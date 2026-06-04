Vaasan talvikunnossapidon urakoitsijat valittu

Talvihoitourakkaan kuuluu katujen sekä kävely- ja pyöräteiden auraus ja hiekoitus. Merikaarron, Vähäkyrön ja Tervajoen alueilla urakkaan sisältyy lisäksi katujen hiekoitus ja hiekanpoisto keväisin.

Yhdeksän aluetta, kuusi urakoitsijaa

Urakat kilpailutettiin avoimella tarjousmenettelyllä. Määräaikaan mennessä saatiin 15 tarjousta, joista 13 täytti vaatimukset ja otettiin mukaan vertailuun.

Urakat ovat yksikköhintaisia, eli urakoitsijat laskuttavat kaupunkia tehdyn työn mukaan. Urakoitsijat valittiin edullisuuden eli käytännössä halvimman hinnan perusteella.

Valitut urakoitsijat ovat:

Vaskiluoto - Sundom: Maanrakennus Cederlöf Ky Purola - Asevelikylä - Teeriniemi: BBB-Invest Oy Huutoniemi - Melaniemi - Kiilapalsta: Vaasan kuljetus Oy Suvilahti: Länsirannikon kiinteistöpalvelu Oy Ristinummi - Haapaniemi: Länsirannikon kiinteistöpalvelu Oy Vanha Vaasa - Pappilanmäki - Runsor: TKT Konepalvelut Oy Merikaarto: Maanrakennus Tapio Oy Vähäkyrö: Maanrakennus Tapio Oy Tervajoki: TKT Konepalvelut Oy

Urakoitsijat vaihtuvat useimmilla alueilla. Joitakin urakka-alueita on myös muutettu ja yhdistelty uudelleen edelliseen sopimuskauteen verrattuna.

Sopimuskausi on kolme vuotta, ja sitä voidaan jatkaa kahdella optiovuodella vuosille 2029–2031.

Palvelutaso pysyy ennallaan, ympäristövaatimuksia tiukennettu

Talvihoidon palvelutaso ja kustannukset säilyvät samana kuin aiemmalla sopimuskaudella.

Alueiden yhteenlaskettu kokonaiskustannus talvihoitokaudessa on 320 665 euroa. Todelliset kustannukset muodostuvat talvikaudella tarvittavien suorituskertojen perusteella, jolloin sääolosuhteet vaikuttavat lopullisiin talvihoidon kustannuksiin.

Ympäristövaatimuksia on tiukennettu tuleville kausille. Urakoitsijoilta edellytetään aiempaa vähäpäästöisempää kalustoa sekä uusiutuvien polttoaineiden käyttöä. Tämä tukee Vaasan kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali 2020-luvun loppuun mennessä.

Talvihoidon urakointi jatkuu myös muualla

Tehostettu talvihoito kävelyn ja pyöräilyn pääreiteillä jatkuu tuttuun tapaan myös tulevina vuosina. Kyseessä on erillinen kokonaisuus, joka kilpailutettiin vuonna 2023 vuoteen 2029 saakka. Pääreitit kuuluvat kaupungin tehostetun talvihoidon ohjelmaan, jossa toimenpiteitä tehdään nopeammin ja matalammalla kynnyksellä kuin muilla reiteillä.

Pohjoisen alueen (Gerby–Västervik–Isolahti–Pukinjärvi) talvihoito kilpailutettiin erikseen kokonaisvastuullisena urakkana aiemmin tänä vuonna. Urakoitsijaksi valittiin Destia Oy.

Vaasan kaupunki ylläpitää itse keskustan, Palosaaren, Metsäkallion, Kivihaan, Kotirannan, Hietalahden, Korkeamäen, Koskisuon ja Länsiniityn alueita. Jalkakäytävien kunnossapitovastuu on kiinteistönomistajilla.

Vaasan kaupungin tavoite on olla hiilineutraali 2020-luvulla. Euroopan komissio on myöntänyt Vaasalle Green Leaf -tunnustuksen työstä ympäristön ja ilmaston hyväksi.