Yritysjohtajien pyöreä pöytä: Turvataan sähkön riittävyys kaikille toimialoille ja uusille investoinneille – puhdas sähkö Suomen kasvuvoimaksi

Suomi tarvitsee talouskasvua ja puhdasta sähköä käyttäviä investointeja eri sektoreilta. Seuraavaan hallitusohjelmaan tarvitaan kunnianhimoinen sähköistymisen visio, jolla varmistetaan investointien eteneminen ja sähkön riittävyys sekä ennaltaehkäistään sähköjärjestelmän pullonkaulat. Näin todettiin EK:n koolle kutsumalla eri toimialoja yhdistävällä foorumilla.

Suomessa on kevään mittaan käyty keskustelua puhtaaseen energiaan perustuvista investoinneista ja sähkön riittävyydestä. Yritykset eri sektoreilla varautuvat vuosikymmenten päähän ulottuviin investointeihin ja samaan aikaan datakeskushankkeita julkistetaan ennätysmäärin eri puolille Suomea. Teollisuus, palvelut ja koko yhteiskunta sähköistyvät – kuinka varmistamme puhtaan sähkön riittävyyden ja kohtuuhintaisuuden jatkossakin?

Tähän haettiin yhteistä näkemystä 1.6. EK:n koolle kutsumassa pyöreässä pöydässä, jossa oli edustettuna sähköä käyttäviä toimialoja, energian tuottajia ja infrastruktuuriyhtiöitä sekä valtionhallintoa. Toimialaliitoista läsnä olivat muun muassa Teknologiateollisuus, Energiateollisuus, Kemianteollisuus, Palvelualojen työnantajat Palta ja Elintarviketeollisuusliitto.

Nostoja pyöreästä pöydästä

Pyöreän pöydän äärellä vallitsi vahva yksimielisyys tärkeimmästä: Suomi tarvitsee talouskasvua ja se edellyttää investointeja kaikilta toimialoilta.

Yksi maamme keskeinen valttikortti rakentuu puhtaan sähkön varaan: meillä on eurooppalaisittain erinomaiset olosuhteet lisätä päästöttömän sähkön tuotantoa ja tehdä se kilpailukykyisesti. Suomen tulee tarttua kunnianhimoisin tavoittein tämän kilpailuedun hyödyntämiseen myös tulevaisuudessa. Varmistetaan, että kohtuuhintainen, toimitusvarma ja puhdas sähkö säilyy Suomen valttina jatkossakin. Suomen valtio ei saa omilla päätöksillään kasvattaa sähkön hintaa, kun valtiontukien laajentuminen haastaa Suomen hintakilpailuasemaa.

Pullonkaulat on tunnistettava ja ratkaistava ennaltaehkäisevästi. Verkkoinfraan liittyviä investointeja on vauhditettava, jotta investoinnit niin sähkön käyttöön kuin tuotantoonkin voivat edetä sujuvasti. Keskeisinä huolina nousivat esille sähkön hintavaihtelu, huoltovarmuus ja sähkön riittävyys huippukulutus- ja häiriötilanteissa sekä sähköliittymien oikea-aikainen saatavuus. Rakennettua verkkoa pitää pystyä hyödyntämään tehokkaasti: saada kulutus ja tuotanto sijoittumaan lähemmäs toisiaan sekä sijaintiriippumaton kapasiteetti verkon kannalta vähemmän kuormittaviin kohtiin. Investointien ja verkkojen ripeästä luvituksesta ja viranomaiskäsittelyistä on huolehdittava.

Markkinaehtoisuus ja eri toimijoiden tasaveroinen kohtelu on tärkeää. Sen sijaan että sähkönkäyttäjiä laitettaisiin priorisointijärjestykseen, tulee mieluummin mahdollistaa kaikkien investointien toteutuminen ja poistaa pullonkauloja kaikkien tieltä.

Datakeskuksilla on tärkeä asema Suomen digi- ja datatalouden kehittymisessä. On tärkeää, että datakeskusten ympärille rakentuu monipuolista uutta liiketoimintaa ja myös vientiä.

Suomi tarvitsee sähköistymisen vision – puhdas sähkö Suomen kasvuvoimaksi

Suomen tulee tavoitella asemaa puhtaan sähkön suurvaltana, jonka valttikorttina on kohtuuhintaisen, toimitusvarman ja puhtaan sähkön saatavuus.

Johtopäätöksenä pyöreässä pöydässä peräänkuulutettiin Suomelle pitkäjänteistä sähköistymisen visiota, joka mahdollistaa investointien etenemisen kunnianhimoisessa aikataulussa niin teollisuudessa, palvelusektorilla kuin energiantuotannossa ja -infrastruktuurissa. Visiolla on haettava ratkaisut sekä pitkän että lyhyen tähtäimen pullonkauloihin.

Seuraavaan hallitusohjelmaan tähtäävässä visiossa tulisi paneutua energian saatavuuteen ja toimitusvarmuuteen. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti tehon riittävyyteen ja säätövoimakapasiteetin rakentumiseen, energiajärjestelmän joustojen tukemiseen, siirto- ja jakeluverkon investointeihin ja saatavuuteen. Pullonkauloja tulee poistaa ja ehkäistä proaktiivisin, ei rajoittavin toimin. On tärkeää, että myös kuluttajien luottamus kohtuuhintaisen sähkön saatavuuteen säilyy.

EK on valmis ottamaan vastuuta elinkeinoelämän esityksen valmistelusta visiota varten, osallistaen jatkossakin eri toimialojen sähkön käyttäjiä, sähkön tuottajia ja infrastruktuurin tarjoajia.

Lisätiedot:

vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen, puh. 040 550 6982

johtava asiantuntija Janne Peljo, puh. 040 528 5754

etunimi.sukunimi@ek.fi



