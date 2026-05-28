Uusi Attendo-koti kehitysvammaisille asukkaille avautuu Poriin

Attendo Kotojärvi on moderni ja esteetön koti kehitysvammaisille asukkaille. Kotojärven tilat on suunniteltu tukemaan jokaisen asukkaan omaa arkea ja yksilöllisiä tarpeita. Kodissa on keittiö- ja oleskelutilat pienryhmätoimintaan sekä yhteiset saunatilat. Kodissa on 23 asukaspaikkaa: 17 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa ja kuusi yhteisöllisen asumisen. Yhteisöllisen asumisen asukkaille on myös oma kokoontumistila.



"Olemme todella iloisia siitä, että voimme tarjota tuleville asukkaillemme korkealaatuiset ja yksilölliset asumispalvelut. Tarjoamme asukkaiden tuen tarpeen mukaisesti pysyvää ja tilapäistä asumista sitä tarvitseville. Kotojärvi on koti, jossa jokainen voi elää omannäköistään elämää, turvallisesti ja viihtyisästi", kertoo Attendon vammais- ja mielenterveyspalveluista vastaava johtaja Teemu Peltomäki.

Attendo Kotojärvi sijaitsee osoitteessa Kotojärventie 3, 28760 Pori.

Lisätietoja:

Teemu Peltomäki, vammais- ja mielenterveyspalveluista vastaava johtaja, Attendo

teemu.peltomaki@attendo.fi

p. 044 494 4491