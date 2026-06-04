Hyvinvointialue varoittaa huijausviesteistä lastensuojelun nimissä
4.6.2026 10:29:22 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Monille Pohjanmaalla asuville on tullut kevään aikana huijaussähköposteja, jossa kerrotaan, että heidän lapsestaan on tehty lastensuojeluilmoitus ja heitä pyydetään kirjautumaan pankkitunnuksilla palveluun.
Kyseessä ei ole Pohjanmaan hyvinvointialueen viesti eikä hyvinvointialueella ole mitään tekemistä asian kanssa.
– Otamme aina yhteyttä asiakkaaseen puhelimitse. Jos asiakasta ei tavoiteta, lähetämme tekstiviestin, jossa kerromme että lapsi- ja perhesosiaalityöstä on yritetty tavoitella ja pyydämme soittamaan takaisin. Kerromme myös viestissä nimemme, puhelinnumeromme ja että soitamme hyvinvointialueelta. Emme asioi sähköpostitse emmekä pyydä kirjautumaan pankkitunnuksilla minnekään tai lähetä linkkejä sähköpostilla, kertoo lapsi- ja perhesosiaalityön johtava sosionomi Sanna Hakola.
Hyvinvointialueen tietoturva-asiantuntija John Nordman kehottaa kaikkia varovaisuuteen.
– Linkit ovat todella vaarallisia. Esimerkiksi viranomaisten ja pankkien verkkosivustoille kannattaa aina mennä kirjoittamalla kyseinen osoite itse selaimen osoitekenttään eikä klikata sivustoille linkkien kautta. Jos viesti herättää mitään epäilyksiä, kannattaa jättää se huomiotta. Älä avaa linkkiä tai syötä tietojasi millekään sivustolle, Nordman ohjeistaa.
Jos on tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiin tai saanut maksukorttitietoja käsiinsä, Nordman neuvoo ottamaan viipymättä yhteyttä pankkiin. Sen jälkeen kannattaa tehdä poliisille rikosilmoitus ja Traficomille ilmoitus tietoturvaloukkauksesta.
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Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
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