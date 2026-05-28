Attendo

Uusi Attendo-koti kehitysvammaisille asukkaille avautuu Poriin

5.6.2026 11:20:54 EEST | Attendo | Tiedote

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Attendo Kotojärvi tarjoaa ympärivuorokautista ja kevyempää yhteisöllistä asumista täysi-ikäistyville nuorille sekä aikuisille kehitysvammaisille.

Attendo Kotojärvi sijaitsee osoitteessa Kotojärventie 3, 28760 Pori.
Attendo Kotojärvi sijaitsee osoitteessa Kotojärventie 3, 28760 Pori.

Attendo Kotojärvi on moderni ja esteetön koti kehitysvammaisille asukkaille. Kotojärven tilat on suunniteltu tukemaan jokaisen asukkaan omaa arkea ja yksilöllisiä tarpeita. Kodissa on keittiö- ja oleskelutilat pienryhmätoimintaan sekä yhteiset saunatilat. Kodissa on 23 asukaspaikkaa: 17 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa ja kuusi yhteisöllisen asumisen. Yhteisöllisen asumisen asukkaille on myös oma kokoontumistila.

"Olemme todella iloisia siitä, että voimme tarjota tuleville asukkaillemme korkealaatuiset ja yksilölliset asumispalvelut. Tarjoamme asukkaiden tuen tarpeen mukaisesti pysyvää ja tilapäistä asumista sitä tarvitseville. Kotojärvi on koti, jossa jokainen voi elää omannäköistään elämää, turvallisesti ja viihtyisästi", kertoo Attendon vammais- ja mielenterveyspalveluista vastaava johtaja Teemu Peltomäki

Attendo Kotojärvi sijaitsee osoitteessa Kotojärventie 3, 28760 Pori.

Lisätietoja:   

Teemu Peltomäki, vammais- ja mielenterveyspalveluista vastaava johtaja, Attendo 
teemu.peltomaki@attendo.fi 
p. 044 494 4491 

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Attendo

Kuvat

Koti on esteetön ja sijaitsee luonnon lähellä.
Koti on esteetön ja sijaitsee luonnon lähellä.
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Kodin sisustus on moderni ja viihtyisä.
Kodin sisustus on moderni ja viihtyisä.
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Kodissa on yhteiset keittiö- ja oleskelutilat.
Kodissa on yhteiset keittiö- ja oleskelutilat.
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Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja

Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjoamme myös terapiapalveluita. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Noin 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi

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