Kansalaisaktivisti Katariina Räikkönen palkittiin Ihmisen puolella -tunnustuspalkinnolla
4.6.2026 07:20:00 EEST | Suomen Setlementtiliitto ry | Tiedote
Suomen Setlementtiliitto myönsi vuoden 2026 Ihmisen puolella -tunnustuspalkinnon kansalaisaktivisti Katariina Räikköselle. Palkinto luovutettiin Setlementtipäivillä Turussa 3.6.2026 sadan setlementtityön ammattilaisen kokoontuessa eri puolilta Suomea keskustelemaan tulevaisuuden Suomesta, sen yhteisöllisyydestä, turvallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta.
Katariina Räikkönen palkittiin rohkeasta ja yhteiskunnallisesti merkittävästä työstä neurokirjon ihmisten oikeuksien, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämiseksi. Vaikuttamistyössään hän on lisännyt ymmärrystä autismista, ADHD:sta ja Tourettesta sekä tehnyt näkyväksi kokemuksia, jotka jäävät yhteiskunnassa liian usein väärinymmärretyiksi tai näkymättömiksi.
– Katariina Räikkönen rakentaa ymmärrystä ilman vastakkainasettelua ja haastaa meitä kaikkia pohtimaan, miten voisimme tehdä yhteiskunnasta inhimillisemmän ja yhdenvertaisemman. Hän tekee näkyväksi monenlaista ihmisyyttä kertomalla avoimesti omasta elämästään sekä nostamalla esiin niiden ihmisten kokemuksia, jotka kohtaavat arjessaan syrjintää, ennakkoluuloja tai muita haasteita. Katariinan vaikuttamistyössä yhdistyvät henkilökohtainen kokemus, tieto ja toivo tavalla, joka koskettaa erityisesti nuoria, mutta puhuttelee meitä kaikkia", sanoo Suomen Setlementtiliiton toimitusjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi.
– Suuri kiitos Suomen Setlementtiliitolle tästä kunnianosoituksesta. Haluan omistaa palkinnon kaikille vapaaehtoistyöntekijöille ympäri Suomen. Muuttuvassa maailmassa jokainen ihminen tarvitsee ja ansaitsee ihmisiä ympärilleen. Suuri kiitos kaikille, jotka tekevät työtä ylläpitääkseen yhteisöjä. Teette korvaamatonta työtä, toteaa Ihmisen puolella -palkinnon saaja Katariina Räikkönen.
Suomen Setlementtiliiton Ihmisen puolella -palkinto myönnetään henkilölle, joka arjessaan toteuttaa yhdenvertaisuuden, oikeudenmukaisuuden, yhteisöllisyyden ja syrjimättömyyden arvoja. Palkinnolla halutaan nostaa esiin ihmisiä, jotka rakentavat siltoja, puolustavat rohkeasti heikommassa asemassa olevia ja tekevät Suomesta reilumman paikan elää.
Ihmisen puolella -tunnustuspalkinnon suojelijana toimii presidentti Tarja Halonen. Palkinto on aiemmin myönnetty muun muassa Paula Vesalalle, Seela Sellalle, Palefacelle, Sean Ricksille ja Atte Virolaiselle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha-Erkki MäntyniemiSuomen Setlementtiliitto, toimitusjohtajaPuh:+358 50 344 8964juha-erkki.mantyniemi@setlementti.fi
Tiina SiikasaariviestintäpäällikköSuomen SetlementtiliittoPuh:+358 45 125 1175tiina.siikasaari@setlementti.fi
Kuvat
Suomen Setlementtiliitto
Suomen Setlementtiliitto on setlementtiliikkeen keskusjärjestö sekä kansalaisjärjestö, jonka toiminta-alue kattaa koko elämän kirjon sivistystyöstä sosiaalisiin palveluihin. Jäseninä on 30 paikallista setlementtiä. Toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta sekä voittoa tavoittelematonta.
Suomen Setlementtiliitto ry
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