Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 9 juni 2026

På sammanträdets föredragningslista står utvärderingsberättelsen för 2025, godkännande av bokslutet för 2025 och beviljande av ansvarsfrihet, delårsrapporten 1.1.2026–31.3.2026, beviljande av avsked från förtroendeuppdrag och fyllnadsval samt svar på fullmäktigemotioner.

Vid sammanträdet behandlas svar på fullmäktigemotioner och frågor till välfärdsområdesstyrelsen med följande teman:

automatisk uppföljning av avgiftstaket för hälso- och sjukvårdens klientavgifter på klientens vägnar

ordnande av vård under skollov samt morgon- och eftermiddagsvård för barn som behöver särskilt stöd

talterapins roll inom elevvården och språklig jämlikhet

förebyggande av risker för FGM och människohandel i Västra Nylands välfärdsområde

mun- och tandvård för barn och unga

kostnaderna för taxiresor som ersätts av FPA

ankarverksamhetens nuläge och resultat samt

ungas väg till arbetslivet, praktikplatser för studerande och tryggande av den framtida arbetskraften.

Sammanträdet är offentligt och kan följas i direkt webbsändning eller efter sammanträdet som inspelning på välfärdsområdets Youtube-kanal.

På samma Youtube-kanal hittar du också en inspelning av stämningen efter sammanträdet, det vill säga ”Eftersnacket” där välfärdsområdesfullmäktiges ordförande Mervi Katainen och fullmäktigeledamöter diskuterar olika teman.

Sammanträdesmaterialen kan läsas på välfärdsområdets webbplats.