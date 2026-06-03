Kreate Group Oyj

Kreate käynnistää Äänekosken siltahankkeen rakentamisen – tilauskantaan noin 8,5 miljoonaa euroa

4.6.2026 14:50:00 EEST | Kreate Group Oyj | Tiedote

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Kreate käynnistää Äänekosken uuden vesistösillan ja tiejärjestelyjen rakentamisen allekirjoitettuaan reilun 8,5 miljoonan euron toteutusvaiheen sopimuksen Väyläviraston kanssa. Kehitysvaiheen myötä teräspalkkinen liittopalkkisilta vaihtui betonisillaksi. Uuden sillan rakentaminen alkaa kesäkuussa 2026.

Mt 642 Äänekosken sillan STk-urakka siirtyy toteutusvaiheeseen ja Kreate kirjaa tilauskantaansa reilun 8,5 miljoonaa euroa. Valmistelevat työt uuden sillan rakentamiseksi ovat käynnistyneet.
Mt 642 Äänekosken sillan STk-urakka siirtyy toteutusvaiheeseen ja Kreate kirjaa tilauskantaansa reilun 8,5 miljoonaa euroa. Valmistelevat työt uuden sillan rakentamiseksi ovat käynnistyneet. Kreate Oy

Kreate siirtyy Mt 642 Äänekosken sillan STk-urakassa kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen. Toteutusvaiheen urakkasumma on 8,5 miljoonaa euroa, ja Kreate kirjaa sen toisen vuosineljänneksen tilauskantaansa.

Äänekosken siltahankkeessa rakennetaan uusi, lähes 150 metriä pitkä, vesistösilta Äänejärven yli nykyisen sillan eteläpuolelle. Samalla uudistetaan maantietä noin 800 metrin matkalla ja parannetaan liikennejärjestelyjä muun muassa rakentamalla uusi kiertoliittymä sekä toteuttamalla liittymäjärjestelyjä.

Uusi silta korvaa nykyisen, 1950-luvulla rakennetun ja elinkaarensa päähän tulleen sillan, joka ei enää vastaa kasvaneita liikennemääriä ja raskaan liikenteen tarpeita.

Silta suunniteltiin uudelleen kehitysvaiheessa

Kehitysvaiheen aikana hankkeessa tarkennettiin sillan ja tiejärjestelyjen teknisiä ratkaisuja, mallinnettiin työnaikaiset kiertotiet sekä varmistettiin rakentamisen sujuvuus poikkeuksellisen ahtaassa ja vilkkaasti liikennöidyssä ympäristössä. Suurin muutos kehitysvaiheessa oli alkuperäisessä tiesuunnitelmassa olleen siltatyypin kehittäminen kokonaistaloudellisemmaksi ratkaisuksi.

– Teräspalkkisen liittopalkkisillan sijaan rakennamme betonisillan, johon tulee peräti 60 metriä pitkä jänneväli. Kehitimme myös perustusamistapaa, ja toteutamme neljä tukea kolmella eri tyylillä: kalliovaraisena, maanvaraisena ja lisäksi yhden tuen rakennamme paalujen varaan, kertoo hankkeen työpäällikkö Markus Tarvainen Kreatelta.

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä varmistaa toimivat kuljetusyhteydet alueen teollisuuden kasvun ja kehityksen tueksi.

Rakennustyöt käynnistyvät kesäkuussa 2026, ja uusi silta otetaan käyttöön ennen vanhan sillan purkamista. Koko hankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna 2028

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Mt 642 Äänekosken sillan STk-urakka siirtyy toteutusvaiheeseen ja Kreate kirjaa tilauskantaansa reilun 8,5 miljoonaa euroa. Valmistelevat työt uuden sillan rakentamiseksi ovat käynnistyneet.
Mt 642 Äänekosken sillan STk-urakka siirtyy toteutusvaiheeseen ja Kreate kirjaa tilauskantaansa reilun 8,5 miljoonaa euroa. Valmistelevat työt uuden sillan rakentamiseksi ovat käynnistyneet.
Kreate Oy
Lataa
Kun liikenne saadaan siirrettyä turvallisesti uudelle sillalle, Kreate purkaa vanhan sillan hallitusti pois. Betonirakenne murskataan ja hyötykäytetään myöhemmin tarkoituksenmukaisissa kohteissa. Lisäksi urakka-alueelta irrotettavat maa- ja kiviainekset hyödynnetään hankkeen tie- ja pengerrakenteissa.
Kun liikenne saadaan siirrettyä turvallisesti uudelle sillalle, Kreate purkaa vanhan sillan hallitusti pois. Betonirakenne murskataan ja hyötykäytetään myöhemmin tarkoituksenmukaisissa kohteissa. Lisäksi urakka-alueelta irrotettavat maa- ja kiviainekset hyödynnetään hankkeen tie- ja pengerrakenteissa.
Kreate Oy
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Tietoja julkaisijasta

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö toteuttaa sillat, radat, tiet ja tunnelit sekä tarjoaa ratkaisuja ympäristö-, pohja- ja erikoispohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 315 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 800 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.

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