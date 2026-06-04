Jessi Jokelainen: Perustulon aika on nyt

- Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmämme ei enää vastaa muuttuneen työelämän todellisuutta. Yli 60 tukimuodosta koostuva, velvoittava ja harkinnanvarainen etuusjärjestelmä on rakennettu aikaan, jolloin nykyistä useammalla työurat olivat yhtenäisiä. Tuo maailma on radikaalisti muuttunut, Jokelainen sanoo.

Osa-aikatyö, kevytyrittäjyys, pätkätyöt, alanvaihdot ja jatkuva uudelleenkouluttautuminen ovat yhä useammalle arkea. Jokelainen nostaa esiin myös tekoälyn vaikutukset työelämään.

- Tarvitsemme perustuloa senkin vuoksi, että tekoäly uhkaa mullistaa työmarkkinoita tavalla, johon nykyinen etuushimmeli ei pysty vastaamaan.

Perusturvan on Jokelaisen mukaan oltava ennen kaikkea ennakoitava, ja sen on kannustettava toimeliaisuuteen, ei pelkoon. Tähänkin perustulo vastaa.

- Nythän tilanne on paikoittain täysin absurdi. Ihmisiä voidaan rangaista harrastuksista, osaamisen kehittämisestä, aiemmasta yritystoiminnasta tai pienistäkin yrityksistä parantaa omaa asemaansa. Tämä on inhimillisesti nöyryyttävää, hallinnollisesti kallista ja yhteiskunnan kannalta täysin väärä suunta.

Perustulo mahdollistaisi työn, opiskelun, yrittäjyyden ja luovan toimeliaisuuden ilman pelkoa perustarpeiden menettämisestä. Orpon hallituksen yleistukimalli menee Jokelaisen mukaan oikeaan suuntaan, mutta ei ole tilanteeseen nähden lainkaan riittävä toimenpide.

- Politiikan tehtävä on tunnistaa murros ajoissa, ei vasta kriisin jälkeen. On uskallettava ajatella suuria rakennemuutoksia pienten viilausten sijaan, sillä näin suuren muutoksen kynnyksellä viilaukset eivät enää riitä. Perustulon aika ei ole joskus, se on nyt.