Digi- ja väestötietovirasto

Tervetuloa maailman onnellisimpaan maahan – asukaslukunäyttö tervehtii matkustajia Helsinki-Vantaalla

5.6.2026 12:00:00 EEST | Digi- ja väestötietovirasto | Tiedote

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Helsinki-Vantaan lentoasemalle saapuvia matkustajia on vastassa kesäkuun alusta lähtien Digi- ja väestötietoviraston Suomen asukaslukua esittävä näyttö. Näyttö on sijoitettu lentoaseman matkatavara-aulaan saapuvien matkustajien reitille.

Tervetuloa maailman onnellisimpaan maahan – asukaslukunäyttö tervehtii matkustajia Helsinki-Vantaalla
Tervetuloa maailman onnellisimpaan maahan – asukaslukunäyttö tervehtii matkustajia Helsinki-Vantaalla

Uusi sijainti tuo ajantasaisen väestölukeman entistä laajemman yleisön nähtäväksi. Näytön alla oleva valolaatikko toivottaa matkustajat tervetulleiksi Suomeen:

Tervetuloa maailman onnellisimpaan maahan!

Suomi on valittu toistuvasti maailman onnellisimmaksi maaksi. Asukaslukunäyttö kertoo, kuinka monta suomalaista ja Suomessa asuvaa ulkomaalaista kutsuu tätä pohjoista metsien, järvien ja hiljaisuuden maata kodikseen.

Finavialle näyttö on osa lentoaseman elämyksellistä matkustajakokemusta ja vahvistaa Suomen myönteistä maakuvaa heti ensikohtaamisesta lähtien. Lentoasema on monelle matkustajalle ensimmäinen kosketus Suomeen, ja asukaslukunäyttö tarjoaa kiinnostavan ja helposti lähestyttävän tavan tutustua maahan jo saapumishetkellä.

Valotaulu näyttää väestötietojärjestelmään kirjattujen henkilöiden määrän. Luku perustuu edellisen päivän rekisteritietoihin ja päivittyy päivittäin noin kello 5. Digi- ja väestötietoviraston julkaisema väkiluku herättää kiinnostusta erityisesti silloin, kun saavutetaan tasalukuja. On kuitenkin hyvä huomata, että väestötietojärjestelmän lukema ei ole sama asia kuin Suomen virallinen väkiluku. Virallisen väkiluvun tuottaa Tilastokeskus Digi- ja väestötietoviraston rekisteritietojen sekä muiden tietolähteiden perusteella.

Digi- ja väestötietoviraston entisessä toimitalossa oleva asukaslukunäyttö jää toistaiseksi Sörnäisten rantatielle. Väkiluku on aina nähtävissä myös Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilla

Mikä on väestötietojärjestelmä?

  • Väestötietojärjestelmä on yksi Suomen tärkeimmistä perusrekistereistä
  • Se sisältää ajantasaiset henkilötiedot kansalaisista ja Suomessa asuvista ulkomaalaisista
  • Järjestelmässä on tietoja myös rakennuksista, huoneistoista ja kiinteistöistä
  • Rekisteriä käytetään laajasti koko yhteiskunnan tietohuollossa
  • Järjestelmä on perustettu vuonna 1969 ja sitä ylläpitää Digi- ja väestötietovirasto

Avainsanat

suomen väkiluku

Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto palvelee ihmisiä elämän eri vaiheissa, edistää yhteiskunnan toimivuutta ja vakautta sekä turvaa luotettavien tietojen saatavuutta.

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta.

Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.

Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on osaltaan näyttää suuntaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tukea kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. Tavoitteenamme on tehdä Suomesta entistä sujuvammin toimiva yhteiskunta. Tässä digitalisaatio on yksi keskeinen keino.

https://dvv.fi

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