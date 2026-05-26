Uusi toimipiste C-hepatiitin testaukseen ja hoitoon

Alppikadun toimipiste tarjoaa C-hepatiittitestien ja hoitojen lisäksi myös HIV- ja B-hepatiittitestausta ja maksan tutkimuksia.

Helsinki panostaa C-hepatiitin hoitoon

C-hepatiitin testausta ja hoitoa kehitetään kaupungin päihdepalveluissa. C-hepatiittipalvelut tuodaan vuosien 2026 ja 2027 aikana kiinteäksi osaksi päihdehoitotyötä esimerkiksi opioidikorvaushoidoissa, vieroitushoidossa, laitoskuntoutuksessa ja nuorten päihdepalveluissa.

Aiemmin C-hepatiitin matalan kynnyksen testausta on tehty Symppis-palveluissa. Symppiksissä tämä toiminta jatkuu edelleen.

Helsinki aloitti syksyllä 2025 liikkuvan palvelun, jossa C-hepatiitin testaus ja hoito on viety sinne, missä asiakkaat liikkuvat. Pakettiautossa sijaitsevasta palvelupisteestä tarjotaan kuten Alppikadullakin B-hepatiittitestejä, HIV-testejä ja maksan tutkimuksia.

– Haluamme edelleen helpottaa hoitoon pääsyä C-hepatiitin osalta. Helsingissä tutkimukset tehdään ja hoito alkaa nopeasti ilman ajanvarausta, toteaa Helsingin vs. päihdepalvelujen päällikkö Aila Ronkanen tyytyväisenä.

– Ota meihin rohkeasti yhteyttä, soita tai tule käymään Alppikadulla, Symppiksessä tai liikkuvassa palvelussa. Jos oleskelet Helsingissä, voit ottaa meihin yhteyttä myös ulkopaikkakuntalaisena, Ronkanen kannustaa.

Alppikatu 2:n toimipiste palvelee arkisin klo 9–15, p. 050 572 5013, 040 162 7074.

C-hepatiittitartunta kannattaa hoitaa ajoissa

C-hepatiitti tarttuu veriteitse. Tartunnalle altistavat pistoshuumeiden käyttö sekä lävistykset ja tatuoinnit yhteisillä välineillä. C-hepatiittitartunta on tavallisesti oireeton. Oireita ilmenee yleensä vasta pitkään kestäneessä taudissa. C-hepatiitin vakavimpia seurauksia ovat maksakirroosi ja maksasyöpä.

Uusi Alppikadun toimipiste on osa Helsingin päihdepalvelujen C-hepatiitin eliminaatiohanketta, joka aloitti syksyllä 2025. Helsinki on saanut hankkeeseen sosiaali- ja terveysministeriön rahoitusta. Kaupunki vastaa hankkeessa lääkitysten kustannuksista. Helsinki on sitoutunut WHO:n tavoitteisiin C-hepatiitin eliminoimiseksi.

Lisätietoja

Aila Ronkanen, vs. päihdepalvelujen päällikkö, aila.ronkanen@hel.fi, p. 050 402 0888