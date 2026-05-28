Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Salvia vuoden 2026 rohdoskasvi - Perinteinen rohdoskasvi kiinnostaa nyt myös modernissa hyvinvointitutkimuksessa
5.6.2026 08:12:41 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry | Tiedote
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on valinnut vuoden 2026 rohdoskasviksi rohtosalvian (Salvia officinalis). Valinnan perusteina ovat kasvin pitkä käyttöhistoria, monipuoliset hyvinvointivaikutukset sekä kasvava tieteellinen tutkimus erityisesti vaihdevuosioireiden, mielialan, vireystilan ja kognitiivisen hyvinvoinnin alueilla.
Rohtosalvia on yksi maailman tunnetuimmista lääkekasveista. Jo antiikin Kreikassa ja Roomassa salviaa käytettiin hyvinvoinnin tukena, ja keskiajalla se kuului tärkeimpiin eurooppalaisiin luostaripuutarhojen rohdoskasveihin. Salvian nimi juontuu latinan sanoista salvare ja salvus, jotka viittaavat terveyteen, hyvinvointiin ja turvassa olemiseen. Samasta sanajuuresta tulee myös latinankielinen tervehdys salve – ”terve!”.
Salviaa on perinteisesti käytetty erityisesti suun, kurkun, ruoansulatuksen ja hermoston hyvinvoinnin tukena. Sitä on käytetty muun muassa yrttiteenä, uutteina ja kurlausvesinä käheyteen, kurkun ärsytykseen ja suun hyvinvointiin. Suomessa salvia tunnetaan myös mausteena, ja Välimeren alueella sitä käytetään laajasti erilaisissa kasvis-, pasta- ja liharuoissa.
Rohtosalvian käyttöön liittyy myös useita EU kasviperäisten aineiden niin sanotulla botanicals-odotuslistalla olevia terveysväitteitä. Näitä ovat muun muassa hikoilun tasapainottamiseen, vaihdevuosien hyvinvointiin sekä kurkun ja äänen hyvinvointiin liittyvät väitteet. Lisäksi salvia-suvun kasveihin liittyy tutkimusta ja odotuslistaväitteitä myös muistin, keskittymisen ja henkisen suorituskyvyn alueilla.
Viime vuosina salvia on herättänyt kasvavaa kiinnostusta myös tutkimuksessa. Tutkimuksissa on tarkasteltu salvian vaikutuksia muun muassa mielialaan, vireystilaan, muistiin, keskittymiskykyyn ja vaihdevuosioireisiin. Erityisesti rohtosalvian (Salvia officinalis) vaikutuksia vaihdevuosien aikaiseen hikoiluun ja kuumiin aaltoihin on tutkittu aktiivisesti.
Salvian sisältämät eteeriset öljyt, flavonoidit, rosmariinihappo ja muut bioaktiiviset yhdisteet ovat herättäneet kiinnostusta erityisesti aivoterveyteen, muistiin ja kognitiivisiin toimintoihin liittyvässä tutkimuksessa.
”Rohtosalvia yhdistää poikkeuksellisen kiinnostavalla tavalla eurooppalaisen kasvilääkinnän pitkän historian ja modernin hyvinvointitutkimuksen. Se on erittäin ajankohtainen rohdoskasvi erityisesti nykyajan hyvinvointi- ja elämäntapakeskustelussa”, sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.
Rohtosalvia kuuluu huulikukkaiskasvien heimoon ja on lähtöisin Välimeren alueelta. Sen hopeanvihreät lehdet, aromaattinen tuoksu ja violetinsävyiset kukinnot tekevät siitä helposti tunnistettavan kasvin. Suomessa salviaa käytetään erityisesti yrttiteenä, mausteena sekä erilaisissa rohdos- ja hyvinvointivalmisteissa, ja sitä viljellään myös yrtti- ja puutarhakasvina. Kiinnostus rohdoskasveihin ja kasvipohjaisiin hyvinvointituotteisiin on viime vuosina kasvanut osana luonnollista hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa korostavia trendejä.
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on valinnut vuoden rohdoskasvin vuodesta 1998 lähtien. Vuoden 2026 valinta on jo 29. vuoden rohdoskasvi. Valinnalla halutaan nostaa esiin rohdoskasvien pitkää käyttöhistoriaa, luonnollisia hyvinvoinnin tukemisen keinoja sekä lisätä tietoisuutta rohdoskasveista ja niitä koskevasta tutkimuksesta.
Kuvassa rohtosalvia (Salvia officinalis).
Kuva: H. Zell / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Tapani Hakala Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton varapuheenjohtajaksi28.5.2026 18:18:28 EEST | Tiedote
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton hallitus on valinnut varapuheenjohtajakseen Tapani Hakalan. Hakala toimii Ha-Ki-Kor Oy:n yrittäjänä ja terveyskauppiaana vaimonsa Päivi Hakalan kanssa Pirkanmaalla. Heillä on kuusi BioPro-ketjun myymälää Pirkanmaalla, ja lisäksi hän toimii BioPro-ketjun toimitusjohtajana. Liiton puheenjohtajana toimii ECOteekki-kauppias Niko Korhonen.
KoivuTV juhlii 10-vuotista taivaltaan – juhlavuoden ohjelmakausi nostaa esiin hyvinvoinnin ajankohtaisia ilmiöitä21.5.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Hyvinvoinnin monimedia KoivuTV juhlii vuonna 2026 kymmenvuotista taivaltaan uuden ohjelmakokonaisuuden merkeissä. Vuodesta 2016 lähtien KoivuTV on käsitellyt laajasti terveyteen, elämänlaatuun ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyviä aiheita sekä tuonut yhteen asiantuntijoita, kokemustarinoita ja käytännönläheisiä vinkkejä podcastien, tv-ohjelmien, artikkeleiden ja videoiden muodossa.
Kymmenet tuhannet suomalaiset kokoontuvat verkossa – TerveysSummit nostaa long covidin, naisten terveyden ja uupumuksen kansalliseen keskusteluun12.5.2026 09:06:05 EEST | Tiedote
Ennaltaehkäisevä terveys, naisten kehon erityispiirteet ja pitkittyneet väsymysoireet ovat nousseet suomalaisten arkikeskusteluihin. Nyt ne ovat vahvasti esillä myös käynnissä olevassa TerveysSummitissa. TerveysSummit 11.–17.5.2026 tarjoaa maksuttoman viikon yli 30 asiantuntijahaastattelua, jotka kertovat, mihin suomalaiset juuri nyt hakevat tietoa terveydestään.
Yrttiteeverotuksesta kirjallinen kysymys eduskuntaan – alan mukaan hintavaikutukset moninkertaisia arvioituun nähden11.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa on jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen yrttiteevalmisteiden virvoitusjuomaverotuksesta. Hallituksen on annettava kysymykseen kirjallinen vastaus.
Ruohonjuuri palkittiin Vuoden erikoiskauppiaana – tunnustus asiantuntevalle terveyskaupalle7.5.2026 09:59:21 EEST | Tiedote
Erikoiskaupan liitto ETU ry myönsi Ruohonjuurelle Vuoden erikoiskauppias -palkinnon ensimmäisessä Erikoiskaupan parhaat -kilpailussaan. Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto pitää palkintoa merkittävänä tunnustuksena asiantuntevalle ja pitkäjänteiselle terveyskauppatyölle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme