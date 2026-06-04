Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 9 juni 2026
4.6.2026 11:44:12 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 9 juni 2026 kl. 17.30 i Hangö, Hankoniemen yläaste ja lukio, Bromarvsgatan 36.
På sammanträdets föredragningslista står utvärderingsberättelsen för 2025, godkännande av bokslutet för 2025 och beviljande av ansvarsfrihet, delårsrapporten 1.1.2026–31.3.2026, beviljande av avsked från förtroendeuppdrag och fyllnadsval samt svar på fullmäktigemotioner.
Vid sammanträdet behandlas svar på fullmäktigemotioner och frågor till välfärdsområdesstyrelsen med följande teman:
- automatisk uppföljning av avgiftstaket för hälso- och sjukvårdens klientavgifter på klientens vägnar
- ordnande av vård under skollov samt morgon- och eftermiddagsvård för barn som behöver särskilt stöd
- talterapins roll inom elevvården och språklig jämlikhet
- förebyggande av risker för FGM och människohandel i Västra Nylands välfärdsområde
- mun- och tandvård för barn och unga
- kostnaderna för taxiresor som ersätts av FPA
- ankarverksamhetens nuläge och resultat samt
- ungas väg till arbetslivet, praktikplatser för studerande och tryggande av den framtida arbetskraften.
Sammanträdet är offentligt och kan följas i direkt webbsändning eller efter sammanträdet som inspelning på välfärdsområdets Youtube-kanal.
På samma Youtube-kanal hittar du också en inspelning av stämningen efter sammanträdet, det vill säga ”Eftersnacket” där välfärdsområdesfullmäktiges ordförande Mervi Katainen och fullmäktigeledamöter diskuterar olika teman.
Sammanträdesmaterialen kan läsas på välfärdsområdets webbplats.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mervi KatainenLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja / Ordförande för Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktigePuh:041 319 6988mervi.katainen@lh.luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
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