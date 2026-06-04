Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu 9.6.2026

Kokouksessa käsiteltävinä asioina ovat vuoden 2025 arviointikertomus, vuoden 2025 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen, osavuosikatsaus 1.1.2026 - 31.3.2026, eron myöntämisiä luottamustoimista ja täydennysvaalit sekä vastaukset valtuustoaloitteisiin.

Kokouksessa käsitellään vastauksia valtuusto- ja aluehallitusaloitteisiin, joissa aiheina ovat:

automaattisesti ja asiakkaan puolesta toteutettava terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukaton seuranta

erityistä tukea tarvitsevien lasten loma-ajan sekä aamu- ja iltapäivähoidon järjestäminen

puheterapian rooli oppilashuollossa ja kielellinen tasa-arvo

FGMn ja ihmiskaupan riskien ehkäisy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella

lasten ja nuorten hammashoito

Kelan korvaamien taksimatkojen kustannukset

ankkuritoiminnan nykytila ja tuloksellisuus sekä

nuorten työllistymispolut, opiskelijoiden harjoittelupaikat ja tulevaisuuden työvoiman turvaaminen.

Kokous on avoin ja sitä voi seurata suorana verkkolähetyksenä tai kokouksen jälkeen tallenteena hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.

Samalta Youtube-kanavalta löydät myös tallenteen kokouksen jälkeisistä tunnelmista sekä eri aiheista eli aluevaltuuston puheenjohtajan Mervi Kataisen ja aluevaltuutettujen Jälkilöylyt-keskustelun.

Kokousaineistot ovat luettavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla.