Viinilehti Oy

Viinilehti valitsi Vuoden roseeviinit 2026

10.6.2026 14:00:00 EEST | Viinilehti Oy | Tiedote

Jaa

Viinilehden Vuoden roseeviini on kypsän marjainen luomurosee Saksan Rheingausta. Hopealle nousi viime vuonnakin kisassa pärjännyt särmikäs chileläinen. Pronssimitalin sai klassikkorosee Portugalista.

Viinilehden Vuoden roseeviinit 2026
Viinilehden Vuoden roseeviinit 2026

Viinilehden Vuoden roseeviini 2026

Corvers-Kauter R3 Rosé Remastered Organic 2025
DR. CORVERS-KAUTER, QUALITÄTSWEIN RHEINGAU, RHEINGAU, SAKSA, 958301

Viehkeän punasävytteinen, avoin ja herkullinen tuoksu, jonka aromeissa on vadelmaa, puolukkaa, punaista omenaa ja hentoa yrttisyyttä. Kuivassa, kypsän marjaisessa ja suutuntumaltaan runsaassa maussa on myös sitruksisuutta sekä kirsikan ja mansikan sävyjä. Eloisan raikas hapokkuus tuo suutuntumaan miellyttävää ryhtiä. Hieman suuta supistava jälkivaikutelma nostaa reilusti veden kielelle.

Ruokasuositus: Mausteiset itämaiset ruoat ja ruokaisat salaatit.

Hinta-laatu: Löytö – erinomainen hinta-laatu

Hinta: 14,23 €

Viinilehden Vuoden roseeviini 2026 -kilpailun voittajakolmikko

Kulta:

Corvers-Kauter R3 Rosé Remastered Organic 2025
DR. CORVERS-KAUTER, QUALITÄTSWEIN RHEINGAU, RHEINGAU, SAKSA, 958301

Hopea:

Torres Digno Cabernet Sauvignon Rosé 2024
MIGUEL TORRES, CENTRAL VALLEY, VALLE CENTRAL, CHILE, 007142

Pronssi:

Mateus The Original Rosé
SOGRAPE VINHOS, PORTUGALI, 007161

Tuomariston kommentti kilpailusta

Roseekilpailussa oli jälleen mukana leveä kirjo tyylisuuntia. Oli kepeän pirteitä, eloisan marjaisia, täyteläisiä ja tuntuvan mausteisia sekä hieman lämminhenkisiä, tuhteja viinejä. Kepeä tyylisuunta on mitä mainioin aperitiivi ja kevyiden kesäruokien seuralainen. Mausteinen ja täyteläinen rosee on puolestaan hyvin gastronominen. Kilpailussa oli mukana myös sauvignon blanc- ja riesling-viineistä valmistettuja roseita. Olemme hyväksyneet nämä viinit kilpailuun, vaikka Alko luokittelee ne hedelmä- ja aromatisoitujen viinien kategoriaan.

Vuoden roseeksi valikoitui maineikkaan Rheingau-tuottajan Corvers-Kauterin R3 Rosé Remastered Organic 2025. Saksalainen luomurosee ihastutti tuomaristoa monipuolisella, kypsän marjaisella aromimaailmallaan, jota täydentävät herkullisen omenaiset ja yrttiset vivahteet.

Hopealle nousi viime vuoden pronssimitalisti, chileläinen Torres Digno Cabernet Sauvignon Rosé uudella vuosikerralla 2024.

Pronssimitalin otti todellinen roseeklassikko Portugalista, kielellä mukavan raikkaasti pirskahteleva Mateus The Original Rosé.

Näin valinta tehtiin

Viinilehden Vuoden roseeviinien valintaa varten tuomaristo (Juha Berglund, Antero Niemiaho, Pia Nisén ja Antti Rinta-Huumo) maistoi vakio- ja tilausvalikoiman roseeviinejä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Pullohinnan yläraja oli 33 euroa. Viinit maistettiin ja arvioitiin sokkona useissa esikarsintatastingeissa, joista finaalipöydän sokkomaistoon päätyi 26 viiniä. Voittajille ilmoitettiin valinnoista viikolla 19.

Avainsanat

viinilehtikilpailuroseeviiniviinilehden vuoden roseeviini 2026vuoden roseeviini 2026

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Viinilehden Vuoden roseeviinit 2026
Viinilehden Vuoden roseeviinit 2026
Lataa

Linkit

Viinilehti Oy
Melkonkatu 24
00210 HELSINKI

https://viinilehti.fi

Viinin ja ruoan inspiroiva suunnannäyttäjä

Viinilehti-konserni on Suomen johtava viiniasiantuntija ja laadukkaan ruoanlaiton edelläkävijä. Se on luotettava kumppani ja inspiraation lähde niin viinin ja ruoan harrastajille kuin alan huippuammattilaisille. Viinilehti-konsernin elämykselliset kanavat ja palvelut kokoavat yhteen maan suurimman viinin ja ruoan ystävien yhteisön.

Viinilehti-konserniin kuuluvat Viinilehti Oy, Decanter Oy, Viinikellari.com ja Carsin.

Viinilehti

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Viinilehti Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye