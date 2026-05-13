Lahden kansainvälisen kirjailijakokouksen ulkomaiset vieraat tulevat tällä kertaa Itämeren maista
4.6.2026 14:09:39 EEST | Kustannusosakeyhtiö Siltala | Tiedote
Lahden kansainvälinen kirjailijakokous järjestetään 32. kerran 12.–13. kesäkuuta.
Tällä kertaa ulkomaiset kirjailijavieraat tulevat Itämeren maista. He ovat Inga Pizāne (Latvia), Kai Aareleid (Viro), Marius Burokas (Liettua), Viktor Jerofejev (Venäjä/Berliini), Simone Buchholtz (Saksa), Małgorzata Lebda (Puola), Peter Dyreborg (Tanska), Olga Engfelt (Ruotsi) ja Elaf Ali (Ruotsi).
Heidän lyhyiden alustustensa pohjalta käydään kokousperjantaina ja -lauantaina vapaata keskustelua Opiston Kunkun (entinen Lahden kansanopisto, Harjukatu 46) juhlasalissa.
Kotimaiset alustajat ovat Mia Franck, Martin Högstrand, Silja Järventausta, E.L. Karhu, Siri Kolu ja Riina Tanskanen.
Kokouksen ja alustusten teemana on tällä kertaa Syystä syntyneet sanat. Keskustelua johtavat kirjailijat Riina Katajavuori ja Mila Teräs.
Keskustelut ovat yleisölle avoimia ja maksuttomia.
Yleisölle avoimia maksuttomia tilaisuuksia kokouksen aikana ovat myös perjantain Proosamatinea ja perinteinen Kansainvälinen runoilta lauantaina. Nämä järjestetään Teatteri Vanhassa Jukossa.
Myös Open Mic -tilaisuus perjantai-iltana ravintola Tirrassa on yleisölle avoin.
Kokouksen ohjelma kokonaisuudessaan: https://www.liwre.fi/ohjelma-liwre-2026/
Ensimmäinen kirjailijakokous järjestettiin Lahdessa Mukkulassa vuonna 1963. Kokous järjestetään joka toinen vuosi.
Osallistujiin on näiden yli 60 vuoden aikana kuulunut merkittäviä ja kiinnostavia kirjallisuusnimiä, joista peräti kymmenen on uransa aikana saanut kirjallisuuden Nobel-palkinnon: Miguel Angel Asturias, Claude Simon, Camilo José Cela, Günter Grass, V.S. Naipaul, J. M. Coetzee, Herta Müller, Mario Vargas Llosa ja J. M. G. Le Clézio sekä tuorein nobelisti László Krasznahorkai.
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Tapahtumajohtajana toimii kokouksen järjestävän Eino Leinon seuran puheenjohtaja, suomentaja Juhani Lindholm.
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Tapahtuman suurimmat rahoittajat ovat Lahden kaupunki sekä Taide- ja kulttuurivirasto.
YHTEYSTIEDOT
CHIA KOSKINEN
Pääsihteeri (General Secretary)
Tuottaja
Mediayhteydet
Kotimaisten kirjailijoiden yhteyshenkilö
Talous
Puhelin: +358 50 381 5205
Sähköposti: paasihteeri(at)liwre.fi
JAANA NIKULA
Ulkomaansihteeri, kansainväliset kirjailijat
Puhelin: +358 44 530 6346
Sähköposti: foreignsecretary(at)liwre.fi
Yhteyshenkilöt
Reetta RaviTiedotuspäällikköPuh:+358 40 032 8300reetta@siltalapublishing.fi
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