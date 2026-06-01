Miltä vuosi 2026 näyttää tienpidossa ja liikenteessä? - Kaakkois-Suomen tienpidon ja liikenteen katsaus 2026 on julkaistu

Katsauksessa kuvataan liikennejärjestelmän kehittämistä, liikenneturvallisuustyötä sekä tulevien vuosien näkymiä tiepidossa.

Laajeneva alue, erilaiset tarpeet – vaikuttavuutta priorisoinnilla

Vuoden alussa voimaan tullut aluehallinnon uudistus laajensi toimialuettamme merkittävästi. Laajentuminen tuo uusia mahdollisuuksia, mutta myös erilaisia lähtökohtia: Päijät-Hämeen liikenne- ja tieverkko kytkeytyy vahvasti pääkaupunkiseutuun ja valtakunnallisiin poikittaisyhteyksiin, kun taas Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa korostuvat satamien, rajaliikenteen ja teollisuuden kuljetustarpeet. Tämä monipuolistaa koko alueen liikennejärjestelmän roolia ja lisää myös priorisoinnin vaativuutta.

Vuonna 2026 tienpidon painopiste on koko toimialueella olemassa olevan tieverkon kunnossa: päällystyksissä, siltojen korjauksissa ja päivittäisessä hoidossa. Korjausvelan kasvu saatiin vuonna 2024 hetkeksi hidastumaan, mutta kasvu on jälleen kiihtynyt. Korjaustarpeita on reilusti enemmän kuin käytettävissä olevaa rahoitusta. Toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti pääväylille sekä keskeisille kuljetus- ja työssäkäyntiyhteyksille.

Tienpidon näkymä vuosille 2027–2030 tiukkenee

Huhtikuun 2026 kehysriihen linjausten myötä julkisen talouden sopeutus rajoittaa rahoitustasoa, ja perusväylänpidon rahoitus vähenee. Samalla rahoitus kohdistuu yhä vahvemmin vilkasliikenteisen verkon liikennöitävyyden varmistamiseen. Väyläviraston arvion mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että myös vilkkaasti liikennöidyn tieverkon kunto alkaa heikentyä ja korjausvelka kasvaa tulevaisuudessa myös tällä verkolla.

Liikennejärjestelmää kehitetään edelleen tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Sekä käynnissä että valmistelussa olevat hankkeet tukevat koko alueen saavutettavuutta, turvallisuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Samalla varmistetaan suunnitteluvalmius tuleviin investointeihin.

Yhteinen haaste on selvä: rajallisilla resursseilla on turvattava sekä kasvukeskusten liikenteen sujuvuus että koko alueen saavutettavuus. Päijät-Hämeen liittyminen osaksi Kaakkois-Suomea vahvistaa kokonaisuutta – ja tekee entistä tärkeämmäksi vaikuttavien, oikein kohdennettujen toimenpiteiden valinnan.