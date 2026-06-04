Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 9 juni 2026

4.6.2026 11:44:12 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

Jaa

Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 9 juni 2026 kl. 17.30 i Hangö, Hankoniemen yläaste ja lukio, Bromarvsgatan 36.

På sammanträdets föredragningslista står utvärderingsberättelsen för 2025, godkännande av bokslutet för 2025 och beviljande av ansvarsfrihet, delårsrapporten 1.1.2026–31.3.2026, beviljande av avsked från förtroendeuppdrag och fyllnadsval samt svar på fullmäktigemotioner.

Vid sammanträdet behandlas svar på fullmäktigemotioner och frågor till välfärdsområdesstyrelsen med följande teman:

  • automatisk uppföljning av avgiftstaket för hälso- och sjukvårdens klientavgifter på klientens vägnar
  • ordnande av vård under skollov samt morgon- och eftermiddagsvård för barn som behöver särskilt stöd
  • talterapins roll inom elevvården och språklig jämlikhet
  • förebyggande av risker för FGM och människohandel i Västra Nylands välfärdsområde
  • mun- och tandvård för barn och unga
  • kostnaderna för taxiresor som ersätts av FPA
  • ankarverksamhetens nuläge och resultat samt
  • ungas väg till arbetslivet, praktikplatser för studerande och tryggande av den framtida arbetskraften.

Sammanträdet är offentligt och kan följas i direkt webbsändning eller efter sammanträdet som inspelning på välfärdsområdets Youtube-kanal.

På samma Youtube-kanal hittar du också en inspelning av stämningen efter sammanträdet, det vill säga ”Eftersnacket” där välfärdsområdesfullmäktiges ordförande Mervi Katainen och fullmäktigeledamöter diskuterar olika teman.

Sammanträdesmaterialen kan läsas på välfärdsområdets webbplats.

Avainsanat

Västra Nylandvälfärdsområdevälfärdsområdesfullmäktige

Yhteyshenkilöt

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

X: @LUhyvinvointi@LUpelastus

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue@LansiUudenmaanPelastuslaitos

LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Webbplats: www.luvn.fi 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye