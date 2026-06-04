Tasavallan presidentti Alexander Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut käydään ensi viikolla ja nähdään suorana Yle Areenassa

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelutapahtuman teemana on tänä vuonna ”Globaaleja, alueellisia ja paikallisia näkökulmia maailman murrokseen”. Vieraina Kultarannassa nähdään muun muassa Kenian presidentti Hon William Samoei Ruto ja Australian entinen pääministeri Kevin Rudd.

Keskustelut käynnistyvät torstaina 11. kesäkuuta kansainvälisellä päivällä. Päivän aikana tarkastellaan geopoliittisia ja paikallisia kehityskulkuja ja niiden keskinäisvaikutuksia eri alueiden välillä ja niiden sisällä, mukaan lukien Afrikka, Lähi-itä, Aasia, Eurooppa ja Yhdysvallat. Tilaisuus alkaa tasavallan presidentin alkusanoilla klo 12.30 ja se jatkuu presidentti Stubbin ja Kenian presidentti Ruton keskustelulla.

Päivä jatkuu Aasian geopoliittista asetelmaa ja siihen vaikuttavia toisiinsa kytkeytyviä voimia käsittelevällä keskustelulla. Aiheesta keskustelevat Japanin pääministerin kanslian vanhempi neuvonantaja Takeo Akiba, Australian entinen pääministeri Kevin Rudd ja Observer Research Foundation -ajatushautomon johtaja Samir Saran.

Torstain kolmannessa paneelissa keskitytään nouseviin suurvaltoihin ja uuteen geopoliittiseen kilpailuun. Keskustelijoina ovat ulkoministeri Elina Valtonen (kok.), Intian ulkoministeri Subrahmanyam Jaishankar ja Yhdistyneiden Arabiemiraattien kansliaministeri Lana bint Zaki Nusseibeh.

Päivän päättää keskustelu, jonka keskiössä on Eurooppa, transatlanttiset suhteet ja maailmanlaajuinen kilpailu. Panelisteina ovat Brookings-instituutin ulkopolitiikkaohjelmaan kuuluvan Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuksen vanhempi tutkija Fiona Hill, Münchenin turvallisuuskonferenssin puheenjohtaja Wolfgang Ishinger, European Council on Foreign Relations -ajatushautomon johtaja Mark Leonard ja Strategic Europe -julkaisun päätoimittaja Rym Momtaz.

Ensimmäisen päivän keskustelut moderoivat toimittajat Gideon Rachman ja Zanny Minton Beddoes.

Yle välittää torstain keskustelut klo 12.15 alkaen Yle Areenassa. Lähetykset juontavat politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta ja Nato-erikoistoimittaja Maria Stenroos. Lisäksi klo 21.05 Yle TV1:ssä, yle.fi ja Yle Areenassa nähdään Tasavallan presidentti Alexander Stubbin erikoishaastattelu Kultarannassa. Lähetyksen juontaa Matti Koivisto.

Keskusteluiden toisena päivänä perjantaina 12. kesäkuuta kesäkuuta keskitytään tarkastelemaan vuorovaikutussuhteita Suomen näkökulmasta kolmessa asiantuntijakeskustelussa.

Ensimmäisessä paneelissa Euroopan parlamentin jäsenet Merja Kyllönen (Vas.), Ville Niinistö (Vihr.) ja Aura Salla (Kok.) keskustelevat käynnissä olevasta maailman murroksesta.

Perjantain toinen paneeli käsittelee Venäjää ja sen tulevaisuutta. Keskustelijoina ovat Ulkopoliittisen Instituutin johtaja Hiski Haukkala, kenraalimajuri (evp.) Harri Ohra-aho ja Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko.

Viimeisen keskustelun aiheena on Suomen geotalous ja teknologinen kilpailu. Panelisteina ovat Danske Bankin pääekonomisti Minna Kuusisto, Iceyen markkinointijohtaja ja CMI:n hallituksen hallituksen puheenjohtaja Marko Ahtisaari ja PostScriptumin hallituksen puheenjohtaja ja Aalto-yliopiston työelämäprofessori Peter Sarlin. Toisen päivän keskustelut moderoi toimittaja Olli Seuri.



Kultaranta-keskustelut päättyvät iltapäivällä tasavallan presidentin päätössanoihin sekä lehdistötilaisuuteen.

Toisen päivän keskusteluita voi seurata klo 9.00 alkaen Yle Areenassa. Lähetyksen juontavat politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta ja toimittaja Matti Koivisto.

Kultaranta-keskusteluihin on kutsuttu noin 160 keskustelijaa yhteiskunnan eri aloilta. Osallistujina on kotimaisia ja ulkomaisia poliittisia päättäjiä, tutkijoita sekä hallinnon, elinkeinoelämän, järjestöjen ja median edustajia. Keskustelut järjestetään tasavallan presidentin kesävirka-asunnolla Kultarannassa.



Ohjelmatiedot:

Torstai 11.6.

Klo 12.15 Yle Uutiset erikoislähetys: Kultaranta-keskustelut, Yle Areena

Klo 12.30 Tasavallan presidentti Alexander Stubbin tervetulosanat ja keskustelu Kenian presidentti William Ruton kanssa, Yle Areena

Klo 14.20 Yle Uutiset erikoislähetys: Kultaranta-keskustelut – Aasian geopoliittiset asetelmat, Yle Areena

Klo 15.50 Yle Uutiset erikoislähetys: Kultaranta-keskustelut – Nousevat suurvallat ja geopoliittinen kilpailu, Yle Areena

Klo 17.30 Yle Uutiset erikoislähetys: Kultaranta-keskustelut – Eurooppa, transatlanttiset suhteet ja maailmanlaajuinen kilpailu, Yle Areena

Klo 21.05 Yle Uutiset erikoislähetys: Kultaranta-keskustelut – tasavallan presidentti Alexander Stubbin haastattelu Yle TV1, yle.fi ja Yle Areena

Perjantai 12.6.

Klo 9.00 Yle Uutiset erikoislähetys: Kultaranta-keskustelut, Yle Areena

Klo 9.15 Yle Uutiset erikoislähetys: Kultaranta-keskustelut – Yhteinen Eurooppa, Yle Areena

Klo 10.45 Yle Uutiset erikoislähetys: Kultaranta-keskustelut – Venäjä – Miten tästä eteenpäin?, Yle Areena

Klo 12.45 Yle Uutiset erikoislähetys: Kultaranta-keskustelut – Suomi geotaloudellisessa ja teknologisessa kilpailussa, Yle Areena

Klo 13.45 Yle Uutiset erikoislähetys: Kultaranta-keskustelut – Tasavallan presidentin päätössanat, Yle Areena

Klo 14.15 Yle Uutiset erikoislähetys: Kultaranta-keskustelut – Tasavallan presidentti tapaa mediaa, Yle Areena

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