Kaitaraisten silta suljetaan liikenteeltä korjaustöiden ajaksi Repolantiellä Nousiaisissa
4.6.2026 10:14:04 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus aloittaa Nousiaisten Repolantiellä sijaitsevan Kaitaraisten sillan korjaustyöt 15.6.2026. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan 4.7.2026 mennessä. Korjaustöiden aikana tie on suljettu liikenteeltä. Liikenne ohjataan opastein kiertotielle maanteiden 12421, 12419, 2010 ja 12414 kautta. Kiertoreitti on 12 kilometriä.
Kaitaraisten sillan päällysteet ovat huonokuntoiset ja pintarakenteet ovat käyttöikänsä päässä. Korjaustöiden aikana uusitaan sillan pintarakenteet. Korjaustyöt on ajoitettu koulujen kesäloma-aikaan, jotta liikennehaittoja ei aiheudu koulumatkoille.
Siltapaikka kartalla: https://maps.app.goo.gl/skjABXPu2BCQNBBs7
Liikennemäärä sillalla on n. 270 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Urakoitsijana hankkeessa toimii Rajukivi Oy.
Lisätietoja:
- Lounais-Suomen elinvoimakeskus: projektipäällikkö Antti Hirvonen, puh. 0295 022 529
- Rajukivi Oy: vastaava työnjohtaja Kasperi Nurminen, puh. 045 344 9166
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lounais-Suomen elinvoimakeskus
Siltojen korjaustyöt käynnistyvät Ulvilassa ja Huittisissa3.6.2026 13:27:26 EEST | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus aloittaa Ulvilassa maantiellä 2553 (Suosmerentie) sijaitsevan Harjunpään sillan ja Huittisissa valtatiellä 12 sijaitsevan Pappilanniemen risteyssillan korjaustyöt kesäkuussa ja niiden on tavoitteena valmistua lokakuun loppuun mennessä. Korjaustöistä aiheutuu jonkin verran liikennehaittoja, vaikka niitä on pyritty liikennejärjestelyillä minimoimaan. Pahoittelemme töiden aiheuttamaa haittaa tienkäyttäjille.
Vilukselantien (mt 13529) tiesuunnitelma käynnistyy – tavoitteena muuttaa tie yksityistieksi ja purkaa Värmelän silta3.6.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus käynnistää tiesuunnitelman laatimisen Vilukselantien (mt 13529) muuttamiseksi yksityistieksi. Vilukselantie (mt 13529) sijaitsee Someron kaupungin ja Koski TL:n kunnan alueella. Suunnitelmaan sisältyy Värmelän sillan purkaminen sekä Palokorven sillan uusiminen ennen tien muuttamista yksityistieksi.
Valtatien 2 parantaminen Porin keskustan kohdalla etenee – tiesuunnitelma nähtäville2.6.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Valtatien 2 parantamista Porin keskustan kohdalla koskeva tiesuunnitelma on päivitetty. Lounais-Suomen elinvoimakeskus asettaa sen nähtäville 2.6.-2.7.2026. Tiesuunnitelmasta voi jättää muistutuksia 30 vuorokauden ajan.
Lounais-Suomen päällystystyöt viikolla 2329.5.2026 14:33:45 EEST | Tiedote
Viikolla 23 päällystystöitä ja erilaisia päällystystä edeltäviä ja valmistelevia töitä tehdään Varsinais-Suomessa Loimaalla, Kemiönsaaressa ja Nousiaisissa. Satakunnan kohteet sijaitsevat Raumalla, Merikarvialla ja Huittisissa.
E18 Turku-Helsinki moottoritiellä Paimiossa ja Saaristotiellä Paraisilla parannetaan liikenneturvallisuutta rakentamalla riista-aitaa27.5.2026 12:30:00 EEST | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus parantaa liikenneturvallisuutta rakentamalla riista-aitaa E18/vt 1 Turku-Helsinki moottoritiellä Paimiossa sekä maantiellä 180 Paraisilla. Työt alkavat Paimion kohteella kesäkuun alussa ja Paraisilla kesäkuun puolen välin tienoilla. Työt valmistuvat Paimiossa heinäkuun aikana ja Paraisilla lokakuussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme