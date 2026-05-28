Uusi Attendo-koti kehitysvammaisille asukkaille avautuu Poriin
5.6.2026 11:20:54 EEST | Attendo | Tiedote
Attendo Kotojärvi tarjoaa ympärivuorokautista ja kevyempää yhteisöllistä asumista täysi-ikäistyville nuorille sekä aikuisille kehitysvammaisille.
Attendo Kotojärvi on moderni ja esteetön koti kehitysvammaisille asukkaille. Kotojärven tilat on suunniteltu tukemaan jokaisen asukkaan omaa arkea ja yksilöllisiä tarpeita. Kodissa on keittiö- ja oleskelutilat pienryhmätoimintaan sekä yhteiset saunatilat. Kodissa on 23 asukaspaikkaa: 17 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa ja kuusi yhteisöllisen asumisen. Yhteisöllisen asumisen asukkaille on myös oma kokoontumistila.
"Olemme todella iloisia siitä, että voimme tarjota tuleville asukkaillemme korkealaatuiset ja yksilölliset asumispalvelut. Tarjoamme asukkaiden tuen tarpeen mukaisesti pysyvää ja tilapäistä asumista sitä tarvitseville. Kotojärvi on koti, jossa jokainen voi elää omannäköistään elämää, turvallisesti ja viihtyisästi", kertoo Attendon vammais- ja mielenterveyspalveluista vastaava johtaja Teemu Peltomäki.
Attendo Kotojärvi sijaitsee osoitteessa Kotojärventie 3, 28760 Pori.
Lisätietoja:
Teemu Peltomäki, vammais- ja mielenterveyspalveluista vastaava johtaja, Attendo
teemu.peltomaki@attendo.fi
p. 044 494 4491
Avainsanat
Kuvat
Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja
Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjoamme myös terapiapalveluita. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Noin 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Attendo
Uusi Attendo-koti aukeaa Lappeenrantaan – tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ikäihmisille28.5.2026 09:55:06 EEST | Tiedote
Attendo Pilotintupa tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja asumista ikäihmisille. Pilotintupa sijaitsee Lappeenrannan keskustan tuntumassa, mikä takaa hyvät kulkuyhteydet ja viihtyisän, turvallisen miljöön palveluiden lähellä.
Attendon tyytyväisyyskyselyn tulokset julkaistu: henkilöstötyytyväisyys nousi selvästi22.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Attendon kevään 2026 tyytyväisyyskyselyn tulokset on julkaistu. Kysely toteutetaan kahdesti vuodessa, touko- ja lokakuussa. Henkilöstötyytyväisyys on nousussa, ja asukas- ja läheistyytyväisyys ovat yhä vahvalla tasolla.
Kuopioon rakentuu uusi Attendo-koti kehitysvammaisille11.5.2026 12:52:44 EEST | Tiedote
Kuopion Neulamäkeen Havukujalle rakentuu uusi hirsirakenteinen Attendo-koti aikuisille kehitysvammaisille. Kaksikerroksisessa kodissa on 18 ympärivuorokautisen asukaspaikkaa ja 13 yhteisöllisen asumisen asuntoa. Koti valmistuu arviolta kevättalvella 2027.
Attendo ostaa A-klinikka Oy:n ja vahvistaa päihdekuntoutuksen palveluitaan28.4.2026 12:15:00 EEST | Tiedote
Attendo Suomi on ostanut päihde- ja riippuvuushoitoon erikoistuneen A-klinikka Oy:n. Kaupan täytäntöönpano tapahtuu, kun kaikki tarvittavat hyväksynnät on saatu.
Attendo Aliisan asukkaat saavat uuden kodin Joensuussa kesällä27.4.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Attendo Aliisan asukkaat muuttavat uuteen kotiin Joensuussa kesän aikana. Uusi Attendo Kantele sijaitsee osoitteessa Kiertoreitti 2, 80230 Joensuu. Kaikille nykyisille asukkaille on paikka uudessa kodissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme