Salvia vuoden 2026 rohdoskasvi - Perinteinen rohdoskasvi kiinnostaa nyt myös modernissa hyvinvointitutkimuksessa

Rohtosalvia on yksi maailman tunnetuimmista lääkekasveista. Jo antiikin Kreikassa ja Roomassa salviaa käytettiin hyvinvoinnin tukena, ja keskiajalla se kuului tärkeimpiin eurooppalaisiin luostaripuutarhojen rohdoskasveihin. Salvian nimi juontuu latinan sanoista salvare ja salvus, jotka viittaavat terveyteen, hyvinvointiin ja turvassa olemiseen. Samasta sanajuuresta tulee myös latinankielinen tervehdys salve – ”terve!”.

Salviaa on perinteisesti käytetty erityisesti suun, kurkun, ruoansulatuksen ja hermoston hyvinvoinnin tukena. Sitä on käytetty muun muassa yrttiteenä, uutteina ja kurlausvesinä käheyteen, kurkun ärsytykseen ja suun hyvinvointiin. Suomessa salvia tunnetaan myös mausteena, ja Välimeren alueella sitä käytetään laajasti erilaisissa kasvis-, pasta- ja liharuoissa.

Rohtosalvian käyttöön liittyy myös useita EU kasviperäisten aineiden niin sanotulla botanicals-odotuslistalla olevia terveysväitteitä. Näitä ovat muun muassa hikoilun tasapainottamiseen, vaihdevuosien hyvinvointiin sekä kurkun ja äänen hyvinvointiin liittyvät väitteet. Lisäksi salvia-suvun kasveihin liittyy tutkimusta ja odotuslistaväitteitä myös muistin, keskittymisen ja henkisen suorituskyvyn alueilla.

Viime vuosina salvia on herättänyt kasvavaa kiinnostusta myös tutkimuksessa. Tutkimuksissa on tarkasteltu salvian vaikutuksia muun muassa mielialaan, vireystilaan, muistiin, keskittymiskykyyn ja vaihdevuosioireisiin. Erityisesti rohtosalvian (Salvia officinalis) vaikutuksia vaihdevuosien aikaiseen hikoiluun ja kuumiin aaltoihin on tutkittu aktiivisesti.

Salvian sisältämät eteeriset öljyt, flavonoidit, rosmariinihappo ja muut bioaktiiviset yhdisteet ovat herättäneet kiinnostusta erityisesti aivoterveyteen, muistiin ja kognitiivisiin toimintoihin liittyvässä tutkimuksessa.

”Rohtosalvia yhdistää poikkeuksellisen kiinnostavalla tavalla eurooppalaisen kasvilääkinnän pitkän historian ja modernin hyvinvointitutkimuksen. Se on erittäin ajankohtainen rohdoskasvi erityisesti nykyajan hyvinvointi- ja elämäntapakeskustelussa”, sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Rohtosalvia kuuluu huulikukkaiskasvien heimoon ja on lähtöisin Välimeren alueelta. Sen hopeanvihreät lehdet, aromaattinen tuoksu ja violetinsävyiset kukinnot tekevät siitä helposti tunnistettavan kasvin. Suomessa salviaa käytetään erityisesti yrttiteenä, mausteena sekä erilaisissa rohdos- ja hyvinvointivalmisteissa, ja sitä viljellään myös yrtti- ja puutarhakasvina. Kiinnostus rohdoskasveihin ja kasvipohjaisiin hyvinvointituotteisiin on viime vuosina kasvanut osana luonnollista hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa korostavia trendejä.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on valinnut vuoden rohdoskasvin vuodesta 1998 lähtien. Vuoden 2026 valinta on jo 29. vuoden rohdoskasvi. Valinnalla halutaan nostaa esiin rohdoskasvien pitkää käyttöhistoriaa, luonnollisia hyvinvoinnin tukemisen keinoja sekä lisätä tietoisuutta rohdoskasveista ja niitä koskevasta tutkimuksesta.

Kuvassa rohtosalvia (Salvia officinalis).

Kuva: H. Zell / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0