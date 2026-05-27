EVA: Suuri enemmistö näkee Trumpin Yhdysvallat Euroopan vastustajana
5.6.2026 06:01:00 EEST | Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry | Tiedote
Lähes kolme neljästä suomalaisesta arvioi, että presidentti Donald Trump on muuttanut Yhdysvallat Euroopan ystävästä Euroopan vastustajaksi, selviää EVAn kevään 2026 Arvo- ja asennetutkimuksesta.
Suomalaisista 73 prosenttia yhtyy väitteeseen, jonka mukaan Trump on lyhyessä ajassa muuttanut Yhdysvallat Euroopan ystävästä Euroopan vastustajaksi. Vain 11 prosenttia on eri mieltä. Muutos on huomattava: syksyllä 2025 samaa mieltä oli 49 prosenttia suomalaisista.
Samalla luottamus Yhdysvaltojen maailmanpoliittiseen rooliin on painunut erittäin matalalle. Vain 12 prosenttia suomalaisista katsoo Yhdysvaltojen toimivan maailmanpolitiikassa oikein ja ansaitsevan myös suomalaisten tuen. Eri mieltä on 70 prosenttia.
Suomalaiset eivät kuitenkaan ole yksiselitteisesti hylänneet Yhdysvaltoja liittolaisena. Yhä 42 prosenttia pitää Yhdysvaltoja ongelmistaan huolimatta länsimaisten arvojen keskeisenä puolustajana ja Suomelle tärkeänä kumppanina.
”Suomalaisten kuva Yhdysvalloista on muuttunut jyrkästi kielteisemmäksi. Kyse ei kuitenkaan ole yksinkertaisesta amerikkalaisvastaisuudesta, vaan ennen kaikkea Trumpin politiikan torjumisesta. Suomalaiset näyttävät erottavan toisistaan Yhdysvallat Suomen tärkeänä kumppanina ja Trumpin hallinnon maailmanpoliittiset toimet”, toteaa analyysin kirjoittanut EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.
Ukraina-neuvotteluille ruusuja, voimapolitiikalle risuja
Ukrainan sodan päättämistä koskevien rauhanneuvottelujen aloittamiseen suhtautuu myönteisesti enemmistö (55 %) suomalaisista. Myös Nato-maiden painostaminen puolustusmenojen kasvattamiseen saa jonkin verran ymmärrystä suomalaisilta: sitä pitää myönteisenä kolmannes vastaajista (35 %).
Huumesalakuljettajien veneiden räjäyttäminen Karibianmerellä saa myös hieman yllättäen osakseen myönteistä suhtautumista kolmannekselta (32 %), mutta kielteisesti asiaan suhtautuu 40 prosenttia. Kova huumeidenvastainen politiikka kerää tukea erityisesti perussuomalaisten (71 %) ja kokoomuksen (43 %) kannattajilta.
Sen sijaan sotatoimet, aluevaltaukset ja tuontitullit torjutaan laajasti. Sotatoimiin Irania vastaan suhtautuu kielteisesti 65 prosenttia suomalaisista. Mahdollisen hyökkäyksen Kuubaan torjuu kolme neljästä (73 %), Grönlannin mahdollisen haltuunoton 91 prosenttia ja Trumpin hallinnon muille maille määräämät tuontitullit 81 prosenttia suomalaisista. Presidentti Maduron kaappaamisen torjuu 57 prosenttia suomalaisista.
Perussuomalaisten äänestäjät suhtautuvat Trumpin voimapolitiikkaan muita suomalaisia myönteisemmin. Heistä 53 prosenttia suhtautuu myönteisesti sotatoimiin Irania vastaan ja puolet (50 %) Venezuelan presidentti Nicolás Maduron kaappaukseen. Silti myös perussuomalaisten äänestäjien keskuudessa Grönlannin haltuunotto, hyökkäys Kuubaan ja tuontitullit torjutaan laajasti.
”Suomalaiset arvioivat Trumpin toimia Suomen etujen näkökulmasta. Rauhanneuvottelut Ukrainassa ja Euroopan puolustusvastuun kasvu saavat ymmärrystä, koska ne voidaan sovittaa Suomen turvallisuusetuihin. Sen sijaan tullit, aluevaltaukset ja yksipuolinen voimankäyttö nähdään epävakautta lisäävinä toimina, jotka ovat pienen maan kannalta vaarallisia”, Metelinen sanoo.
Näin kysely tehtiin
Tulokset perustuvat 2 045 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 31.3.–13.4.2026. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen analyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy).
Aiheesta kertovan artikkelin saa julkaista saman aamun lehdessä.
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Yhteyshenkilöt
Sami MetelinenToimituspäällikköPuh:+358 40 578 0041sami.metelinen@eva.fi
Mikko LaaksoViestintäpäällikköPuh:+358 50 383 9432mikko.laakso@eva.fi
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA
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