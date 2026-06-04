Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu 9.6.2026
4.6.2026 11:48:36 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous järjestetään 9.6.2026 Hangossa, klo 17.30 alkaen, Hankoniemen yläaste ja lukio, Bromarvinkatu 36.
Kokouksessa käsiteltävinä asioina ovat vuoden 2025 arviointikertomus, vuoden 2025 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen, osavuosikatsaus 1.1.2026 - 31.3.2026, eron myöntämisiä luottamustoimista ja täydennysvaalit sekä vastaukset valtuustoaloitteisiin.
Kokouksessa käsitellään vastauksia valtuusto- ja aluehallitusaloitteisiin, joissa aiheina ovat:
- automaattisesti ja asiakkaan puolesta toteutettava terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukaton seuranta
- erityistä tukea tarvitsevien lasten loma-ajan sekä aamu- ja iltapäivähoidon järjestäminen
- puheterapian rooli oppilashuollossa ja kielellinen tasa-arvo
- FGMn ja ihmiskaupan riskien ehkäisy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella
- lasten ja nuorten hammashoito
- Kelan korvaamien taksimatkojen kustannukset
- ankkuritoiminnan nykytila ja tuloksellisuus sekä
- nuorten työllistymispolut, opiskelijoiden harjoittelupaikat ja tulevaisuuden työvoiman turvaaminen.
Kokous on avoin ja sitä voi seurata suorana verkkolähetyksenä tai kokouksen jälkeen tallenteena hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.
Samalta Youtube-kanavalta löydät myös tallenteen kokouksen jälkeisistä tunnelmista sekä eri aiheista eli aluevaltuuston puheenjohtajan Mervi Kataisen ja aluevaltuutettujen Jälkilöylyt-keskustelun.
Kokousaineistot ovat luettavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mervi KatainenLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja / Ordförande för Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktigePuh:041 319 6988mervi.katainen@lh.luvn.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Verkkosivut: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 9 juni 20264.6.2026 11:44:12 EEST | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 9 juni 2026 kl. 17.30 i Hangö, Hankoniemen yläaste ja lukio, Bromarvsgatan 36.
Västra Nylands välfärdsområde valde AI-lösning för klient- och patientdokumentation27.5.2026 14:55:58 EEST | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområde har valt Tandem Health AB som leverantör av en AI-assisterad lösning för dokumentation av klient- och patientuppgifter. Målet med lösningen är att påskynda dokumentationen och ge yrkespersonerna mer tid för kundarbete.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue valitsi tekoälyratkaisun asiakas- ja potilaskirjauksiin27.5.2026 14:55:19 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on valinnut Tandem Health AB:n toimittamaan tekoälyavusteisen ratkaisun asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen. Ratkaisun tavoitteena on nopeuttaa kirjaamista ja vapauttaa ammattilaisten aikaa asiakastyöhön.
Hangon ikääntyneiden asumisyksikkö valmisteluun25.5.2026 18:17:13 EEST | Tiedote
Aluehallitus antoi lausunnon hallituksen lakiluonnosesityksestä, joka koskee sosiaalihuoltolain sekä siihen liittyvien lakien muuttamista. Aluehallitus myös päätti Hangon ikääntyneiden asumisyksikön lisäämisestä toimitilaohjelmaan.
Bostadsenhet för äldre i Hangö till beredning25.5.2026 18:12:06 EEST | Tiedote
Välfärdsområdesstyrelsen gav ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen och till lagar som har samband med den. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade också att komplettera lokalprogrammet med en boendeenhet för äldre i Hangö.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme