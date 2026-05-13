Viinilehti valitsi Vuoden roseeviinit 2026
10.6.2026 14:00:00 EEST | Viinilehti Oy | Tiedote
Viinilehden Vuoden roseeviini on kypsän marjainen luomurosee Saksan Rheingausta. Hopealle nousi viime vuonnakin kisassa pärjännyt särmikäs chileläinen. Pronssimitalin sai klassikkorosee Portugalista.
Viinilehden Vuoden roseeviini 2026
Corvers-Kauter R3 Rosé Remastered Organic 2025
DR. CORVERS-KAUTER, QUALITÄTSWEIN RHEINGAU, RHEINGAU, SAKSA, 958301
Viehkeän punasävytteinen, avoin ja herkullinen tuoksu, jonka aromeissa on vadelmaa, puolukkaa, punaista omenaa ja hentoa yrttisyyttä. Kuivassa, kypsän marjaisessa ja suutuntumaltaan runsaassa maussa on myös sitruksisuutta sekä kirsikan ja mansikan sävyjä. Eloisan raikas hapokkuus tuo suutuntumaan miellyttävää ryhtiä. Hieman suuta supistava jälkivaikutelma nostaa reilusti veden kielelle.
Ruokasuositus: Mausteiset itämaiset ruoat ja ruokaisat salaatit.
Hinta-laatu: Löytö – erinomainen hinta-laatu
Hinta: 14,23 €
Viinilehden Vuoden roseeviini 2026 -kilpailun voittajakolmikko
Kulta:
Corvers-Kauter R3 Rosé Remastered Organic 2025
DR. CORVERS-KAUTER, QUALITÄTSWEIN RHEINGAU, RHEINGAU, SAKSA, 958301
Hopea:
Torres Digno Cabernet Sauvignon Rosé 2024
MIGUEL TORRES, CENTRAL VALLEY, VALLE CENTRAL, CHILE, 007142
Pronssi:
Mateus The Original Rosé
SOGRAPE VINHOS, PORTUGALI, 007161
Tuomariston kommentti kilpailusta
Roseekilpailussa oli jälleen mukana leveä kirjo tyylisuuntia. Oli kepeän pirteitä, eloisan marjaisia, täyteläisiä ja tuntuvan mausteisia sekä hieman lämminhenkisiä, tuhteja viinejä. Kepeä tyylisuunta on mitä mainioin aperitiivi ja kevyiden kesäruokien seuralainen. Mausteinen ja täyteläinen rosee on puolestaan hyvin gastronominen. Kilpailussa oli mukana myös sauvignon blanc- ja riesling-viineistä valmistettuja roseita. Olemme hyväksyneet nämä viinit kilpailuun, vaikka Alko luokittelee ne hedelmä- ja aromatisoitujen viinien kategoriaan.
Vuoden roseeksi valikoitui maineikkaan Rheingau-tuottajan Corvers-Kauterin R3 Rosé Remastered Organic 2025. Saksalainen luomurosee ihastutti tuomaristoa monipuolisella, kypsän marjaisella aromimaailmallaan, jota täydentävät herkullisen omenaiset ja yrttiset vivahteet.
Hopealle nousi viime vuoden pronssimitalisti, chileläinen Torres Digno Cabernet Sauvignon Rosé uudella vuosikerralla 2024.
Pronssimitalin otti todellinen roseeklassikko Portugalista, kielellä mukavan raikkaasti pirskahteleva Mateus The Original Rosé.
Näin valinta tehtiin
Viinilehden Vuoden roseeviinien valintaa varten tuomaristo (Juha Berglund, Antero Niemiaho, Pia Nisén ja Antti Rinta-Huumo) maistoi vakio- ja tilausvalikoiman roseeviinejä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Pullohinnan yläraja oli 33 euroa. Viinit maistettiin ja arvioitiin sokkona useissa esikarsintatastingeissa, joista finaalipöydän sokkomaistoon päätyi 26 viiniä. Voittajille ilmoitettiin valinnoista viikolla 19.
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Yhteyshenkilöt
Antti Rinta-Huumoviiniasiantuntija, erikoistoimittajaViinilehti OyPuh:+358 50 561 0373antti.rintahuumo@viinilehti.fi
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Viinilehti Oy
Melkonkatu 24
00210 HELSINKI
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