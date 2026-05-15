Suomen Lähetysseura

Satu Elo on aloittanut Lähetysseuran vaikuttamistyön päällikkönä

4.6.2026 13:54:28 EEST | Suomen Lähetysseura | Tiedote

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Valtiotieteiden maisteri Satu Elo on aloittanut Lähetysseuran vaikuttamistyön päällikön tehtävässä. Lähetysseuran vaikuttamistyön tavoitteena on oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja kestävyyden vahvistuminen Suomessa ja kansainvälisesti.

Satu Elo, taustalla vaalea seinä
Satu Elo Tanja Vuorenpää Suomen Lähetysseura

Elo on aiemmin toiminut kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan tehtävissä ulkoministeriössä, EU:ssa ja kansalaisjärjestösektorilla sekä toiminut yrittäjänä.

”Lähetysseura vastaa arvojani sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti. Tässä somevaikuttajien ajassa, jossa loputon määrä kilpailevia ideologioita rummuttaa omia viestejään, tuntuu erityisen tärkeältä työskennellä heikoimmassa asemassa olevien äänen vahvistamiseksi”, sanoo Elo.

Satu Elolla on laaja kehityspolitiikan, kriisinhallinnan, hauraiden toimintaympäristöjen ja ihmisoikeuksien tuntemus. Hän on työskennellyt mm. Pakistanissa, Afganistanissa, Ukrainassa ja Intiassa. Viimeiset kolme vuotta Elo on työskennellyt Suomen ei-sotilaallisen Ukraina-avun suunnittelun, toimeenpanon ja seurannan parissa osana Suomen Kiovan-suurlähetystön kehitysyhteistyötiimiä.

Vaikuttamistyön päällikkönä Elo johtaa Lähetysseuran yhteiskunnallisen vaikuttamistyön suunnittelua ja toteutusta.

”Lähetysseura työskentelee köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi ihmisoikeusperustaisesti. Vaikuttamistyö on olennainen osa tätä lähestymistapaa, kun työtä tehdään sekä työn piirissä olevien ihmisten että heidän oikeuksiensa toteutumisesta vastaavien tahojen kanssa. Vaikuttamistyötä tarvitaan niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin”, Elo sanoo.

“Kehitysrahoitusta on leikattu viime vuosina rajusti. Samaan aikaan on tullut uusia toimijoita erityisesti yksityissektorilta. Yhteistyön vahvistaminen eri sidosryhmien kanssa ja uudenlaisten kumppanuuksien kehittäminen on tärkeää. Haluaisin myös edistää Lähetysseuran työn tunnettuutta ja tuoda työmme tuloksia lähemmäksi seurakuntalaisia.”

Avainsanat

suomen lähetysseuravaikuttamistyö

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Kuvat

Satu Elo, taustalla vaalea seinä
Satu Elo
Tanja Vuorenpää Suomen Lähetysseura
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Suomen Lähetysseura on kirkon kansainvälisen työn järjestö ja yksi Suomen suurimmista kehitysjärjestöistä. Lähetysseura tekee lähetystyötä, kehitysyhteistyötä ja rauhantyötä 16 maassa eri puolilla maailmaa. Lisäksi teemme laajaa yhteistyötä yli 30 maassa.

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