3 000 toimeentulotuen saajaa vältti tuen perusosan alentamisen huhtikuussa ilmoittautumalla työllisyyspalveluihin
5.6.2026 06:00:00 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kelan kehotusten seurauksena noin 3 000 perustoimeentulotuen saajaa vältti huhtikuussa tuen perusosan alentamisen, koska olivat ilmoittautuneet työttömiksi työnhakijoiksi työllisyyspalveluihin. Myös noin 3 000 tuensaajaa vältti perusosan alentamisen, koska olivat hakeneet Kelan kehotuksen mukaisesti ensisijaisia etuuksia.
Kela kehotti helmikuussa 2026 noin 10 000 ja maaliskuussa noin 20 000 perustoimeentulotuen saajaa ilmoittautumaan työnhakijaksi työllisyyspalveluihin tai hakemaan ensisijaisia etuuksia toimeentulotuen perusosan alentamisen uhalla. Kehotukset perustuvat lakimuutokseen, jonka tavoitteena on ohjata toimeentulotuen saajia ensisijaisten etuuksien ja palvelujen piiriin.
Huhtikuussa noin 17 000 henkilöä sai toimeentulotuen perusosan alentamiseen liittyvän päätöksen. Alentamiselta välttyi yli 11 000 henkilöä. Noin 3 000 heistä oli kehotuksen mukaisesti ilmoittautunut työnhakijaksi työllisyyspalveluihin ja noin 3 000 oli kehotuksen mukaisesti hakenut ensisijaista etuutta.
– Tulottomien osuus toimeentulotuen saajista on vähentynyt muutaman prosenttiyksikön verran kuukausitasolla. Ensimmäisten tietojen perusteella on kuitenkin vielä aikaista vetää mitään pitkälle vieviä johtopäätöksiä toimeentulotuen uudistuksesta, sanoo Kelan tutkija Tuija Korpela.
Kaksi kolmesta kehotuksesta koski työnhakijaksi ilmoittautumista
Noin puolta kehotuksen saaneista ohjattiin ilmoittautumaan työttömiksi kokoaikaisen työn hakijoiksi työllisyyspalveluihin heidän yleisen elämäntilanteensa perusteella. Seuraavaksi yleisin kehotuksen syy oli ensisijaisen etuuden hakeminen, esimerkiksi työttömyysturvan, asumistuen tai jonkin opiskelijoiden tuen.
Opiskelijoiden sekä osa-aikatyötä tekevien ja yrittäjien ohjaaminen työnhakuun olivat selvästi harvinaisempia.
Reilu neljännes kehotuksen saaneista oli alle 25-vuotiaita ja noin kolmasosa 25–34-vuotiaita. Miehiä oli noin kolme viidestä ja yhden hengen kotitalouksia lähes neljä viidestä.
Kela pyrkii ehkäisemään perusosan alentamista
Kehotuksen yhteydessä asiakkaalle annetaan kuukauden määräaika toimia ohjeen mukaisesti. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus kertoa seikoista, joiden perusteella perusosaa ei pitäisi alentaa, se olisi kohtuutonta tai vaarantaisi välttämättömän toimeentulon.
Kun asiakas seuraavan kerran hakee perustoimeentulotukea, Kelassa arvioidaan, täyttyvätkö täyden perusosan saamisen edellytykset, vai onko kehotukseen johtanut peruste perusosan alentamiselle edelleen olemassa.
Huhtikuussa perusosaa alennettiin 50 prosentilla noin 5 500 toimeentulotuen saajalla. Yleisin syy alentamiselle oli se, että asiakas ei kehotuksesta huolimatta ollut ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työllisyyspalveluihin. Lisäksi perusosaa alennettiin osalla sen vuoksi, ettei ensisijaista etuutta ollut haettu määräajassa.
– Kelassa ymmärretään, että toimeentulotuen perusosan alentaminen on hyvin hankala tilanne asiakkaalle. Toivottavasti osa tuensaajista päätyy uudistuksen seurauksena heille sopivien palveluiden piiriin, sanoo Korpela.
Lisätietoa
Aihetta on käsitelty tarkemmin Kelan tutkimusblogissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuija KorpelaKela, tutkijaPuh:020 634 1945tuija.korpela@kela.fi
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