepti näkyy asumisessa kokonaisvaltaisesti. Asukkaiden parvekepuutarhojen lisäksi rakennusten pihoille sekä katoille rakentuu monimuotoinen viherympäristö. Osa katoista rakennetaan asukkaiden yhteisiksi oleskelualueiksi, ja rinnalla hyödynnetään tutkimuskäyttöön suunnattuja kasvikattoja. Vihreistä vihrein -malli perustuu tutkimustietoon, ja sitä kehitetään yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.

”Tavoitteena on ollut palauttaa luonnonkauniin tontin kasvillisuus urbaanisti samalle paikalle. Olemme onnistuneet, jos asukkaat saavat viherympäristöstä iloa arkeensa ja käyttävät myös parvekelaatikoitaan omiin istutuksiinsa”, toteaa A-Kruunu Oy:n rakennuttamisjohtaja Leena Aho-Manninen.

Työt hankkeella etenevät aikataulussa

Työmaa on edennyt suunnitellussa aikataulussa. Parhaillaan käynnissä ovat muun muassa talotekniset asennukset, kuten viemäröinti- ja lämpöputkityöt, sekä rakenteelliset työt, kuten onteloasennukset ja valujen valmistelut. Ylimpien kerroksien asunnoissa asennetaan ikkunoita sekä parvekeovia ja sisätiloissa käynnissä ovat tasoite- ja väliseinätyöt.

”Kyseessä on uraauurtava viherrakentamishanke, jossa ennakkosuunnittelun lisäksi projektinjohdon rooli korostuu. Toimiva ja tiivis yhteistyö tilaajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa on mahdollistanut sen, että rakentaminen on edenneet jouhevasti ja aikataulussa", toteaa Arkta Reponen Oy:n toimitusjohtaja Eero Lehtomäki.

Rakentamisessa hyödynnetään myös kasvisiirteitä, jotka on otettu talteen tontilta ennen rakentamisen aloitusta. Kasvillisuus palautetaan työmaan edetessä takaisin pihoille ja katoille, mikä tukee alueen luonnon monimuotoisuutta. Ensimmäiset kasvit siirretään takaisin alueelle tulevan kesän aikana. Viherkonseptin kehittäjänä on toiminut FM, ympäristöbiologi ja maisemasuunnittelija Taina Suonio yhteistyössä Arktan Reposen kanssa.

Lisätietoja:

Rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori, Asuntosäätiö, turkka.keravuori@asuntosaatio.fi,

p. 020 161 2272

Rakennuttamisjohtaja Leena Aho-Manninen, A-Kruunu Oy, leena.aho-manninen@a-kruunu.fi, p. 040 560 0481

Toimitusjohtaja Eero Lehtomäki, Arkta Reponen Oy, eero.lehtomaki@arkta.fi, p. 040 173 5220