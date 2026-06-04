Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 4.6.2026
4.6.2026 18:32:00 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Jaosto kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 24.6.2026
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti Miinalainen
viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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