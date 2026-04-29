Hyvinkään kesätaiteilijaksi valittu Jenni Skyttä-Forssell kerää kaupunkilaisten tarinoita yhteiseksi taideteokseksi

Hyvinkään kaupungin vuoden 2026 kesätaiteilijaksi on valittu kulttuurituottaja, kirjailija ja yhteisölähtöisen taiteen tekijä Jenni Skyttä-Forssell.

Skyttä-Forssell toteuttaa kesän aikana osallistavan taideprojektin Yhdessä kerrottu, jossa kerätään hyvinkääläisten muistoja, ajatuksia ja kokemuksia eri elämänvaiheista. Projektin tavoitteena on tehdä näkyväksi kaupungin asukkaiden arkea, vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä tallentaa paikallista kulttuurihistoriaa.

Kesätaiteilijavalinnassa painottuivat hankkeen vahva yhteisöllinen ote, kuntalaisten osallistaminen sekä taiteen tuominen ihmisten arkiympäristöihin. Yhdessä kerrottu antaa tilaa erilaisille äänille ja kokemuksille sekä rakentaa yhteyksiä eri sukupolvien välille. Projekti tekee näkyväksi hyvinkääläisten tarinoita tavalla, joka on samaan aikaan henkilökohtainen, yhteinen ja kulttuurihistoriallisesti merkityksellinen.

Kesän aikana Skyttä-Forssell kohtaa kuntalaisia eri puolilla Hyvinkäätä. Tarinoita kerätään muun muassa pop up -kohtaamispisteissä, tapahtumissa, palvelutaloissa, kirjastoissa ja muissa yhteisöllisissä ympäristöissä. Osallistua voi myös anonyymisti.

"Haluan luoda tilaa kuuntelemiselle ja kohtaamiselle. Jokaisella ihmisellä on tarina, joka ansaitsee tulla kuulluksi", Skyttä-Forssell kertoo.

Projektissa tarinoita tallennetaan kirjoittaen ja äänittäen, ja osaa osallistujista kuvataan symbolisina kertojina käsivalokuvien kautta. Kerätystä materiaalista rakentuu visuaaliskirjallinen kokonaisuus, joka yhdistää tekstiä, valokuvia ja kuntalaisten ääniä.

Kesä huipentuu näyttelyyn, jossa hyvinkääläisten kokemuksista syntynyt moniääninen taideteos tulee yleisön nähtäväksi. Työskentelyn etenemistä dokumentoidaan myös verkossa kesän aikana.

Kesätaiteilijaprojektin toteuttavat yhteistyössä Hyvinkään kaupungin kulttuuri-, hyvinvointi- ja nuorisopalvelut, museokeskus Taika sekä Hyvinkään kirjasto.



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Lisätietoja

Hyvinkään kaupunki

Outi Ruso, kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö

outi.ruso@hyvinkaa.fi, p. 0400 929 846

Jenni Skyttä-Forssell

jenni.mielenlahde@gmail.com, p. 040 507 9868