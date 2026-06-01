3 000 toimeentulotuen saajaa vältti tuen perusosan alentamisen huhtikuussa ilmoittautumalla työllisyyspalveluihin

Hallituksen esitys pankki- ja tilitietojen hyödyntämisestä nopeuttaisi etuuksien käsittelyä Kelassa ja toisi merkittäviä säästöjä 28.5.2026 11:52:39 EEST | Tiedote

Hallituksen esityksessä pankki- ja tilitietojen hyödyntämisestä ei ole kyse uusista tiedoista tai oikeudesta saada koko väestön tilitietoja. Kyse on toimeentulo- ja asumistukia hakevien asiakkaiden asioinnin sujuvoittamisesta sekä tietoturvallisesta tavasta toimittaa jo nyt vaadittavat tiedot Kelalle.