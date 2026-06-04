Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu 9.6.2026

4.6.2026 11:48:36 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

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Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous järjestetään 9.6.2026 Hangossa, klo 17.30 alkaen, Hankoniemen yläaste ja lukio, Bromarvinkatu 36.

Kokouksessa käsiteltävinä asioina ovat vuoden 2025 arviointikertomus, vuoden 2025 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen, osavuosikatsaus 1.1.2026 - 31.3.2026, eron myöntämisiä luottamustoimista ja täydennysvaalit sekä vastaukset valtuustoaloitteisiin.

Kokouksessa käsitellään vastauksia valtuusto- ja aluehallitusaloitteisiin, joissa aiheina ovat:

  • automaattisesti ja asiakkaan puolesta toteutettava terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukaton seuranta
  • erityistä tukea tarvitsevien lasten loma-ajan sekä aamu- ja iltapäivähoidon järjestäminen
  • puheterapian rooli oppilashuollossa ja kielellinen tasa-arvo
  • FGMn ja ihmiskaupan riskien ehkäisy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella
  • lasten ja nuorten hammashoito
  • Kelan korvaamien taksimatkojen kustannukset
  • ankkuritoiminnan nykytila ja tuloksellisuus sekä
  • nuorten työllistymispolut, opiskelijoiden harjoittelupaikat ja tulevaisuuden työvoiman turvaaminen.

Kokous on avoin ja sitä voi seurata suorana verkkolähetyksenä tai kokouksen jälkeen tallenteena hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.

Samalta Youtube-kanavalta löydät myös tallenteen kokouksen jälkeisistä tunnelmista sekä eri aiheista eli aluevaltuuston puheenjohtajan Mervi Kataisen ja aluevaltuutettujen Jälkilöylyt-keskustelun.  

Kokousaineistot ovat luettavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Avainsanat

Länsi-Uusimaahyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.

X: @LUhyvinvointi@LUpelastus

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue@LansiUudenmaanPelastuslaitos

LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Verkkosivut: www.luvn.fi 

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