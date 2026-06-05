Tervetuloa maailman onnellisimpaan maahan – asukaslukunäyttö tervehtii matkustajia Helsinki-Vantaalla

Uusi sijainti tuo ajantasaisen väestölukeman entistä laajemman yleisön nähtäväksi. Näytön alla oleva valolaatikko toivottaa matkustajat tervetulleiksi Suomeen:

Tervetuloa maailman onnellisimpaan maahan!

Suomi on valittu toistuvasti maailman onnellisimmaksi maaksi. Asukaslukunäyttö kertoo, kuinka monta suomalaista ja Suomessa asuvaa ulkomaalaista kutsuu tätä pohjoista metsien, järvien ja hiljaisuuden maata kodikseen.

Finavialle näyttö on osa lentoaseman elämyksellistä matkustajakokemusta ja vahvistaa Suomen myönteistä maakuvaa heti ensikohtaamisesta lähtien. Lentoasema on monelle matkustajalle ensimmäinen kosketus Suomeen, ja asukaslukunäyttö tarjoaa kiinnostavan ja helposti lähestyttävän tavan tutustua maahan jo saapumishetkellä.

Valotaulu näyttää väestötietojärjestelmään kirjattujen henkilöiden määrän. Luku perustuu edellisen päivän rekisteritietoihin ja päivittyy päivittäin noin kello 5. Digi- ja väestötietoviraston julkaisema väkiluku herättää kiinnostusta erityisesti silloin, kun saavutetaan tasalukuja. On kuitenkin hyvä huomata, että väestötietojärjestelmän lukema ei ole sama asia kuin Suomen virallinen väkiluku. Virallisen väkiluvun tuottaa Tilastokeskus Digi- ja väestötietoviraston rekisteritietojen sekä muiden tietolähteiden perusteella.

Digi- ja väestötietoviraston entisessä toimitalossa oleva asukaslukunäyttö jää toistaiseksi Sörnäisten rantatielle. Väkiluku on aina nähtävissä myös Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilla

Mikä on väestötietojärjestelmä?