Juomaveden keittokehotus Kokkolan Yli-Ullavan kylässä
4.6.2026 12:30:02 EEST | Kokkolan kaupunki | Tiedote
Juomaveden keittokehotus koskee Rahkosen vesiyhtymän ja Läntän vesiosuuskunnan alueella olevia kiinteistöjä Kokkolan Yli-Ullavan kylässä.
Vedenottamolta sekä verkostopisteistä otetuissa vesinäytteissä on todettu koliformisia bakteereita. Raakavesikaivon epäillään saastuneen. Sairastumistapauksia ei ole tullut tietoon.
Varotoimenpiteenä kaikki juomavedeksi tarkoitettu ja ruuanlaittoon käytettävä vesi tulee keittää (kiehuttaa) vähintään 5 minuuttia.
- Huomioi, että kahvinkeittimessä tai vedenkeittimessä vesi ei kiehu riittävästi. Vettä voi käyttää peseytymiseen, siivoukseen ja tiskaamiseen normaalisti, mutta astioiden ym. huolellisesta kuivaamisesta tulee huolehtia.
- Salaatit ja vihannekset tulee huuhdella keitetyllä vedellä. Eläimille vettä voi antaa normaaliin tapaan.
Saastumisen syytä selvitetään ja vedenottamon kaivojen puhdistus ja desinfiointi pyritään aloittamaan mahdollisimman pian.
Juomaveden keittokehotus on voimassa toistaiseksi. Tilannetta seurataan jatkuvasti ja uusista tuloksista tiedotetaan. Keittokehotuksen purkamisesta ilmoitetaan erikseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Rahkosen vesiyhtymä
Seppo Similä
puh. 040 830 5215
Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveystarkastaja Nina Kontinaho
puh. 044 7307 981
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
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