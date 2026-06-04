Viljakkalantie poikki Ylöjärvellä rumputyön vuoksi 11.-12.6.2026
4.6.2026 11:09:02 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Sisä-Suomen elinvoimakeskus uusii Ylöjärvellä Viljakkalantien (yhdystie 2773) alittavan rummun Sorvajärven kohdalla. Työn vuoksi tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Rummun vaihtotyö tehdään 11.–12.6. välisenä aikana.
Tie on rummun kohdalla suljettuna torstain 11.6. klo 08.00 – perjantain 12.6. klo 20.00 välisen ajan. Työkohde sijaitsee Viljakkalantiellä Sorvajärven kohdalla, noin 0,1 km Sorvajärventien liittymästä kaakkoon.
Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Viljakkalantieltä Ylöjärvelle on kiertoreitti Sorvajärventien (yhdystie 14251) ja Uusi-Kuruntie (kt 65) kautta.
Työstä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle.
Työt ovat osa Sisä-Suomen putkisilta- ja rumpu-urakkaa 2026, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä
Urakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Urakoitsijan edustaja työmaapäällikkö Henna Patinen, Kiviset Oy, p. 050 537 0401
Projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, Lounais-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 5022 821
Siltainsinööri Jyrki Toivonen Sisä-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 503 6097
Tilaajan valvontakonsultti Markus Toivanen, Welado Oy, p. 040 511 6677
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Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
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