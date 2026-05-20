Kosmisella tähtipölyllä maustettu noir-dekkari Jäälinnun lento tarjoaa kekseliästä scifi-herkkua
5.6.2026 11:00:00 EEST | Like Kustannus | Tiedote
Juri Gagarin yksityisetsivänä avaruusaluksella – mestarikertoja Alastair Reynoldsin Jäälinnun lento yhdistää murhamysteerin ja scifi-kerronnan vastaustamattomalla tavalla.
Yksityisetsivä Juri Gagarin on avaruuden halki kiitävän sukupolvialus Jäälinnun pohjasakkaa. Aluksen tuhannet matkustajat on vaivutettu uneen, mutta hereille jääneet tarvitsevat silloin tällöin reissussa rähjääntyneen yksityisetsivän palveluksia.
Kun nainen nimeltä Ruby Blue palkkaa Jurin selvittämään oudon kuolemantapauksen yhteiskunnan huipulla, heti perään salaperäinen Ruby Red saapuu kieltämään tutkinnan. Juri joutuu kahden naisen vaaralliseen vetovoimakenttään.
Aluksen valtaapitävien kulissien taakse nähdessään Juri saa vihiä elämää suuremmasta salaliitosta. Verkko kiristyy. Jollei yhteiskunnan perustuksiin yltävä tapaus selviä pian, seuraava uhri saattaa olla Juri itse.
Jäälinnun lento on vastustamaton cocktail noir-dekkaria ja scifi-tunnelmointia. Ei ihme, että The Times kuvaili kirja-arviossaan Alastair Reynoldsia "avaruusoopperan mestarilaulajaksi".
Fysiikan ja tähtitieteen tutkijatohtori Reynolds työskenteli astrofyysikkona European Space Agencyssa ennen täysipäiväiseksi kirjailijaksi ryhtymistään. Like on suomentanut useita Reynoldsin teoksia, viimeisimpinä Aurora ja Kellomestari (2024) ja Noidankehä (2022).
Jäälinnun lento on arvosteluvapaa 11.6.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Hannu Tervaharju, äänikirjan lukee Eero Saarinen.
Tiedustelut ja pdf:t medialle: emma.koivula@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
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Yhteyshenkilöt
Emma KoivulaMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Käännetty kaunokirjallisuus, käännösdekkarit
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