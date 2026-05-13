Lahden kansainvälisen kirjailijakokouksen ulkomaiset vieraat tulevat tällä kertaa Itämeren maista

Enkelten leipää – Patti Smithin uusi, unohtumaton elämäkerta 21.4.2026 11:21:45 EEST | Tiedote

Enkelten leipää -muistelmateoksessaan Patti Smith vie lukijansa intiimille matkalle toisen maailmansodan jälkeiseen lapsuuteensa ja nuoruuteensa. Lapsuutta värittävät muun muassa tiheään vaihtuvat osoitteet, tuhoon tuomitut talokompleksit, vaihtuvat naapurit, kiusaajien kukistaminen ja pyhien hopeakolikoiden metsästäminen. Teini-iässä roihuavat ensirakkaudet niin poikiin kuin taiteeseen, kirjoittaminen alkaa, Arthur Rimbaud ja Bob Dylan astuvat esikuvina näyttämölle, rockmuusikon ura nousee vähitellen siivilleen. Tavattuaan suuren rakkautensa, Fred Sonic Smithin, Patti jättää musiikkimaailman taakseen, perustaa perheen ja keskittyy uudenlaiseen seikkailuun miehensä ja lastensa kanssa – palatakseen suurten surujen ja menetysten jälkeen vapaaksi taiteilijaksi, jolla on taito muuttaa arkinen maagiseksi ja löytää tuskasta toivon siemeniä.